ທະຫານ ທີ່ກໍ່ກະບົດ ໃນໄອວໍຣີໂຄສ ກ່າວວ່າ ບັນຫາເງິນເດືອນ ແກ້ໄຂໄດ້ແລ້ວ

ພວກທະຫານ ທີ່ກໍ່ກະບົດເປັນເວລາສອງມື້ ຢູ່ Ivory Coast ເມື່ອນຶ່ງອາທິດຜ່ານມາຍ້ອນບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນໄດ້ບັນລຸການຕົກລົງ ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ເພື່ອແກ້ໄຂ ບັນຫາຂັດແຍ້ງດັ່ງກ່າວ ອີງຕາມການເປີດເຜີຍຂອງຜູ້ຕາງໜ້າທັງສອງຝ່າຍ.
ສຽງປືນຈາກຄ້າຍທະຫານ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ Abidjan ຊຶ່ງເປັນເມືອງໃຫຍ່ສຸດຂອງ Ivory Coast ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ມີຄວາມຢ້ານກົວ ເປັນຫ່ວງວ່າ ການລຸກຂຶ້ນ ຂອງພວກທະ ຫານຈະເລີ້ມຄືນອີກ ແຕ່ລາຍງານຂ່າວໃນຕອນເດິກຂອງຄືນວັນສຸກວານນີ້ແຈ້ງວ່າ ການ ຕົກລົງຂັ້ນສຸດທ້າຍ ໄດ້ບັນລຸກັນແລ້ວ ທີ່ເມືອງ Bouake ຫົວເມືອງໃຫຍ່ສຸດອັນດັບສອງ ຂອງປະເທດ ແລະເປັນກອງບັນຊາການຂອງພວກທະຫານທີ່ກໍ່ກະບົດຂຶ້ນເພື່ອປະທ້ວງເລື່ອງເງິນເດືອນ.
ເງິນບຳເນັດເກືອບ 20,000 ໂດລາ ຫຼືປະມານ 12 ລ້ານຟຣັງຂອງເຂດອາຟຣິກາຕາເວັນ ຕົກແມ່ນເປັນຈຸດສູນກາງຂອງບັນຫາໃນການເຈລະຈາກັນໃນວັນສຸກວານນີ້ອີິງຕາມການເປີດເຜີຍຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ຄົນນຶ່ງ. ມີລາຍງານວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ສັນຍາວ່າຈະຈ່າຍເງິນບຳເນັດ ໃຫ້ແກ່ພວກທະຫານໃນຕົ້ນ ອາທິດນີ້ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄຳສັນ ຍາ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງພວກທະຫານ.
ສິບໂທ Mamadou Kone ຜູ້ເຈລະຈາຂອງພວກທະຫານທີ່ກໍ່ກະບົດກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ້ວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ບັນລຸການຕົກລົງກັນແລ້ວ. ເຂົາເຈົ້າຈະຈ່າຍເງິນໃຫ້ພວກເຮົາ 5 ລ້ານຟຣັງ ຂອງເຂດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ໃນມື້ວັນຈັນນີ້ ແລະສ່ວນທີ່ເຫລືອຈະຈ່າຍເປັນງວດໆໃນແຕ່ລະເດືອນ.
8 ປະເທດເອກກະລາດໃນເຂດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ໄດ້ໃຊ້ເງິນຟຣັງປະຈຳຂົງເຂດເປັນເງິນຕາຂອງປະເທດ. 100 ຟຣັງຂອງເຂດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກຈະມີຄ່າເທົ່າກັບ 1 ຟຣັງ ຂອງຝຣັ່ງ.
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