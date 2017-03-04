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ພາສາຕ່າງໆ
ສຸຂະພາບກັບວິທະຍາສາດ

ການ​ຄົ້ນ​ພົບ ດາວ​ນົບພະ​ເຄາະ ທັງ 7 ນີ້ ສ້າງ​ຄວາມ​ກະຕືລື​ລົ້ນ ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນດາ​ນັກ​ດາຣາສາດ

Seven Potential Earths Discovered Orbiting One Tiny Star
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ພຽງ​ປະມານ 40 ປີ​ແສງ ຫ່າງ​ຈາກ​ນີ້ໄປ ຈະ​ມີດາວ​ນ້ອຍໆດວງນຶ່ງ ຂະໜາດ​ເທົ່າ​ກັບ​
ດາວພະຫັດ ຫຼື Jupiter - ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ Trappist – 1 ​ແລະ ​ໃນວັນ​ພຸດສັບປະດາແລ້ວນີ້ ພວກດາຣາສາດ​ນາໆ​ຊາດຄະນະນຶ່ງຈຶ່ງໄດ້​ປະກາດວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ຄົ້ນ​ພົບ​ດາວນົບພະເຄາະ
ແບບໂລກເຮົາ 7 ໜ່ວຍ ທີ່​ໂຄຈອນອ້ອມ​ຮອບ​ດາວ​ນ້ອຍໆ​ດວງ​ນີ້ຢູ່. ຂ່າວ​ຂອງ​ຄວາມ
ສາມາດເປັນ​ໄປ​ໄດ້ທີ່ວ່າ​ ອາດຈະ ມີສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອາໄສຢູ່ດາວນົບພະເຄາະດັ່ງກ່າວ
ອ້ອມດາວນ້ອຍໜ່ວຍນັ້ນ ໄດ້ພາ​ໃຫ້ປະຊາ​ຄົມນັກວິທະຍາ​ສາດຕື່ນ​ເຕັ້ນ​ເປັນ​ທີ່​ສຸດ ​
ແລະເພີ່ມ​ພະລັງ​ໃຫ້​ພວກ​ເພິ່ນ ທຳການ​ຄົ້ນຫາ ດາວ​ດວງ​ອື່ນ​ອີກ​ຕື່ມ ​ທັງໄດ້ກະຕຸກ
ຊຸກຍູ້ ໃຫ້ມີການຊອກຄົ້ນຫາສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຊີວິດຕື່ມ ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ຈາກ ຢູ່ໃນ​ໂລກມະນຸ​ດເຮົາ
ດັ່ງນັກຂ່າວ VOA Kevin Enochs ມີລາຍງານ ​ຊຶ່ງວັນນະ​ສອນ ຈະນຳເອົາລາຍ
​ລະອຽດ​ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ.

ຟັງລາຍງານກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ຂອງ​ດາວ​ນົບພະ​ເຄາະ​ ທັງ 7 ດວງ​
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ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ດາວ ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັບໜ່ວຍ​ໂລກ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ທັງ 7 ໜ່ວຍ ທີ່​ໂຄຈອນອ້ອມ
ດວງ​ດາວດັບແສງດວງນີ້ ເປັນສິ່ງທີ່​ບໍ່​ເຄີຍ​ປາ​ກົດມາ​ກ່ອນ. ເປັນທີ່ຊັດແຈ້ງແທ້ທີ່ວ່າ
ພວກນັກດາຣາສາດ ​ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນແທ້ໆ ທີ່ວ່າ ນີ້ມີ​ຄວາມ​ໝາຍແນວໃດ​ສຳລັບ
ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຊີວິດທີ່ອາດເປັນໄດ້ ຢູ່ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ຈາກ​ໂລກຂອງ​ເຮົາ​.

ທ່ານ Thomas Zurbuchen ຈາກ​ອົງການ NASA ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ​
ໄດ້ໃຫ້​ຮ່ອງຮອຍແກ່ພວກເຮົາ​ວ່າ ມັນບໍ່ເປັນເລື່ອງທີ່ວ່າ ຖ້າວ່າ ​ແຕ່​ເປັນເລື່ອງທີ່ວ່າ ​
ເມື່ອ​ໃດ. ພວກ​ນັກວິທະຍາສາດ ​ເຊື່ອກັນ​ວ່າ ​ດວງ​ດາວແຕ່ລະໜ່ວຍ ອາດ​ຈະ​ມີດາວ
ນົບພະເຄາະໜ່ວຍນ່ຶງ ຢູ່ນຳ. ​ລອງຄິດເບິ່ງວ່າ ມີ 3 ມີ 5 ມີ 7 ໜ່ວຍ ​ແລ້ວວາດພາບ
ເບິ່ງ ວ່າຈະ​ມີໂລກ​ຈັກ​ໜ່ວຍ​ທີ່ເປັນ​ລະບົບ​ນິ​ເວດວິທະຍາ ທີ່ພາໃຫ້ມີ​ຊີວິດຢູ່ ຊຶ່ງ​ອາດ
ພາໃຫ້ພວກເຮົາໄປ​ສຳ​ຫຼວດ​ເບິ່ງ.”

ພວກດາວນົບ​ພະ​ເຄາະ​ທັງຫຼາຍ ​ແມ່ນ​ຖືກ​ຄົ້ນ​ພົບ ​ໂດຍ​ກ້ອງໂທລະທັດຈາກໂລກ ​ແລະ​
ອາວະກາດ ທີ່ເບິ່ງ ພວກ​ດວງ​ດາວ ຢ່າງ​ໃກ້ຊິດ ​ເປັນ​ເວລາ​ຫຼາຍໆ​ມື້ ແຕ່ລະເທື່ອ ແລ້ວບັນ
ທຶກຈຸດນ້ອຍໆ ຈາກບ່ອນທີ່​ຮຸ່ງ​ແຈ້ງ​ຂອງດາວນົບ​ພະ​ເຄາະ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ພວກ​ມັນ​ໂຄຈອນ
ລະຫວ່າງ​ດວງ​ດາວ ​ແລະ​ກ່ອງ​ສ່ອງ telescope.

​ສິ່ງນຶ່ງ​ອີກທີ່​ເປັນ​ການ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ​ໃນ​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​ ​ບໍ່ແມ່ນ​ພຽງ​ແຕ່ເປັນ​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ
ໂລກ​ໃໝ່ຕ່າງໆ ​ແຕ່​ແມ່ນການຄົ້ນ​ພົບ​ພວກ​ດາວນົບ​ພະ​ເຄາະ ທີ່ຢູ່ອ້ອມ​ດາວດວງ​ດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານນາງ Sara Seagar ຈາກ​ສະ​ຖາ​ບັນ Massachusetts Institute of
Technology ຫຼື MIT ກ່າວ​ວ່າ “​ໃນ​ເມື່ອ​ວ່າ ມັນ​ມີດາວ​ດວງ​ນຶ່ງ​ ມັນ​ກໍ​ຈະ​ມີ​ອີກ
ດວງອື່ນໆ ເພາະສະ​ນັ້ນ ດ້ວຍ​ລະບົບ​ທີ່ນ່າອັດສະຈັນອັນ​ນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງຮູ້​ວ່າ ມັນ​ຍັງ​
ມີຊີວິດບົ່ມຊ້ອນຢູ່ຫຼາຍກວ່ານີ້​ທີ່​ລໍຄອຍ​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ຂອງພວກເຮົາຢູ່.”

ບາດກ້າວ​ຕໍ່​ໄປ ສຳ​ຫຼັບ​ຄະນະ ກໍ​ມີ​ຮວມທັງ ການວາງ​ແຜນ ທີ່​ຈະ​ເພັ່ງ​ເລັ່ງຢ່າງ​ໃກ້ຊິດ
ກວ່າເກົ່າ ໃສ່​ອີກໝູ່​ດາວ ຈຳນວນ 1 ພັນ​ດວງທີ່ຢູ່ໄກທີ່ສຸດ ເຊັ່ນ ດາວ Trappist -1 ນັ້ນ
ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຫວັງ​ວ່າ ຈະ​ພົບເຫັນດາວ​ນົບພະເຄາະດວງ​ອື່ນ​ໆອີກທີ່​ຄ້າຍຄືກັນ​ກັບ​ໂລກ
ຂອງເຮົາຫຼາຍໜ່ວຍຕື່ມອີກ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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