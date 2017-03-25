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ອະດີດຜູ້ນຳອີຈິບ ທີ່ຖືກປົດ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ຖືກປ່ອຍ ເປັນອິດສະຫຼະແລ້ວ

ອະດີດປະທານາທິບໍດີອີຈິບ ທ່ານ Hosni Mubarak ທີ່ໄດ້ຖືກ ປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ແລະໄດ້ຢູ່ໃນຄຸກ ຖືກປ່ອຍໃຫ້ເປັນ ອິດສະຫລະແລ້ວ.

ອະດີດປະທານາທິບໍດີອີຈິບ ທ່ານ Hosni Mubarak ທີ່ໄດ້ຖືກ ປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ແລະໄດ້ຢູ່ໃນຄຸກ ຖືກປ່ອຍໃຫ້ເປັນ ອິດສະຫລະແລ້ວ.

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ອະດີດ​ປະທານາທິບໍດີ​ອີ​ຈິບ ທ່ານ Hosni Mubarak ຖືກ​ປ່ອຍ​ແລ້ວຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຖືກ​
ຄຸມຂັງ​ຢູ່ໃນຄຸກ ​ແລະ​ເຂົ້າ​ໂຮງ​ໝໍມາ​ເປັນ​ເວລາ​ຫົກ​ປີ ລຸນຫລັງການ​ລຸກ​ຮື​ຂຶ້ນ ໃນ​ລະດູ
ບານ​ໃໝ່​ ​ປີ 2011.

ທ່ານ​ໄດ້​ອອກ​ຈາກ​ໂຮງໝໍ​ທະຫານ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້.

ທ່ານ Mubarak ​ໄດ້​ເປັນ​ຜູ້ນຳ​ຄົນ​ທຳ​ອິດ ​ທີ່ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ໂຕ​ຂຶ້ນສານ​ດຳ​ເນີນ​ຄະດີ ຫລັງ​
ຈາກ​ການ​ລຸກ​ຮື​ຂຶ້ນໃນລະດູບານ​ໃໝ່ຂອງ​ຊາວ​ອາຣັບ ທີ່ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ທົ່ວ​ຂົງ​ເຂດ. ທ່ານ
​ໄດ້​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາວ່າ ​ຍຸ​ຍົງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ເສຍ​ຊີວິດ​ຂອງ​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ ​ໃນ ​ການ​ລຸ​ຮື​ຂຶ້ນ​ເປັນ
​ເວລາ 18 ມື້.

ນອກ​ນັ້ນ ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້ປະ​ເຊີນ​ໜ້າກັບການ​ກ່າວ​ຫາ​ຫລາຍໆ​ຢ່າງ ຊຶ່ງ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ກໍໄດ້​ຖືກ​
ຍົກ​ເລີກ.

​ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນ​ນີ້ ທ່ານໄດ້​ພົ້ນຜິດ ຈາກ​ຂໍ້​ຫາ​ຄາດ​ຕະກຳຕ່າງໆ.

ທະນາຍຄວາມ​ຂອງ​ທ່ານ Mubarak ​ໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ​ ອະດີດ​ຜູ້ນຳຂອງ​ອີ​ຈິບ ​ເວລາ​ນີ້
ກຳລັງເຮືອນ​ຂອງ​ທ່ານ ​ໃນ​ຄຸ້ມ Heliopolis ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຄຸ້ມຂອງ​ພວກ​ທີ່​ຮັ່ງມີ.

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