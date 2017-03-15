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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທະຫານຜ່ານເສິກ ກອງທັບເຮືອ ສະຫະລັດ ຖືກຂໍ້ຫາ ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ກຳປັ່ນ USS Blue Ridge ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ມະນີລາ. 6 ມີນາ, 2016.

ກຳປັ່ນ USS Blue Ridge ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ມະນີລາ. 6 ມີນາ, 2016.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ກະຊວງຍຸຕິທຳ ສະຫະລັດ ໄດ້ທຳການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານເຮືອປັດຈຸບັນ ແລະ
ອະດີດເພີ່ມເຕີມອີກ 8 ຄົນໃນ​ແຜນການຊື້ຈ້າງຈອບອອຍ ແລະ ​ໃຫ້ເງິນໃຕ້ໂຕະ ນຳພາ ໂດຍພະນັກງານສັນຍາຈ້າງຜູ້ທີ່ບໍ່ຊື່ສັດ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນ​ໃນ​ຊື່ “Fat Leonard.”

ຄະດີດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍປະມານ 35 ລ້ານໂດລາ, ໄດ້ຖືກສືບສວນສອບສວນມາເປັນເວລາ 4 ປີແລ້ວ, ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສປະມານ 200 ຄົນແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນຄະດີນີ້. ຮັກສາ​ການໄອຍະການ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງ Alana Robinson ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້
ວ່າ “ນີ້ແມ່ນການຫຼອກລວງ ແລະ ການທໍລະຍົດຂອງກອງທັບ ສະຫະລັດ ຂະໜາດ ໃຫຍ່ຫຼາຍ.. ທີ່ເຮັດໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງສຸດຂອງກອງທັບເຮືອ.”

ກະຊວງຍຸຕິທຳໄດ້ກ່າວວ່າ ພົນເຮືອຕີ Bruce Loveless, ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ສືບລັບກອງທັບເຮືອ ທີ່ປະຈຳການຢູ່ທຳນຽບ 5 ແຈ ກໍແມ່ນໜຶ່ງພວກຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ, ພ້ອມ
ກັບພັນ​ເອກທະຫານເຮືອ ທີ່ອອກບຳນານແລ້ວສາມຄົນ, ຍັງປະຈຳການຢູ່ຄົນໜຶ່ງ, ພັນ​ໂທ
​ທີ່​ຍັງປະຈຳ ການໜຶ່ງຄົນ ແລະ ຈ່າ​ເອກທີ່ອອກບຳນານແລ້ວຄົນໜຶ່ງ. ພວກເຂົາຖືກຟ້ອງ​ໃນຂໍ້ຫາຊື້ຈ້າງຈອບອອຍ, ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອທຳການຊື້ຈ້າງຈອບອອຍ, ຂັດຂວາງຄວາມ
ຍຸຕິທຳ ແລະ ລາຍງານຫຼອກລວງຕໍ່ບັນດານັກສືບສວນສອບສວນລັດຖະບານກາງ.

ພວກຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ຮັບສິນບົນຈາກພະນັກງານສັນຍາຈ້າງກອງທັບ ທີ່
ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ປະເທດ ສິງກະໂປ, ທ້າວ Leonard Francis, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຍອມຮັບຜິດ​ໃນ ການສໍ້ໂກງເງິນຫຼາຍສິບລ້ານໂດລາຂອງກອງທັບເຮືອ. ທ້າວ Francis, ຊຶ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ​
ໃນ​ຊື່ “Fat Leonard ນັ້ນ,” ກ່ອນໜ້ານີ້ ເຄີຍເປັນຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ ຂອງບໍລິສັດສັນຍາ ຈ້າງກອງທັບ Glen Defense Marine Asia ຫຼື GDMA.

ພວກຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ທີ່ຖືກຈັບກຸມໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຖືກກ່າວຫາວ່າ ​ໄດ້ຮັບໂມງ, ຢາ
ສູບຊີກາ, ເຫຼົ້າ, ຫ້ອງພັກໂຮງແຮມໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການບໍລິການໂສເພນີ, ເຊິ່ງມອບໃຫ້ໂດຍທ້າວ Francis, ຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ມັກຈັດງານປາຕີ້ຮ່ວມເພດລາຄາ
ແພງ ສຳລັບພັກພວກຂອງລາວ ໃນການແລກປ່ຽນກັບສັນຍາ ທີ່ມີກຳ​ໄລ​ງາມ ເຊິ່ງບໍລິສັດ GDMA ຂອງລາວໄດ້ຈັດການນຳສົ່ງອາຫານ, ນ້ຳດື່ມ, ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ສິ່ງຂອງຈຳ
ເປັນອື່ນໆໃຫ້ກັບກຳປັ່ນກອງທັບເຮືອໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຄາດ
ວ່າ ທ້າວ Francis ແລະ ບໍລິສັດຂອງລາວ ໄດ້ຄິດລາຄາເກີນກັບກອງທັບເຮືອປະມານ 35 ລ້ານໂດລາ.

ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໝົດທຸກຄົນ ທີ່​ຖືກ​ຈັບ​ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ຖືກຂໍ້ຫາກະທຳຜິດ ໃນຂະ
ນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ໄປປະຈຳການຢູ່ກອງທັບເຮືອທີ 7 ທີ່ຕັ້ງຢູ່ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ.

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