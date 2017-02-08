ມຽນມາ ຢາກເຫັນ ຫຼັກຖານ ອັນໜັກແໜ້ນ ກ່ຽວກັບ ການລ່ວງລະເມີດ ຕໍ່ ຊາວໂຣຮິງຢາ

ລັດຖະບານມຽນມາກ່າວວ່າ ຕົນຕ້ອງການ “ຫຼັກຖານທີ່ໜັກແໜ້ນ” ແທນທີ່ຈະແມ່ນການກ່າວຫາ ກ່ອນທີ່ຕົນຈະສືບສວນລາຍງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດຕໍ່ປະຊາຄົມຊາວໂຣຮິງຢາ ໂດຍກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງຕົນ.
ທີ່ປຶກສາພິເສດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາຊາດ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຕໍ່ການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ ທ່ານ Adama Dieng ກ່າວວ່າ ຊາວໂຣຮິງຢາໃນມຽນມາ ຖືກລ່ວງລະເມີດ ທີ່ອາດຖືວ່າ “ເປັນການກໍ່ອາຊະຍາກຳຕ້ານມະນຸດຊາດ.”
ທ່ານ U Kyaw Zaya ເລຂາທິການຖາວອນ ປະຈຳກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງມຽນ ມາ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ທ່າທີຂອງພວກເຮົາແມ່ນຈະແຈ້ງ ການກ່າວຫາເຫຼົ່າ ນີ້ແມ່ນຮ້າຍແຮງ.” ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ການກ່າວຫາເທົ່ານັ້ນ ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ. ຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າຫາກນຳສະເໜີຫລັກຖານອັນໜັກແໜ້ນ ພວກເຮົາຈະສືບສວນເບິ່ງເຫດການເຫລົ່ານີ້.”
ທ່ານ U Kyaw Zaya ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຕັ້ງຄະນະກຳມາທິການສືບສວນແລ້ວ ນຳ ພາໂດຍຮອງປະທານາທິບໍດີ. ພວກເຂົາເຈົ້າກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່ແລະຍັງບໍ່ທັນເສັດສິ້ນການສືບສວນເທື່ອ. ຖ້າການກ່າວຫາເຫລົ່ານັ້ນຫາກຖືກພົບເຫັນວ່າ ເປັນຄວາມຈິງ ພວກເຮົາຈະເອົາມາດຕະການທີ່ເຫັນວ່າຈຳເປັນ.”
ທີ່ປຶກສາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ Adama Dieng ກ່າວໃນມື້ວັນຈັນຜ່ານມານີ້ວ່າ “ຖ້າຜູ້ຄົນ ຫາກຖືກປະຫັດປະຫານ ອີງຕາມເຊື້ອຊາດຜິວພັນ ແລະປະຫັດປະ ຫານ ຖືກທໍລະມານ ຂົ່ມຂືນສຳເລົາ ແລະຖືກຍົກຍ້າຍດ້ວຍການບັງຄັບຫຼືໃນວິທີການທີ່ເປັນລະບົບແລ້ວ ນີ້ອາດເທົ່າກັບເປັນການກໍ່ອາຊະຍາກຳຕ້ານມະນຸດຊາດ ແລະຄວາມ ຈິງແລ້ວແມ່ນເປັນເຫດຕົ້ນຕໍກ່ຽວກັບການກໍ່ອາຊະຍາກຳນາໆຊາດທີ່ຮ້າຍແຮງຕ່າງໆ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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