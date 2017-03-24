ຜູ້ນຳໃນສະພາສູງ ຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ Chuck Schumer ກ່າວໃນວັນພະ
ຫັດວານນີ້ວ່າ ໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງການຮັບຟັງການພິຈາລະນານັ້ນ ທ່ານຈະຄັດຄ້ານ
ຕໍ່ການຮັບຮອງເອົາ ຜູ້ທີ່ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ເລືອກໃຫ້ເປັນ ຜູ້ພິພາກ
ສາສານສູງສຸດ.
ໃນຄໍາປາໄສທີ່ທ່ານກ່າວໃນກອງປະຊຸມສະພາສູງ ກ່ຽວກັບມື້ສຸດທ້າຍໃນການຮັບຟັງ
ການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Neil Gorsuch ນັ້ນ ທ່ານ Schumer
ກ່າວວ່າ ທ່ານ Gorsuch “ບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານເຊື່ອໄດ້ວ່າຜູ້ກ່ຽວຈະເປັນຄົນທີ່ມີການກວດກາຕັດສິນ ທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ” ກ່ຽວກັບເລື່ອງທ່ານ
Trump. ສະມາຊິກສະພາສູງທ່ານນີ້ ໄດ້ກ່າວຫາທ່ານ Gorsuch ວ່າໄດ້ “ຈົມເລິກ
ຢູ່ໃນອຸດົມການທີ່ອະນຸລັກນິຍົມ.”
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ພວກສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ “ຈະຕ້ອງມີ 60 ສຽງສະໜັບສະໜຸນ ເພື່ອຈະຮັບ
ຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງນີ້ໄດ້”, ທ່ານ Schumer ຍັງກ່າວວ່າ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນແລ້ວ ພວກ
ເຂົາເຈົ້າ ຕ້ອງໄດ້ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ໃໝ່ໃຫ້ຮັບໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ Bob Casey ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ກໍເຮັດຄືກັນກັບທ່ານ
Schumer ໃນການປະກາດການຄັດຄ້ານຂອງທ່ານຕໍ່ການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Gorsuch
ໃຫ້ກໍາຕໍາແໜ່ງດັ່ງກ່າວ ໂດຍອ້າງວ່າ ທ່ານ “ມີຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງໜັກ ກ່ຽວກັບປັດ
ຊະຍາດ້ານການພິຈາລະນາຄະດີທີ່ແຂງກະດ້າງ ແລະແບບຈໍາກັດຂອງຜູ້ພິພາກສາ Gorsuch.”
ພວກຜູ້ນໍາຂອງພັກຣີພັບບລິກກັນຕ້ອງໄດ້ຮັບປະກັນວ່າ ຕົນເອງຕ້ອງໄດ້ຮັບສຽງສະ
ໜັບສະໜຸນຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 8 ສຽງ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ການແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ Gorsuch ຜ່ານການຮັບຮອງເອົາໄດ້ ຫລືບໍ່ ພວກທ່ານເຫລົ່ານັ້ນ ກໍຕ້ອງໄດ້ກົດ
ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ “ທາງເລືອກປະລາມະນູ” ເພື່ອປ່ຽນກົດລະບຽບໃນການຮັບຮອງ ແລະ
ອະນຸຍາດໃຫ້ການອອກສຽງຜ່ານໄດ້ ໂດຍການພຽງແຕ່ໃຊ້ສຽງສ່ວນຫລາຍເທົ່ານັ້ນ.
ໃນປີ 2013, ພວກສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ດຶງເອົາທາງເລືອກປະລາມະນູມາ
ໃຊ້ ຄືຕ້ອງການແຕ່ສຽງສ່ວນຫລາຍເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາເກືອບໝົດທຸກຄົນ ທີ່
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ຮັບຕໍາແໜ່ງຕ່າງໆ ຈາກປະທານາທິບໍດີ ແຕ່ຍົກເວັ້ນ ຜູ້ທີຖືກແຕ່ງຕັ້ງ
ໃຫ້ຮັບຕໍາແໜ່ງໃນສານສູງສຸດ.
ຄະນະກໍາມະການສະພາສູງຂອງສະຫະລັດ ກໍາລັງພິຈາລະນາຄໍາໃຫ້ການ ຈາກບັນດາທະນາຍຄວາມ, ກຸ່ມສະໜັບສະໜຸນສິດທິຕ່າງໆ, ແລະຜູ້ພິພາກສາຂອງລັດຖະບານ
ກາງອື່ນໆ ກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງດັ່ງກ່າວ ທີ່ມີຂຶ້ນໃນວັນພະຫັດວານ
ນີ້ ໃນບາດກ້າວສຸດທ້າຍ ຂອງການຮັບຟັງເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາຜູ້ກ່ຽວ.
ຫລັງຈາກວັນພະຫັດວານນີ້ໄປ ມັນຂຶ້ນກັບຄະນະກໍາມະການຕຸລາການຂອງສະພາສູງ
ວ່າຈະສົ່ງການແຕ່ງຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ໄປຫາກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງສະພາສູງຫລືບໍ່ ພາຍ
ຫລັງທີ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາໃນອາທິດນີ້ ໃຫ້ທ່ານ Gorsuch ຕອບຄໍາຖາມຕ່າງໆໃນສະພາແລ້ວ.
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