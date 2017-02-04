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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ Mattis ກ່າວວ່າ ສຫລ ບໍ່ມີແຜນການ ທີ່ຈະສົ່ງທະຫານ ໄປພາກຕາເວັນອອກກາງ

ລມຕ ປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Jim Mattis ກ່າວທີ່ກອງ ປະຊຸມນັກຂ່າວ ຮ່ວມກັບລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

ລມຕ ປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Jim Mattis ກ່າວທີ່ກອງ ປະຊຸມນັກຂ່າວ ຮ່ວມກັບລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລັດຖະມົນ​ຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Jim Mattis ກ່າວ​ວ່າ ສະຫະ ລັດບໍ່​ໄດ້​ພິຈາ
ລະນາ​ທີ່​ຈະ​ເພີ້​ມກຳລັງທະຫານຢູ່​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ​ໃນທັນທີ ​ເພື່ອ​ເປັນ​ການຕອບ​
ໂຕ້ ​ຕໍ່​ອັນ​ທີ່​ທ່ານ​ຮ້ອງ​ວ່າ “ການ​ປະພຶດ​ບໍ່​ດີ” ​ຂອງ​ອີຣ່ານ ແຕ່​ກໍໄດ້​ເຕືອນ​ວ່າ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ ແລະ​ໂລກ ​ບໍ່​ສາມາດ​ທີ່​ຈະເມີນ​ເສີຍ ຕໍ່ການ​ປະຕິບັດ​ຂອງ​ອີຣ່ານ.

​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ ທີ່​ກອງ​ປ​ະຊຸມ​ນັກ​ຂ່າວ ​ລະຫວ່າງ​ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ຍີ່ປຸ່ນ​ໃນວັນ​ເສົາ​ມື້​ນີ້ ທ່ານ Mattis ຮ້ອງ​ອີຣ່ານວ່າ “​ເປັນ​ປະ​ເທດທີ່ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະ​ໜູນ​ພວກກໍ່ການຮ້າຍ​
ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ” ​ແລະ​ກ່າວ​ວ່າ ​ໂລກ​ທັງ​ໝົດ​ກຳລັງຈັບ​ຕາ​ເບິ່ງ.

ທີ່ປຶກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານ Michael Flynn ກ່າວທີ່ທຳນຽບຂາວ.

ທີ່ປຶກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານ Michael Flynn ກ່າວທີ່ທຳນຽບຂາວ.

ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ດີ ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ເຖິງແມ່ນ​ວ່າສະຫະລັດ ​ມີຄວາມ​ສາມາດທີ່​ຈະສົ່ງ​ທະຫານ​ໄປເພີ້​ມຢູ່ພາກຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ “​ແຕ່ປັດຈຸບັນ​ນີ້ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ.”

Spicer on Iran: 'Not Rule Anything Off the Table'
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​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ມື້​ນີ້ ສະຫະລັດ​ໄດ້​ເອົາ​ບາດກ້າວ​ທຳ​ອິດ ເພື່ອ​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ຕໍ່​ຄຳເວົ້າ ທີ່​ແຂງ​ຂັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ອີຣ່ານ ​ໂດຍ​ປະກາດ ການ​ລົງ​ໂທດຄັ້ງ​ໃໝ່ ​ຕໍ່ 13 ສ່ວນ​ບຸກຄົນ ​ແລະ 12 ອົງການ​ທີ່​ເຊື່​ອມ​ໂຍງ​ກັບ​ໂຄງການ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ຂອງ​ເຕຫະຣ່ານ ​ແລະ​ພວກ​ລູກ​ສະໝຸ​ນຂອງ​ອີ​ຣ່ານ ຢູ່​ທົ່ວ​ພາກຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ.

ຮູບພາບທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເກິດລະເບີດແຈກຢູ່ ກຳປັ່ນລົບ Saudi ນອກຝັ່ງທະເລພາກຕາເວັນຕົກຂອງ Yemen.

ຮູບພາບທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເກິດລະເບີດແຈກຢູ່ ກຳປັ່ນລົບ Saudi ນອກຝັ່ງທະເລພາກຕາເວັນຕົກຂອງ Yemen.

ບັນດາ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ແມ່ນ​ຮວມທັງຕາໜ່າງສະໜັບສະໜູນ​ອີຣ່ານ ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ​ແລະ​ສະຫະລັດ​ອາຣັບ​ເອ​ເມີ​ເຣັສ ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຊ່ວຍ​ເຕຫະຣ່ານ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບເທັກ​ໂນໂລ​ຈີ ​ແລະ​ວັດ​ຖຸຕ່າງໆ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ ​ເພື່ອສ້າງ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າໃຫ້​ແກ່ໂຄ​ງການ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ.

ຮູບພາບທີ່ເຜີຍແຜ່ໂດຍອົງການຂ່າວລັດຖະບານອີຣ່ານ IRIB ກັກລູກເຮືອສະຫະລັດ ທີ່ອ່າວເປີເຊຍ.

ຮູບພາບທີ່ເຜີຍແຜ່ໂດຍອົງການຂ່າວລັດຖະບານອີຣ່ານ IRIB ກັກລູກເຮືອສະຫະລັດ ທີ່ອ່າວເປີເຊຍ.

​ ກະຊວງ​ການ​ເງິນ​ສະຫະລັດ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ລົງ​ໂທດ​ຍັງ​ມີ​ຕໍ່ບັນດາ​ສ່ວນ​ບຸກຄົນ ແລະຕາ ໜ່າງ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ ​ກັບໜ່ວຍ​ພິທັກ​ປະຕິວັດ​ Quds ​ແລະ​ກຸ່ມກໍ່​ການ ຮ້າຍ Hezbollah ​ໃນ​ເລ​ບາ​ນອນ ທີ່ໄດ້​ຮັບ​ການໜູນ​ຫລັງຈາກ​ອີຣ່ານ.

ທະຫານອີຣ່ານ ສວນສະໜາມວັນກອງທັບແຫ່ງຊາດ.

ທະຫານອີຣ່ານ ສວນສະໜາມວັນກອງທັບແຫ່ງຊາດ.

“ທັງ​ໝົດ​ນີ້​ເປັນ​ພຽງບາດກ້າວ​ຂັ້ນ​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ ​ໃນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່​ການ​ປະພຶດ​ແບບ​ທ້າ​ທ້າຍ​ຂອງອີຣ່ານ” ​ນັ້ນຄື​ຄຳ​ເຕືອນ​ຂອງເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ລັດຖະບານ​ທ່ານ​ນຶ່ງ ​ໂດຍ​ຮ້ອງ​ຄວາມ​ປະພຶດ​ຂອງ​ອີຣ່ານຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ນີ້​ວ່າ “ມີ​ຕໍ່​ໄປ​ບໍ່​ໄດ້ ຮັບເອົາ​ບໍ່​ໄດ້ເດັດຂາດ.” ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ ທີ່​ໄດ້
ກ່າວ​ເພີ້​ມວ່າ “ອີຣ່ານມີ​ທາງ​ເລືອກ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ.” ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ທາງ​ບວກ​ກັບ​ອີຣ່ານ ​ເວລາ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ພັນທະນາໆ​ຊາດ ຂອງຕົນ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ເນັ້ນໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໝາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ທີ່​ຈະ​ຕ້ອບ ​ໂຕ້​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢ້ານ ຕໍ່​ກິດຈະການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ບໍ່​ທຸ່ນທ່ຽງ​ຂອງ​ອີຣ່ານ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

US Iran
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