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ດຳລັດສະບັບໃໝ່ຂອງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ໂຈະການອອກວີຊ່າໃໝ່ເປັນການຊົ່ວຄາວ
ໃຫ້ແກ່ພວກເດີນທາງ ຈາກ 6 ປະເທດ ຊຶ່ງຈະເລີ່ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໃນວັນທີ 16 ມີນາ
ແທນດຳລັດສະບັບກ່ອນ ທີ່ເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງ ທີ່ວ່າພວກນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈາກບັນດາ
ປະເທດທັງ 6 ແລະ ປະເທດທີ 7 ແມ່ນ ອີຣັກ ໄດ້ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າມາ
ໃນສະຫະລັດ. Steve Harman ຫົວໜ້າຫ້ອງການຂ່າວວີໂອເອປະຈຳທຳນຽບຂາວ
ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳເອົາລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ
ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ແກ້ໄຂດຳລັດ
ສະບັບເກົ່າ ທີ່ອອກກ່ອນໜ້ານີ້ ແລະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ອອກວີຊ່າໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ພວກຍື່ນຄຳຮ້ອງ
ຈາກປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ອີຣ່ານ, ລີເບຍ, ຊູດານ, ໂຊມາເລຍ, ຊີເຣຍ, ແລະ
ເຢເມນຊຶ່ງເປັນປະເທດທີ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນຊາວມຸສລິມ.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Sean Spicer ໄດ້ລົງຮູບໃນ Twitter ໃນອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ
ເປັນພິທີລົງນາມທີ່ຫ້ອງການຂອງປະທານາທິບໍດີຢູ່ທຳນຽບຂາວ ຊຶ່ງພວກພວກນັກຂ່າວ
ແລະຊ່າງພາບບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຂົ້າໄປເປັນສັກຂີພິຍານໃນພິທີລົງນາມດັ່ງກ່າວ.
ສະມາຊິກ 3 ທ່ານໃນຄະນະລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີ Trump ໃນເວລາຕໍ່ມາໄດ້ໄປປາກົດຕົວ ຕໍ່ໜ້າສື່ມວນຊົນ ເອີ້ນການດຳລັດທີ່ຮັບການແກ້ໄຂ ສະບັບນີ້ວ່າ ມີຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ Rex Tillerson ກ່າວວ່າ “ຕໍ່ພັນທະມິດ ແລະພາຄີ
ຂອງພວກເຮົາ ໃນທົ່ວໂລກແລ້ວ ກະລຸນາເຂົ້າໃຈວ່າ ດຳລັດສະບັບນີ້ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງ
ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມອ່ອນແອ
ທີ່ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງກໍ່ການຮ້າຍອິສລາມ ຈະສາມາດສວຍໃຊ້ ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການທຳ ລາຍລ້າງນັ້ນ.”
ທ່ານ John Kelly ລັດຖະມົນຕີຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ກ່າວວ່າ “ບໍ່ມີຫຍັງ
ໃນດຳລັດສະບັບໃໝ່ນີ້ ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ພວກທີ່ມີສິດອາໄສຢູ່ສະຫະລັດຢ່າງເປັນ
ຖາວອນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫຼືບໍ່ກໍໃດຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າມາ
ໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາ. ການທີ່ບໍ່ມີລະບຽບຄວບຄຸມ ບໍ່ມີການກວດກາຢ່າງເຂັ້ມ
ງວດ ໃນການເດີນທາງ ແມ່ນບໍ່ແມ່ນສິດພິເສດສາກົນ ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່
ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດ ກຳລັງຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍນັ້ນ.”
ດຳລັດດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງໄດ້ໂຈະ ການເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຂອງພວກອົບພະຍົບໃນ
ສະຫະລັດ ເປັນເວລາ 120 ມື້.
ດຳລັດໂຈະການເດີນທາງ ທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂສະບັບໃໝ່ນີ້ ຖືກຕຳນິຕິຕຽນໃນທັນທີຈາກພວກສະມາຊິກສະພາຂອງພັກ Democrats ແລະກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ. ພວກເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າ ເປັນການຈຳແນກກີດກັນທາງດ້ານເຊື້ອຊາດຜິວພັນ ແລະພາດເປົ້າໝາຍ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ການເປັນພົນລະເມືອງຂອງປະເທດໃດນຶ່ງ ບໍ່ແມ່ນບັນຫາໃນການຂົ່ມຂູ່ຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ.
ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ ກ່າວວ່າ “ມັນຈະເລີ່ມສ້າງຄວາມກຽດຊັງແລະສ້າງຄວາມ ແຕກແຍກ.” ສ່ວນສະຫະພັນຄຸ້ມຄອງສິດທິພົນລະເຮືອນເສລີທິປະໄຕ ໄດ້ຂຽນລົງໃນ Twitter ວ່າ “ການໂຈະການເຂົ້າເມືອງຂອງພວກມຸສລິມ ອັນໃໝ່ນີ້ ເຖິງຢ່າງໃດ ກໍແມ່ນການໂຈະຕໍ່ຊາວມຸສລິມ ຢູ່ດີ.”
ທ່ານ Steve Herman ນັກຂ່າວຂອງ VOA ກ່າວວ່າ ດຳລັດສະບັບກ່ອນທີ່ເປັນບັນ ຫາໂຕ້ແຍ້ງ ຍັງຖືກຂັດຂວາງ ໃນຂະນະທີ່ສານ ຢູ່ລັດວໍຊິງຕັນ ໄດ້ລົງຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບວ່າມັນຜ່ານການທົດສອບທາງລັດຖະທຳມະນູນຫຼືບໍ່.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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