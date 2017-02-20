ເກົາຫຼີເໜືອ ກັບ ມາເລເຊຍ ຂັດແຍ້ງກັນ ກ່ຽວກັບ ການຕາຍຂອງອ້າຍທ່ານ ຄິມ ຈອງ ອຶນ

ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງການທູດກຳລັງມມມີເພີ່ມຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ ເກົາຫຼີເໜືອ ກັບ ມາເລເຊຍ ລຸນຫຼັງການລອບສັງຫານອ້າຍຕ່າງມານດາຂອງຜູ້ນຳ ເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ Kim Jong Un.
ລັດຖະບານ ກົວລາລຳເປີ ໄດ້ເອີ້ນເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງຕົນປະຈຳນະຄອນຫຼວງ ພຽງຢາງ ກັບຄືນປະເທດເພື່ອ “ປຶກສາຫາລື” ຫຼັງຈາກທູດພິເສດຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ປະຈຳ ມາເລເຊຍ ທ່ານ Kang Choi ໄດ້ກ່າວໂຈມຕີ ມາເລເຊຍ ຫຼັງຈາກບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ປະ ຕິເສດຄຳຮຽກຮ້ອງ ຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ເພື່ອເປີດເຜີຍສົບຂອງ Kim Jon Nam ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ ຕາງໜ້າຈາກ ສະຖານ ທູດ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄປມີໜ້າຢູ່ບ່ອນພິສູດຊາກສົບ.
ທ່ານ Kang Choi ຖືກຮຽກຕົວໂດຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງ ມາເລເຊຍ ໃນວັນ ຈັນມື້ນີ້ ຫຼັງຈາກເພິ່ນໄດ້ກ່າວຫາ ມາເລເຊຍ ວ່າ “ພະຍາຍາມທີ່ຈະປົກປິດບາງຢ່າງ” ແລະ ກ່ຽວກັບ “ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງຄວາມສົນໃຈຈາກພາຍນອກ.” ກະຊວງ ການ ຕ່າງ ປະ ເທດໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວອ້າງຂອງທ່ານທູດວ່າ “ບໍ່ມີມູນ ຄວາມຈິງ.”
Kim Jong Nam ອາຍຸ 45 ປີ ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນລະຫວ່າງຖືກສົ່ງໄປໂຮງໝໍໃນວັນຈັນ ທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກມີລາຍງານວ່າຜູ້ກ່ຽວ ໄດ້ເຂົ້າທັກທາຍ ແລະ ຖືກວາງຢາພິດໂດຍ ແມ່ຍິງສອງຄົນ ຢູ່ສະ ໜາມບິນນານາຊາດ ກົວລາລຳເປີ ຂອງ ມາເລເຊຍ ໃນຂະນະທີ່ ກຳລັງລໍຖ້າຖ້ຽວບິນໄປເມືອງ ມາເກົ້າ, ອີງຕາມບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ມາເລເຊຍ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້.
ໂທລະພາບ ຍີ່ປຸ່ນ Fuji TV ໄດ້ອອກອາກາດພາບເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ຖືກຖ່າຍໄດ້ໂດຍກ້ອງ ວົງຈອນ ປິດຂອງສະໜາມບິນໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນການໂຈມຕີທ້າວ Kim ເຖິງແກ່ຊີວິດ. ຫຼັງຈາກຖືກເຂົ້າທັກທາຍແລ້ວ, ທ້າວ Kim ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການຫາຄວາມຊ່ວຍ ເຫຼືອຈາກພະນັກສະໜາມບິນ ໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ສັນຍານດ້ວຍ ຕາຂອງລາວ.
ສີ່ຄົນໄດ້ຖືກຄວບຄຸມຕົວໃນການເຊື່ອມໂຍງກັບການກໍ່ອາຊະຍາກຳນີ້, ລວມມີມືສັງ ຫານຕ້ອງ ສົງໄສສອງຄົນ ແລະ ຄົນ ເກົາຫຼີເໜຶືອ ໜຶ່ງຄົນຜູ້ທີ່ຖືກຈັບກຸມໃນວັນສຸກຜ່ານ ມາ. ນອກນີ້ບັນດາ ນັກສືບສວນສອບສວນຍັງຊອກຫາຜູ້ຊາຍ ເກົາຫຼີເໜືອ ອີກສີ່ຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກ ມາເລເຊຍ ໃນມືີ້ທີ່ທ້າວ Kim ເສຍຊີວິດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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