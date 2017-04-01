ການປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງເລືອກເອົາສະມາຊິກສະພາຈຳນວນນຶ່ງໃນມຽນມາ ໄດ້
ເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ທີ່ເບິ່ງກັນວ່າ ເປັນການທົດສອບເທື່ອທຳອິດກ່ຽວກັບ ຄວາມ
ນິຍົມຊົມຊອບ ທີ່ມີຕໍ່ພັກສັນນິບາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ຫລື NLD ຂອງ
ທ່ານນາງ Aung San Suu Kyi ຫລັງຈາກເຂົ້າກຳອຳນາດມາໄດ້ນຶ່ງປີ.
ຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດພາກັນໄປລົງຄະແນນສຽງ ເລືອກເອົາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
ແລະສະພາຂົງເຂດ 19 ທ່ານ.
ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ໄດ້ມີການບໍ່ດີໃຈນຳການຊັກຊ້າ ໃນການປະຕິຣູບ ແຕ່
ກໍຄາດກັນວ່າ ພວກມີສິດປ່ອນບັດາ ຍັງຈະຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ທ່ານນາງ Aung San
Suu Kyi ແລະພັກຂອງທ່ານນາງຢູ່.
ພັກ NLD ຊຶ່ງເປັນພັກລັດຖະບານປົກຄອງປະເທດໃນເວລານີ້ກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຢູ່
ໃນສະພາຂອງມຽນມາ ແລະການລົງຄະແນນສຽງໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ບໍ່ຄາດວ່າຈະມີຜົນ
ກະທົບຕໍ່ຄວາມກໍ້າເກີ່ງທາງອຳນາດແຕຢ່າງໃດ.
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