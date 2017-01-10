ການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາໃໝ່ ກ່າວວ່າ 1 ໃນ 3 ຂອງພວກແມ່ຍິງທີ່ກວດພົບເຫັນວ່າເປັນໂຣກມະ ເຮັງເຕົ້ານົມ ໂດຍວິທີ mammogram ນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວທີ່ບໍ່ຈຳເປັນໂດຍທີ່ຍັງສືບຕໍ່ການອະພິປາຍກັນກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງ mammogram.
ການສຶກສາຂອງປະເທດເດນມາກ ທີ່ນຳອອກມາເຜີຍແຜ່ໃນວັນຈັນວານນີ້ໃນວາລະສານ Annals of Internal Medicine ໄດ້ກ່າວວ່າ ຂໍ້ມູນໃນຈໍ ໄດ້ນຳໄປສູ່ຜົນສະຫຼຸບໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າຮ່ອງຮອຍຂອງການເປັນພະຍາດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຢູ່ໃນພວກແມ່ຍິງ ທີ່ອາດຫຼາຍເຖິງ
ນຶ່ງສ່ວນສາມ ຜູ້ຊຶ່ງເປັນເນື້ອງອກທີ່ເກີດຢ່າງຊ້າໆ ທີ່ບໍ່ເປັນຜິດເປັນໄພ. ການສຶກສາທີ່ວ່ານີ້ຍັງລະບຸວ່າ ການກວດສອບທາງ mammogram ແບບທຳມະດາ ແບບນີ້ ບໍ່ໄດ້ຮູ້ເຖິງໂຣກມະເຮັງ ທີ່ຢູ່ໃນຂັ້ນຮ້າຍແຮງແລ້ວ.
ຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ຝ່າຍການແພດຂອງສະມາຄົມໂຣກມະເຮັງ ອາເມຣິກັນ ດຣ. Otis Brawley ໄດ້ກ່າວວ່າ ບົດບັນນາທິການ ທີ່ກຳກັບເລື່ອງການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວານີ້ ໄດ້ພົບເຫັນວ່າ ການກວດສອບນັ້ນສາມາດນຳໄປສູ່ການບຳບັດ ແບບສາຍແສງຣັງສີຫຼື chemothe-
rapy ແລະຜ່າຕັດທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ການພົບເຫັນກ່ອນ ແລະການປິ່ນປົວພວກມະເຮັງທັງຫຼາຍ ນຳໄປສູ່ການຊ່ອຍຊີວິດໄດ້ “ແຕ່ວ່າພວກເຮົາ ຍັງໄດ້ປິ່ນປົວບັນດາແມ່ນຍິງ ພວກທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ຕ້ອງໄດ້
ຮັບການປິ່ນປົວນຳດ້ວຍ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Brawley.
ກຸ່ມສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາດັ່ງກ່າວ ປະຈຸບັນນີ້ ສະເໜີແນະໃຫ້ຄຳປຶກສາທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປກ່ຽວ
ກັບ mammogram. ສະມາຄົມໂຣກມະເຮັງ ອາເມຣິກັນ ແນະນຳໃຫ້ພວກແມ່ຍິງທັງຫຼາຍ ທຳການກວດສອບ mammogram ປະຈຳປີ ຈາກໄວ 45 ຫາ 54 ປີ ແລະຫລັງຈາກນັ້ນ ກວດປີເວັ້ນປີ ໃນຂະນະທີ່ ວິທະຍາໄລ ສາຍແສງຣັງສີອາເມຣິກັນ ແນະນຳ ໃຫ້ທຳການ
ກວດ mammogram ປະຈຳປີ ເລີ້ມແຕ່ 40 ປີ ຂຶ້ນໄປ.
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