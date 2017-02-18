ເຈົ້າໜ້າທີ່ເນໂຕ້ ກ່າວວ່າ “ຂ່າວປອມ” ຣັດເຊຍ ແນໃສ່ ເພື່ອບ່ອນທຳລາຍ ພັນທະມິດ

ມີການສົ່ງອີແມລ ກ່າວຫາທະຫານເຢຍຣະມັນ ທີ່ປະຈຳການ ຢູ່ປະເທດລີທົວເນຍໃນອາ ທິດນີ້ ໄປຫາອົງການຂ່າວທ້ອງຖິ່ນໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເປັນເຫດການຫລ້າສຸດໃນອັນ ທີ່ອົງການເນໂຕ້ກ່າວວ່າເປັນການປຸກລະດົມໃນການສົ່ງ “ຂ່າວປອມ” ຂອງຣັດເຊຍທີ່ແນໃສ່ເພື່ອທຳລາຍຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ອົງການພັນ ທະມິດທາງທະຫານເນໂຕ້.
ອີແມລ ທີ່ໄດ້ສົ່ງໄປຫາອົງການຂ່າວຫຼາຍໆບ່ອນ ຂອງລີທົວເນຍ ໃນວັນທີ 14 ກຸມພານີ້ ກ່າວອ້າງວ່າ ທະຫານເຢຍຣະມັນທີ່ປະຈຳການຢູ່ໃນລີທົວເນຍ ໄດ້ຂົ່ມຂືນເດັກຍິງລີທົວເນຍທີ່ມີອາຍຸບໍ່ເຖິງກະສຽນຄົນນຶ່ງ.
ອົງການຂ່າວຂອງລີທົວເນຍບາງອົງການໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການກ່າວອ້າງດັ່ງກ່າວນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ມີການປະຕິເສດວ່າ ບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ໂດຍຕຳຫຼວດລີທົວເນຍພວມພະຍາຍາມຊອກຫາ IP ຫຼືເລກເຄື່ອງໝາຍທີ່ກຳນົດໃຫ້ອຸບປະກອນແຕ່ລະຊະນິດ ທີ່ພົວພັນກັບການກະ ຈາຍຂ່າວລືນີ້.
ໂຄສົກຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເຢຍຣະມັນ ກ່າວວ່າ “ໃນຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາແລ້ວ ການສືບສວນຂອງຕຳຫຼວດລີທົວເນຍໄດ້ສະຫລຸບວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຫລືພະ ຍານ ຫຼືຜູ້ກໍ່ການໃດໆເລີຍ.”
ເຫດການໃນການປ່ອຍຂ່າວທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບອັນທີ່ເອີ້ນ ກໍລະນີຂອງນາງລີຊາ ໃນປີກາຍນີ້ ຊຶ່ງອົງການຂ່າວຂອງຣັດເຊຍເປັນຜູ້ ລາຍງານໃນຂັ້ນ ຕົ້ນ ແລະຫລັງຈາກນັ້ນ ກໍປຸກປັ່ນ ໃຫ້ກາຍເປັນຂ່າວໃຫຍ່ ຂອງສື່ມວນຊົນ ຢູ່ເຢຍຣະມັນ ກ່ຽວກັບການກ່າວອ້າງຂອງເດັກຍິງຣັດເຊຍເຊື້ອສາຍເຢຍຣະມັນອາຍຸ 13 ປີທີ່ຊື່ວ່ານາງ ລີຊາຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ເວົ້າວ່າ ນາງຖືກລັກພາໂຕແລະຂົ່ມຂືນໂດຍພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຊາວອາຣັບ ທີ່ນະຄອນເບີລິນ.
ມັນກາຍເປັນວ່າ ເດັກຍິງຄົນນີ້ໄດ້ເຮັດຂ່າວຂຶ້ນ ຍ້ອນຫວັງຢາກຈະປິດບັງພໍ່ແມ່ຂອງນາງ ທີ່ວ່າ ນາງໄດ້ໄປນອນຄ້າງຄືນຢູ່ເຮືອນຜູ້ບ່າວຂອງນາງ. ຂ່າວກ່ຽວກັບ ນາງລີຊານີ້ ໄດ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສຳພັນ ທີ່ຊຸດໂຊມຢູ່ແລ້ວ ລະຫວ່າງເບີລິນແລະມົສກູ.
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