ອົບພະຍົບເກືອບ 100 ຄົນ ຫາຍສາບສູນ ຫລັງຈາກເຮືອຫລົ້ມ ຢູ່ນອກຝັ່ງລີເບຍ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ລີເບຍກ່າວວ່າ ຄົນເຂົ້າເມືອງຊາວລີເບຍ ຢ່າງໜ້ອຍ 97 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີ
ວິດຍ້ອນຄວາມຢ້ານກົວ ພາຍຫລັງທີ່ເຮືອເຂົາເຈົ້າຫລົ້ມໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຢູ່ໃນ
ທະເລ Mediterranean ໃນເວລາທີ່ມຸ້ງໜ້າສູ່ຢູໂຣບ.
ໂຄສົກໜ່ວຍຍາມຝັ່ງລີເບຍກ່າວວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກູ້ໄພຄົນເຂົ້າເມືອງ 23 ຄົນ
ບໍ່ເທົ່າໃດກິໂລແມັດຈາກຝັ່ງທະເລລີເບຍຫລັງຈາກໄດ້ຮັບການຮ້ອງສຸກເສີນຈາກເຮືອ
ເຂົາເຈົ້າທີ່ກຳລັງຫລົ້ມລົງ.
ໃນເວລາໜ່ວຍຍາມຟັງໄດ້ໄປເຖິງ ໂຄສົກ Ayoub Gassim ກ່າວວ່າ ເຮືອທີ່ເຕັມ
ໄປດ້ວຍຄົນເຂົ້າເມືອງນັ້ນເປັນຊາວອາຟຣິການັ້ນ “ໄດ້ຈົມນໍ້າຢ່າງສິ້ນເຊີງ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ ບັນດາຜູ້ລອດຊີວິດແມ່ນຜູ້ຊາຍ ທີ່ພົບເຫັນເກາະຫ້ອຍຢູ່ນຳສິ່ງທີ່ພາ
ໃຫ້ຟູນໍ້າຢູ່ນັ້ນ. ສ່ວນຄົນອື່ນໆ “ອາດເສຍຊີວິດໄປໝົດແລ້ວ”.
ປະເທດລີເບຍເປັນຈຸດເລີ້ມທີ່ມີຊື່ສຽງສໍາລັບຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກເຂດ
ທະເລຊາຍ ຊາຮາຣາ ຂອງອາຟຣິກາ ທີ່ພະຍາຍາມເຂົ້າໄປຢູໂຣບ. ພວກລັກລອບ
ຄົນເຂົ້າເມືອງໄດ້ໃຊ້ເຮືອທີ່ຊຸດໂຊມ ເພື່ອເອົາຄົນເຂົ້າເມືອງຫລາຍພັນຄົນເດີນທາງ
ໄລຍະຍາວ ແລະເປັນອັນຕະລາຍ ຂ້າມທະເລ Mediterranean.
ການຈົມນໍ້າຕາຍທີ່ຢ້ານເປັນຄືດັ່ງເກີດຂຶ້ນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ມັກເກີດຂຶ້ນຫລາຍ
ຍ້ອນວ່າພວກລັກລອບຄົນເຂົ້າເມືອງພະຍາຍາມ ບັນຈຸເອົາຄົນເຂົ້າເມືອງເຂົ້າຢູ່ໃນ
ເຮືອທີ່ຊຸດໂຊມຫລາຍເທົ່າທີ່ຈະຫລາຍໄດ້.
ອົງການຄົນເຂົ້າເມືອງສາກົນ ລາຍງານວ່າ ນັບແຕ່ວັນທີ 9 ເມສາ ຄົນເຂົ້າເມືອງຈຳ
ນວນ 664 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນທະເລ Mediterranean ຊຶ່ງ 90 ເປີເຊັນ ແມ່ນ
ເກີດຢູ່ໃນເສັ້ນທາງຈາກລີເບຍໄປຫາອີຕາລີ.
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