ຈີນ ກ້າວເຂົ້າມາ ມີສ່ວນກ່ຽວພັນ ກັບ ຂະບວນການ ສັນຕິພາບ ຂອງມຽນມານ

ລັດຖະບານຂອງມຽນມາ ກຳລັງພົບປະກັບ ບັນດາກຸ່ມພັນທະມິດຊົນເຜົ່າຕໍ່ຕ້ານ
ລັດຖະບານ ໃນສັບປະດານີ້ ເພື່ອພະຍາຍາມທີ່ຈະຟື້ນຟູຂຶ້ນ ຂັ້ນຕອນສັນຕິພາບ
ທີ່ໄດ້ຢຸດສະງັກມາ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການສູ້ລົບກັນ ເພີ່ມຂຶ້ນໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດ
ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ ຜ່ານມາ.
ຄວາມຮຸນແຮງໄດ້ເຮັດໃຫ້ ຄວາມຫວັງໄປໃນແງ່ດີ ກ່ອນໜ້ານີ້ ທີ່ວ່າ ທ່ານນາງ Aung
San Suu Kyi ຈະສາມາດຄວບຄຸມກອງທັບ ແລະ ຈະສົ່ງເສີມສັນຕິພາບໄດ້ນັ້ນ ໄດ້ຈາງຫາຍໄປ. ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງ ຢູ່ໃກ້ກັບຊາຍແດນທາງພາກໃຕ້ ຂອງປະເທດ
ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ ຈີນ ເຂົ້າມາມີສ່ວນກ່ຽວພັນໂດຍກົງ ໃນຂັ້ນຕອນສັນຕິພາບ.
ລັດຖະບານ ແລະ ພວກຕໍ່ຕ້ານ ຍິນດີນຳການເຂົ້າມາສະໜັບສະໜູນຂອງຈີນ ຢ່າງ
ລະມັດລະວັງ ແຕ່ພວກນັກວິເຄາະບາງຄົນ ໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ ປັກກິ່ງ ພະຍາຍາມ
ຈະເຂົ້າມາແຊກແຊງໃນຂັ້ນຕອນ ໂດຍຜ່ານການພົວພັນ ທີ່ຕົນມີກັບກຸ່ມກະບົດ
ທີ່ມີອິດທິພົນຕ່າງໆ ຫຼືບໍ່.
ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຜູ້ນຳລັດຖະບານ ທີ່ແທ້ຈິງຂອງມຽນມາ ທ່ານນາງ Aung San
Suu Kyi ໄດ້ຈັດການພົບປະກັນຄັ້ງທຳອິດ ໃນລະດັບຂັ້ນສູງສຸດ ນັບຕັ້ງແຕ່ ກາງ
ເດືອນຕຸລາ ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍມີສະມາຊິກ ຂອງສະພາສາມັກຄີຊາດ ຫຼື UNFC
ຂອງ 7 ກຸ່ມ ຮວມທັງ ກອງທັບເອກະລາດ Kachin ນຳດ້ວຍ.
ໄດ້ມີການຫາລືກັນກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂ ຂອງພວກກະບົດ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ສັນຕິພາບ ທີ່ໄດ້ມີການຊັກຊ້າມາ ໂດຍລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງທົ່ວປະເທດ
ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາທາງການເມືອງ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານກາງ
ແບບສະຫະພາບປະຊາທິປະໄຕ ຂຶ້ນມານັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ