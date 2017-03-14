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ທະນາຍມຽນມາ ຖືກສັງຫານ ຂະນະທີ່ ຫາທາງ ປະຕິຮູບ ລັດຖະທຳມະນູນ

UN Myanmar
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ທີ່ໃກ້ຊິດກັບນັກກົດໝາຍມຽນມາ ທີ່ຖືກສັງຫານ ທ່ານ Ko Ni ກ່າວວ່າ ນັກຊ່ຽວຊານ ລັດຖະທຳມະນູນ ແມ່ນກຳລັງ​ເຮັດ​ວຽກກ່ຽວ​ກັບ​ແຜນການ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ອຳນາດ ທາງການເມືອງຂອງ​ພວກທະຫານ ອ່ອນ​ແອລົງ ໃນຕອນທີ່ທ່ານຖືກຍິງຕາຍ​ຢູ່ສະໜາມ
ບິນ ນະຄອນຢ້າງກຸ້ງ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ເດີນທາງກັບຄືນສູ່ ມຽນມາ ຈາກກອງ
ປະຊຸມ ໃນອິນໂດເນຍເຊຍ ​ເມື່ອວັນທີ 29 ມັງກອນຜ່ານມານີ້.

ການເປີດເຜີຍນີ້ ​ແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າ ຈະ​ພາ​ໃຫ້ມີຄວາມສົງຕໍ່​ໄປ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ມີ​ການປະຕິເສດ​
ໄປ​ແລ້ວວ່າ ພວກທະຫານແມ່ນບໍ່ມີບົດບາດໃນການສັງຫານທີ່ວ່ານີ້.

ພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານ Ko Ni ພາກັນແຫ່ໂລງສົບຂອງທ່ານ, ສະມາຊິກລັດຖະສະພາຊາວມຸສລິມ ຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ທີ່ປຶກສາດ້ານນິຕິບັນຢັດ ສຳຫຼັບ ພັກສັນນິບາດແຫ່ງຊາດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ປົກຄອງປະເທດຢູ່ໃນປະຈຸບັນນີ້, ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ຖືກຍິງຕາຍໃນນະຄອນຢ້າງກຸ້ງ, ມຽນມາ, 30 ມັງກອນ, 2017.

ພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານ Ko Ni ພາກັນແຫ່ໂລງສົບຂອງທ່ານ, ສະມາຊິກລັດຖະສະພາຊາວມຸສລິມ ຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ທີ່ປຶກສາດ້ານນິຕິບັນຢັດ ສຳຫຼັບ ພັກສັນນິບາດແຫ່ງຊາດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ປົກຄອງປະເທດຢູ່ໃນປະຈຸບັນນີ້, ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ຖືກຍິງຕາຍໃນນະຄອນຢ້າງກຸ້ງ, ມຽນມາ, 30 ມັງກອນ, 2017.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄດ້ມີການໂອນອຳນາດ​ໃຫ້ລັດຖະບານພົນລະເຮືອນ​ແລ້ວ ທີ່ນຳພາໂດຍ
ທ່ານນາງ Aung San Suu Kyi ຜູ້ນຳພັກສັນນິບາດແຫ່ງຊາດເພື່ອປະ ຊາທິປະໄຕ ກອງທັບຂອງມຽນມາ ກໍຍັງມີອຳນາດ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທີ່​ກວ້າງ ພາຍໃຕ້ລັດຖະທຳມະນູນ
ທີ່ຮ່າງ​ຂຶ້ນໃໝ່ ໃນປີ 2008 ນັ້ນ.

ຕຳຫຼວດມຽນມາ ຢືນລາດຕະເວນ ຫ້ອງການສັນນິສູດ ໃນໂຮງພະຍາບານ ບ່ອນທີ່ຮ່າງຂອງທ່ານ Ko Ni ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້, ໃນນະຄອນຢ້າງກຸ້ງ, 29 ມັງກອນ, 2017.

ຕຳຫຼວດມຽນມາ ຢືນລາດຕະເວນ ຫ້ອງການສັນນິສູດ ໃນໂຮງພະຍາບານ ບ່ອນທີ່ຮ່າງຂອງທ່ານ Ko Ni ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້, ໃນນະຄອນຢ້າງກຸ້ງ, 29 ມັງກອນ, 2017.

ລັດຖະທຳມະນູນ ຄ້ຳປະກັນວ່າ ພວກ​ທະຫານ​ຈະ​ກຳ​ບ່ອນ​ນັ່ງ 25 ເປີເຊັນ​ໃນ​ສະພາ
​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ​ມີ​ສິດ​ຢັບຢັ້ງ ຕໍ່​ການ​ປ່ຽນ​ແປງລັດຖະທຳມະນູນໃດໆ.​ ນອກນັ້ນ
ພວກ​ທະຫານ​ຍັງ​ເປັນ​ຜູ້​ຄວບ​ຄຸມກະຊວງພາຍໃນ ​ໂດຍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ທະຫານ​ມີ
ອຳນາດ​ລື່ນລັດຖະກອນ​ຖາວອນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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