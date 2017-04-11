ໃນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ອາກາດໂປ່ງໃສຂອງລະດູບານໃໝ່ ໃນສະໜາມສວນກຸຫຼາບຫຼື
RoseGarden ໃນທຳນຽບຂາວນນນັ້ນ ທ່ານ Neil Gorsuch ໄດ້ເຂົ້າສາບານໂຕ
ໃນພິທີມອບຕຳແໜ່ງໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ພິພາສາສານສູງສຸດ ຄົນທີ
113 ຂອງສານສູງສຸດສະຫະລັດ ແທນຕຳແໜ່ງທີ່ວ່າງເປົ່າ ຍ້ອນການເສຍຊີວິດຢ່າງ
ກະທັນຫັນ ຂອງທ່ານ Antonin Scalia ປະມານ 14 ເດືອນ ກ່ອນໜ້ານີ້ ຊຶ່ງການຮັບ
ຕຳແໜ່ງໃນຕອນນີ້ ແມ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ສານດ່ັງກ່າວມີພະລັງອຳນາດເຕັມອັດຕາ ແລະ
ສ້າງຄວາມກ້ຳເກິ່ງດ້ານອຸດົມການດັ່ງທີ່ເປັນມາ ກ່ອນໜ້ານີ້.
ມັນແມ່ນການມອບໝາຍໜ້າທີ່ສູງສຸດຂອງການຕໍ່ສູ້ທາງການເມືອງແບບຂີ້ຮ້າຍທີ່ສຸດ
ທີ່ປ່ຽນການປະຕິບັດງານໃນສະພາສູງ ຊຶ່ງທຳລາຍຊຶ່ສຽງໃນການໂຕ້ວາທີກັນຄັ້ງນຶ່ງ
ແລະທັງໝົດທີ່ເປັນແບບບໍ່ກ່ຽວກັບການເມືອງສຳລັບການເລືອກເອົາຜູ້ພິພາສາສານ
ສູງສຸດ.
ເຊີນຊົມ: ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ Trump ກ່ອນການສາບານຕົວ ຂອງທ່ານ Gorsuch
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ພ້ອມໆກັບການແນມເບິ່ງດ້ວຍຄວາມພຶງພໍໃຈຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ
ທ່ານ Donald Trump ໃນວັນທີ່ອາກາດອົບອຸ່ນນີ້ ທ່ານ Gorsuch ໄວ 49 ປີ
ໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຈາກຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດ ທ່ານ Anthony
Kennedy ຜູ້ຊຶ່ງຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍຮັບໜ້າທີ່ເປັນພຽງສະໝຽນຝ່າຍກົດໝາຍນັ້ນ. ນີ້ເປັນ
ຄັ້ງທຳອິດທີ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາກົດໝາຍຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຈະໄດ້ເປັນຜູ້ຮັບຟັງຄຳ
ໃຫ້ການ ຮ່ວມກັບອະດີດສະໝຽນຂອງສານ.
“ປະເທດຊາດຂອງເຮົາແມ່ນໄວ້ວາງໃຈທ່ານ ໃນຄວາມເປັນຄົນທີ່ມີແນວຄິດ
ອັນກ້ວາງໄກບໍ່ເຂົ້າຂ້າງອອກຂາ ແລະທ່ຽງຕົງ ບໍ່ກ້າວກ່າຍພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະເພື່ອ
ເປັນການປ້ອງກັນພວກທີ່ຖືກຕ້ອງ ທີ່ຈະເຂົ້າມາຮັບພາລະໜ້າທີ່ອັນຄວນຂອງ
ພວກເຂົາເຈົ້າ,” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Trump ທີ່ເວົ້າກັບທ່ານ Gorsuch
ອະດີດຜູ້ພິພາກສາສານອຸທອນ ລັດ Colorado ແລະທ່ານຍັງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ຂ້າພະ
ເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມສົງໃສໃດໆ ວ່າທ່ານຈະກ້າວເດີນໄປເພື່ອປົກປ້ອງລັດຖະທຳມະນູນ
ຂອງພວກເຮົາບໍ່ແຕ່ສະເພາະໃນວັນນີ້ ແຕ່ວ່າ ຈະຕໍ່ໄປອີກຫຼາຍໆເຊັ່ນຄົນສຳລັບ
ຊາວອາເມຣິກັນໃນ ອານາຄົດຂ້າງໜ້ານຳ.”
ເຊີນຊົມ: ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ Gorsuch ໃນພິທີສາບານຕົວ
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ໃນວິນາທີທີ່ທ່ານເຂົ້າສາບານຕົວ ຜູ້ພິພາກສາສານຄົນໃໝ່ ທ່ານ Gorsuch
ໄດ້ຖະແຫຼງຕໍ່ຝູງຊົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງແໜ້ນໜາ ໃນ Rose Garden ທ່າມກາງການ
ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໍທີ່ນຳມາຊຶ່ງການແຕ່ງຕັ້ງຄັ້ງນີ້. “ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ມີວັນລືມຈັກເທື່ອ
ຕຳແໜ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າກຳໃນວັນນີ້ ແມ່ນເປັນຂອງສຸພາບບຸລຸດທີ່ສຳຄັນໆ
ທ່ານນຶ່ງ,” ຊຶ່ງທ່ານ ໄດ້ກ່າວເຖິງມື້ລາງຜູ້ພິພາກສາ ທ່ານ Scalia ແລະທ່ານຍັງກ່າວ
ຕໍ່ໄປອີກວ່າ “ແລະຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍສັນຍາກັບທ່ານວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຊ້ອຳນາດທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າມີຢູ່ ຈະຮັບໃຊ້ຢ່າງຊື່ສັດ ແລະຈົ່ງຮັກພັກດີ ຕໍ່ລັດຖະທຳມະນູນ ຂອງ
ປະເທດຊາດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແຫ່ງນີ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ