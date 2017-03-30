ພວກກະບົດ ມຸສລິມ ໂຣຮິງຢາ ໃນມຽນມາ ປະກາດ ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ ຂອງຕົນ

ພວກກະບົດຊາວມຸສລິມ ໂຣຮິງຢາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຫລອນໂຈມຕີ ໃນເດືອນຕຸລາຜ່ານມາ ທີ່
ໄດ້ສັງຫານ ຕຳຫລວດຊາຍແດນ 9 ຄົນ ໃນລັດ Rakhine ຢູ່ທາງພາກເໜືອ ຂອງ
ມຽນມາ ນັ້ນ ໄດ້ປະກາດ ກ່ຽວກັບບັນຊີຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຕ່າງໆ ໃນສັບປະດານີ້ ຊຶ່ງຢູ່ໃນ
ລັກສະນະທີ່ເປັນສະພາບໂຕຈິງຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ ກ່າວເຖິງ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນ
ແຮງ ຜ່ານມານັ້ນວວາ ເປັນການປ້ອງກັນໂຕ.
ທ້າວ Ata Ullah ຜູ້ບັນຊາການ ຂອງຂະບວນການຄວາມເຊື່ອ ຫຼື Faith Movement
ບັດນີ້ ໄດ້ຕັ້ງຊື່ຂຶ້ນມາໃໝ່ ຄື ກອງທັບ ປົດປ່ອຍເຂດ Arakan Rohingya ຫຼື ARSA
ໄດ້ລົງນາມ ໃນບັນຊີດັ່ງກ່າວ ເມື່ອວັນທີ 29 ເດືອນມີນານີ້ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ແລະ
ປາກົດວ່າ ກົງກັບວັນຄົບຮອບນຶ່ງປີ ທີ່ ທ່ານນາງ Aung San Suu Kyi ໄດ້ຂຶ້ນກຳ
ອຳນາດເປັນຄັ້ງທຳອິດ. Arakan ເປັນອີກຊື່ນຶ່ງ ຂອງລັດ Rakhine.
ໃນບົດຄວາມເບື້ອງຕົ້ນ ຕໍ່ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ 20 ຂໍ້ນັ້ນ ກຸ່ມ ARSA ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ ກ່ຽວຂ້ອງກັບອົງການກໍ່ການຮ້າຍໃດໆ ລະເວັ້ນການໂຈມຕີ ຕໍ່ພົນລະເຮືອນ ແລະ
ສາສະໜາກຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ຢາກກ່າວຢ່າງ “ດັງໆ ແລະ ຈະແຈ້ງ” ວ່າ ຕົນ “ໂຈມຕີ
ເພື່ອປ້ອງກັນໂຕ” ນັ້ນຄືຈຸດປະສົງພຽງຢ່າງດຽວ ທີ່ແນໃສ່ “ອຳນາດການປົກຄອງ
ທີ່ກົດຂີ່ຊາວມຽນມາ.” ພວກເຂົາຍັງກ່າວວ່າ ພວກເຂົາຈະສະໜັບສະໜຸນ ກຳລັງ
ຮັກສາສັນຕິພາບ ຂອງນາໆຊາດ ຢູ່ໃນລັດດັ່ງກ່າວ.
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