ເຂດອະນຸລັກສັດປ່າ ຂອງມຽນມາ ຖືກຂົ່ມຂູ່ ຈາກການສ້າງເຂື່ອນ ທີ່ຈີນສະໜັບສະໜຸນ

ພວກອະນຸລັກກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສະໜັບສະໜຸນ ເພື່ອປົກປ້ອງເຂດອະນຸລັກ
ສັດປ່າ ຢູ່ພາກເໜືອລັດກະຫຼ່ຽງ ໃນປະເທດມຽນມາ ທີ່ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ພວມຖືກຂົ່ມ
ຂູ່ຈາກການສ້າງເຂື່ອນໃສ່ແມ່ນ້ຳສາລະວິນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜຸນຈາກປະເທດ
ຈີນ.
ແຜນການສ້າງເຂື່ອນໃນແມ່ນ້ຳສາລະວິນ ຊຶ່ງເປັນແມ່ນ້ຳທີ່ຍາວທີ່ສຸດ ທີ່ຍັງບໍ່ມີການ
ສ້າງເຂື່ອນໃດໆໃສ່ໃນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ແມ່ນສືບຕໍ່ເປັນບັນ
ຫາໂຕ້ແຍ້ງ ດ້ວຍການສະເໜີ ທີ່ຈະສ້າງ 7 ເຂື່ອນໃສ່ແມ່ນ້ຳດັ່ງກ່າວ.
ແຕ່ແມ່ນເຂື່ອນ Hatgyi ທີ່ມີຄວາມແຮງ 1,365 ເມກາວັດທີ່ເບິ່ງກັນວ່າເປັນໄພຂົ່ມຂູ່
ຕໍ່ເຂດອະນຸລັກສັດປ່າ 2 ແຫ່ງ ຢູ່ໃນພາກເໜືອ ຂອງລັດກະຫລ່ຽງ. ເຂື່ອນດັ່ງກ່າວນີ້
ແມ່ນວິສາວະກິດຮ່ວມລົງທຶນ ລະຫວ່າງບໍລິສັດ Sinohydro ຂອງຈີນ ແລະອົງການ
ໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດຂອງໄທຫຼື EGAT.
ທ່ານ Saw Paul Sein Twa ຜູ້ອຳນວຍການ ອົງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ຕາໜ່າງກິດສັງຄົມຂອງຊາວກະຫຼ່ຽງທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ KESAN ກ່າວວ່າ ເຂື່ອນດັ່ງກ່າວ
ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ໂດຍກົງ ຕໍ່ເຂດອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເລື່ອນການກໍ່ສ້າງໃນ
ໂຄງການນີ້ໄວ້ກ່ອນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ເຂື່ອນຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມບໍລິເວນທີ່ມີສັດປ່າຫຼາຍໆຊະນິດອາໄສຢູ່
ຮວມທັງ ພວກເສືອ ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ອະນຸລັກໄວ້. ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຕື່ມ
ສຳຫຼວດແລະຊອກເບິ່ງສະຖານະພາບຂອງພວກສັດເຫຼຼົ່ານີ້.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ