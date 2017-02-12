ກຸ່ມປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານການແທ້ງລູກ ປະເຊີນໜ້າ ກັບກຸ່ມຝ່າຍສະໜັບສະໜູນສິດທິແມ່ຍິງ ໃນທົ່ວ ສຫລ

ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ຕໍ່ຕ້ານການແທ້ງລູກ ແລະ ພວກສະໜັບສະໜູນ ສິດທິແມ່ຍິງ
ໄດ້ເລືອກຈຸດຈັດຕັ້ງ ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ໃນຫຼາຍຫົວເມືອງ ຂອງສະຫະລັດ
ໃນວັນເສົາວານນີ້ ໂດຍຈະເອົາເລື່ອງ ຂອງກຸ່ມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ Planned
Parenthood ອັນເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງການສົນທະນາກັນ.
ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ຕໍ່ຕ້ານການແທ້ງລູກ ໄດ້ຈັດການໂຮມຊຸມນຸມ ໃນຫຼາຍກວ່າ
200 ແຫ່ງ ເມື່ອວັນເສົາວານນີ້ ອີງຕາມ ກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອ Monica Miller
of Citizens for a Pro-Life ທີ່ເປັນນຶ່ງໃນຈຳນວນຜູ້ຈັດແຈງແຫ່ງຊາດ. ພວກນັກ
ເຄື່ອນໄຫວ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານກາງ ຍຸຕິສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ Planned
Parenthood ເພາະວ່າ ມັນໃຫ້ບໍລິການແທ້ງລູກ. ມັນເປັນສິ່ງນຶ່ງ ທີ່ປະທານາທິບໍດີ
ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເຄີຍເວົ້າວ່າ ທ່ານຢາກຈະເຮັດ ແນວນັ້ນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິດທິ ໃນການເລືອກ ໄດ້ຈັດການໂຮມ
ຊຸມນຸມ ໃນແຫ່ງຕ່າງໆ ບ່ອນດຽວກັນ ເພື່ອສະແດງອອກ ເຖິງການສະໜັບສະໜູນ
ຕໍ່ກຸ່ມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ຊຶ່ງສະໜອງ ບໍລິການ ສຸຂະພາບດ້ານສືບພັນ ຫຼາຍຢ່າງ
ເຊັ່ນວ່າ ການກວດສອບການຖືພາ ການຄຸມກຳເນີດ ແລະ ການກວດເຕົ້ານົມ ເປັນຕົ້ນ
ຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ຫຼາຍຮ້ອຍແຫ່ງ ໃນທົ່ວສະຫະລັດ.
Planned Parenthood ບໍ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານກາງ ເພື່ອການແທ້ງລູກ ແຕ່
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Medicaid ອັນເປັນປະກັນສຸຂະພາບ ຂອງລັດຖະບານ
ທີ່ຊ່ອຍອຸດໜຸຸນ ພວກຄອບຄົວທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳ ໂດຍຈ່າຍເງິນໃຫ້ແກ່ ການບໍລິການອື່ນໆ ທີ່ກ່າວມານັ້ນ ຂອງກຸ່ມ Planned Parenthood. ພວກຕຳນິຕິຕຽນ ກ່າວວ່າ ເງິນທຶນ
ເຫຼົ່ານັ້ນ ຊ່ອຍຈ່າຍຄ່າການເຮັດແທ້ງລູກ ຫຼາຍກວ່າ 300,000 ກໍລະນີ ທີ່ອົງການດັ່ງກ່າວ
ທີ່ສະໜອງການບໍລິການ ໃນແຕ່ລະປີ.
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