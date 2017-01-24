ປະທານາທິບໍດີແກມເບຍຄົນໃໝ່ທ່ານ Adama Barrow ໄດ້ເລືອກເອົາແມ່ຍິງເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໃນການຊ່ວຍເຕົ້າໂຮມບັນດາພັກຝ່າຍຄ້ານ ຕໍ່ຕ້ານ ອະດີດຜູ້ນຳປະເທດ ທ່ານ Yahya Jammeh.
ການເລືອກເອົາທ່ານນາງ Fatoumata Tambajang ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ສືບຕໍ່ ການກະ ກຽມເພື່ອກັບຄືນແກມເບຍຂອງທ່ານ Borrow ຈາກປະເທດເຊເນການ ທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານ ບ່ອນທີ່ທ່ານສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ Jammeh ໄດ້ປະຕິເສດ ບໍ່ຍອມລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.
ທ່ານ Jammeh ໄດ້ອອກຈາກແກມເບຍ ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ພາຍໃຕ້ການຂົ່ມຂູ່ຂອງທະຫານຈາກປະຊາຄົມເສດຖະກິດບັນດາລັດອາຟຮິກາຕາເວັນຕົກ ຫລື ECOWAS. ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຍອມຮັບເອົາໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາ ທິບໍດີຂອງທ່ານ Barrow ເມື່ອວັນ 1 ທັນວາ.
ທ່ານ Barrow ໄດ້ກ່າວໃນການສຳພາດກັບວີໂອເອ ໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ ທ່ານ ຈະຕັ້ງຄະນະກຳມາທິການຄົ້ນຫາຄວາມຈິງແລະປອງດອງຊາດ ເພື່ອພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບການກ່າວຫາ ໃນການປົກຄອງປະເທດທີ່ຜິດພາດຂອງທ່ານ Jammeh ເປັນເວລາ 22 ປີ.
ທ່ານ Borrow ກ່າວວ່າ “ຊາວສອງປີເປັນເວລາດົນນານ ປະຊາຊົນຕ້ອງຮູ້ຄວາມຈິງ.”
ທີ່ປຶກສາຄົນນຶ່ງຂອງທ່ານ Barrow ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ກ່ອນອອກຈາກປະເທດໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາວ່າ ທ່ານ Jammeh ໄດ້ລັກເອົາ ເງິນຂອງລັດ 11 ລ້ານໂດລາ ແລະມີລົດຫລູຫລາຫລາຍຄັນສົ່ງອອກໄປທາງເຮືອບິນ. ບັນດາກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດໄດ້ກ່າວຫາທ່ານມາກ່ອນກ່ຽວກັບການ ລະເມີດສິດທິມະນຸດ ລະຫວ່າງການປົກ ຄອງຂອງທ່ານ ຮວມທັງການຈຳຄຸກບັນ ດານັກການເມືອງທີ່ບໍ່ເຫັນພ້ອມ ແລະພວກນັກຂ່າວ.
ນັກຂ່າວທ່ານ Sainey Marenah ໂອ້ລົມກັບທ່ານ Barrow ທີ່ນະຄອນ Dakar ບ່ອນທີ່ທ່ານສາບານໂຕໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ສະຖານທູດແກມເບຍ.
ປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ຄຳຮຽກຮ້ອງຈາກທ່ານ Jammeh ທີ່ຂໍຢູ່ໃນແກມເບຍຕໍ່ໄປ ຍ້ອນເຫດຜົນທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດຄໍ້າປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ ທ່ານ Jammeh ໄດ້.
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