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ເຈົ້າໜ້າທີ່ເນໂຕ້ ກ່າວວ່າ “ຂ່າວປອມ” ຣັດເຊຍ ແນໃສ່ ເພື່ອບ່ອນທຳລາຍ ພັນທະມິດ

ທະຫານເຢຍຣະມັນ ຈາກກອງພັນທີ 12 ຂອງກອງພົນຍານເກາະ ທະຫານບົກ 122 ເຂົ້າຮ່ວມ ພິທີຕ້ອນຮັບ ທີ່ຄ້າຍ Rukla ປະມານ 130 ກິໂລແມັດ ທາງກ້ຳຕາເວັນຕົກ ຂອງນະຄອນ Vilnius ປະເທດລີທົວເນຍ. (7 ກຸມພາ 2017)

ທະຫານເຢຍຣະມັນ ຈາກກອງພັນທີ 12 ຂອງກອງພົນຍານເກາະ ທະຫານບົກ 122 ເຂົ້າຮ່ວມ ພິທີຕ້ອນຮັບ ທີ່ຄ້າຍ Rukla ປະມານ 130 ກິໂລແມັດ ທາງກ້ຳຕາເວັນຕົກ ຂອງນະຄອນ Vilnius ປະເທດລີທົວເນຍ. (7 ກຸມພາ 2017)

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ມີ​ການ​ສົ່ງ​ອີແມ​ລ ກ່າວ​ຫາ​ທະຫານ​ເຢຍຣະມັນ ​ທີ່​ປະຈຳການ​ ຢູ່​ປະ​ເທດ​ລີ​ທົວ​ເນຍໃນ​ອາ ທິດ​ນີ້ ​ໄປ​ຫາ​ອົງການ​ຂ່າວ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເຫດການຫລ້າ​ສຸດໃນ​ອັນ ​ທີ່​ອົງການ​ເນ​ໂຕ້​ກ່າວ​ວ່າເປັນການ​ປຸກລະດົມ​ໃນ​ການ​ສົ່ງ “ຂ່າວ​ປອມ” ຂອງຣັດ​ເຊຍທີ່​ແນ​ໃສ່​ເພື່ອທຳລາຍ​ຄວາມ​ເຊື່ອໝັ້ນຂອງປະຊາຊົ​ນ ທີ່​ໃຫ້ການ​ສະໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຕໍ່​ອົງການ​ພັນ ທະ​ມິດ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ເນ​ໂຕ້.

ອີ​ແມ​ລ ທີ່​ໄດ້​ສົ່ງ​ໄປ​ຫາ​ອົງການ​ຂ່າວ​ຫຼາຍໆ​ບ່ອນ​ ຂອງ​ລີ​ທົວ​ເນຍ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 14 ​ກຸມພາ​ນີ້ ກ່າວ​ອ້າງ​ວ່າ ທະຫານ​ເຢຍຣະມັນ​ທີ່​ປະຈຳການ​ຢູ່ໃນ​ລີ​ທົວ​ເນຍ ​ໄດ້​ຂົ່ມຂືນ​ເດັກ​ຍິງ​ລີ​ທົວ​ເນຍທີ່​ມີ​ອາຍຸ​ບໍ່​ເຖິງກະ​ສຽນຄົນນຶ່ງ.

ອົງການ​ຂ່າວ​ຂອງ​ລີ​ທົວ​ເນຍບາງ​ອົງການ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ກ່າວ​ອ້າງ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ຊຶ່ງໄດ້​ມີ​ການ​ປະຕິ​ເສດ​ວ່າ ​ບໍ່​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ ​ໂດຍ​ຕຳຫຼວດລີ​ທົວ​ເນຍ​ພວມພະຍາຍາມ​ຊອກ​ຫາ IP ຫຼື​ເລກ​ເຄື່ອງໝາຍທີ່​ກຳນົດ​ໃຫ້​ອຸບປະກອນ​ແຕ່​ລະ​ຊະນິດ ທີ່​ພົວພັນ​ກັບ​ການ​ກະ ຈາຍ​ຂ່າວ​ລື​ນີ້.

​ໂຄສົກ​ຂອງ​ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ເຢຍຣະມັນ ​ກ່າວ​ວ່າ “​ໃນ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາແລ້ວ ການ​ສືບສວນ​ຂອງ​ຕຳຫຼວດລີ​ທົວ​ເນຍ​ໄດ້​ສະຫລຸບ​ວ່າ ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ ຫລືພະ ຍານ ຫຼືຜູ້​ກໍ່​ການ​ໃດໆ​ເລີຍ.”

ເຫດການ​ໃນ​ການ​ປ່ອຍ​ຂ່າວ​ທີ່​ບໍ່ຖືກຕ້ອງ​ດັ່ງກ່າວ ​ແມ່ນ​ມີ​ລັກສະນະ​ຄ້າຍຄືກັບ​ອັນ​ທີ່​ເອີ້ນ ກໍລະນີ​ຂອງ​ນາງ​ລີ​ຊາ ​ໃນ​ປີ​ກາຍ​ນີ້ ຊຶ່ງ​ອົງການ​ຂ່າວ​ຂອງຣັດ​ເຊຍເປັນ​ຜູ້ ລາຍ​ງານ​ໃນ​ຂັ້ນ ຕົ້ນ ​ແລະ​ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ກໍ​ປຸກ​ປັ່ນ ​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ຂ່າວ​ໃຫຍ່ ​ຂອງ​ສື່ມວນ​ຊົນ ​ຢູ່​ເຢຍຣະມັນ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ກ່າວ​ອ້າງ​ຂອງ​ເດັກ​ຍິງຣັດ​ເຊຍ​ເຊື້ອສາຍ​ເຢຍຣະມັນ​ອາຍຸ 13 ປີ​ທີ່​ຊື່ວ່າ​ນາງ ລີ​ຊາຜູ້​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ເວົ້າວ່າ ນາງ​ຖືກ​ລັກພາ​ໂຕ​ແລະຂົ່ມຂືນ​ໂດຍ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຊາວ​ອາ​ຣັບ ທີ່​ນະຄອນ​ເບີ​ລິນ.

ມັນ​ກາຍ​ເປັນ​ວ່າ ​ເດັກ​ຍິງ​ຄົນ​ນີ້​ໄດ້​ເຮັດ​ຂ່າວ​ຂຶ້ນ ຍ້ອນ​ຫວັງ​ຢາກ​ຈະ​ປິດ​ບັງ​ພໍ່​ແມ່ຂອງ​ນາງ ​ທີ່​ວ່າ ນາງ​ໄດ້​ໄປ​ນອນ​ຄ້າງ​ຄືນ​ຢູ່​ເຮືອນ​ຜູ້​ບ່າວ​ຂອງ​ນາງ. ຂ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ ນາງ​ລີ​ຊານີ້ ​ໄດ້​ມີ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ຄວາມ​ສຳ​ພັນ ​ທີ່​ຊຸດ​ໂຊມ​ຢູ່​ແລ້ວ ລະຫວ່າງ​ເບີ​ລິນແລະ​ມົສກູ.

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