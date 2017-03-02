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ຈີນ ກ້າວເຂົ້າມາ ມີສ່ວນກ່ຽວພັນ ກັບ ຂະບວນການ ສັນຕິພາບ ຂອງມຽນມານ

ທ່ານນາງ Aung San Suu Kyi ນັ່ງຢູ່ໃນຖ້າມກາງ ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກທະຫານ ຢູ່ທີ່ ວັນຄົບຮອບ 70 ປີ ຂອງສັນຍາ Panglong, ວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017. (Facebook/ Myanmar State Counsellor)

ທ່ານນາງ Aung San Suu Kyi ນັ່ງຢູ່ໃນຖ້າມກາງ ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກທະຫານ ຢູ່ທີ່ ວັນຄົບຮອບ 70 ປີ ຂອງສັນຍາ Panglong, ວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017. (Facebook/ Myanmar State Counsellor)

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລັດຖະບານຂອງມຽນມາ ກຳລັງພົບປະກັບ ບັນດາກຸ່ມພັນທະ​ມິດຊົນເຜົ່າຕໍ່ຕ້ານ
ລັດຖະບານ ໃນສັບປະດານີ້ ເພື່ອພະຍາຍາມທີ່ຈະຟື້ນຟູຂຶ້ນ ຂັ້ນຕອນສັນຕິພາບ
ທີ່ໄດ້ຢຸດສະງັກມາ ຫຼັງຈາກ​ໄດ້ມີການສູ້ລົບກັນ ເພີ່ມຂຶ້ນໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດ
ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ ຜ່ານມາ.

ພວກນັກຮຽນທະຫານ ຂອງກອງທັບ​ເອກ​ະລາດ Kachin ເຕົ້າໂຮມກັນ ເພື່ອການຝຶກແບບ ຢູ່ທີ່ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຂອງ KIA ໃນເມືອງ Laiza ຂອງມຽນມາ, ໃນເດືອນຕຸລາ. (P. Vrieze/VOA)

ພວກນັກຮຽນທະຫານ ຂອງກອງທັບ​ເອກ​ະລາດ Kachin ເຕົ້າໂຮມກັນ ເພື່ອການຝຶກແບບ ຢູ່ທີ່ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຂອງ KIA ໃນເມືອງ Laiza ຂອງມຽນມາ, ໃນເດືອນຕຸລາ. (P. Vrieze/VOA)

ຄວາມຮຸນແຮງໄດ້ເຮັດໃຫ້ ຄວາມຫວັງໄປ​ໃນ​ແງ່​ດີ ກ່ອນໜ້ານີ້ ທີ່ວ່າ ທ່ານນາງ Aung
San Suu Kyi ຈະ​ສາມາດຄວບຄຸມກອງທັບ ແລະ ຈະສົ່ງເສີມສັນຕິພາບ​ໄດ້​ນັ້ນ ​ໄດ້ຈາງຫາຍໄປ. ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງ ຢູ່ໃກ້ກັບຊາຍແດນທາງພາກໃຕ້ ຂອງປະເທດ
ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ ຈີນ ເຂົ້າມາມີສ່ວນກ່ຽວພັນໂດຍກົງ ໃນຂັ້ນຕອນສັນຕິພາບ.

ລັດຖະບານ ແລະ ພວກຕໍ່ຕ້ານ ຍິນດີນຳການເຂົ້າມາສະໜັບສະໜູນຂອງຈີນ ຢ່າງ
ລະມັດລະວັງ ແຕ່ພວກນັກວິເຄາະບາງຄົນ ​ໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ ປັກກິ່ງ ພະຍາຍາມ
ຈະ​ເຂົ້າມາແຊກແຊງໃນຂັ້ນຕອນ ໂດຍຜ່ານການ​ພົວພັນ ​ທີ່​ຕົນມີກັບກຸ່ມກະບົດ
ທີ່​ມີ​ອິດ​ທິພົນ​ຕ່າງໆ ຫຼືບໍ່.

ຊາກຄວາມເສຍຫາຍ ຂອງຕະຫຼາດ ທີ່ໄດ້ຖືກວາງເພີງ ຢູ່ໃນຄຸ້ມຂອງຊາວ Rohingya ນອກເມືອງ Maugndaw ໃນລັດ Rakhine ຂອງມຽນມາ, ວັນທີ 27 ຕຸລາ 2016.

ຊາກຄວາມເສຍຫາຍ ຂອງຕະຫຼາດ ທີ່ໄດ້ຖືກວາງເພີງ ຢູ່ໃນຄຸ້ມຂອງຊາວ Rohingya ນອກເມືອງ Maugndaw ໃນລັດ Rakhine ຂອງມຽນມາ, ວັນທີ 27 ຕຸລາ 2016.

ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຜູ້ນຳລັດຖະບານ ທີ່​ແທ້ຈິງຂອງ​ມຽນມາ ທ່ານນາງ Aung San
Suu Kyi ໄດ້ຈັດການພົບປະກັນຄັ້ງທຳອິດ ​ໃນລະດັບຂັ້ນສູງສຸດ ນັບຕັ້ງແຕ່ ກາງ
ເດືອນຕຸລາ ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍມີສະມາຊິກ ຂອງສະພາສາມັກ​ຄີ​ຊາດ ຫຼື UNFC
ຂອງ 7 ກຸ່ມ ຮວມທັງ ກອງທັບ​ເອກ​ະລາດ​ Kachin ນຳ​ດ້ວຍ.

ພວກທະຫານຕິດອາວຸດ ຈາກກອງທັບລັດສາມັກຄີວ້າ ຫຼື United Wa State Army ຂີ່ລົດຢູ່ຖະໜົນ ໃນເມືອງ Namteuk ທີ່ຕິດກັບເມືອງ Mangka ຢູ່ຊາຍແດນຈີນ ທີ່ເປັນປະເທດເພື່ອນບ້ານ, ໃນລັດ Wa ຂອງມຽນມາ, ວັນທີ 3 ກັນຍາ 2009.

ພວກທະຫານຕິດອາວຸດ ຈາກກອງທັບລັດສາມັກຄີວ້າ ຫຼື United Wa State Army ຂີ່ລົດຢູ່ຖະໜົນ ໃນເມືອງ Namteuk ທີ່ຕິດກັບເມືອງ Mangka ຢູ່ຊາຍແດນຈີນ ທີ່ເປັນປະເທດເພື່ອນບ້ານ, ໃນລັດ Wa ຂອງມຽນມາ, ວັນທີ 3 ກັນຍາ 2009.

ໄດ້​ມີ​ການ​ຫາລື​ກັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ ຂອງ​ພວກ​ກະບົດ ທີ່​ເຂົ້າຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ
ສັນຕິພາບ ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ຊັກ​ຊ້າ​ມາ ​ໂດຍ​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ຢຸດ​ຍິງທົ່ວ​ປະ​ເທດ
​ແລະ ​ເຂົ້າຮ່ວມ​ການ​ເຈລະຈາ​ທາງ​ການ​ເມືອງ ກ່ຽວ​ກັບ​ການສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານກາງ
​ແບບ​ສະຫະພາບ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ ​ຂຶ້ນມານັ້ນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

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