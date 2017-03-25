ບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 16 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ໃນການໂຈມຕີ ທາງອາກາດ ໃສ່ຄຸກ ຢູ່ ຊີເຣຍ 

ກຸ່ມສັງເກດການກຸ່ມນຶ່ງ ໃນຊີເຣຍ ກ່າວວ່າ ມີຢ່າງໜ້ອຍ 16 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ໃນການ
ໂຈມຕີທາງອາກາດຕໍ່ຄຸກແຫ່ງນຶ່ງໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ.
ກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດໃນຊີເຣຍ ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ອັງກິດ ກ່າວໃນວັນເສົາມື້ນີ້
ວ່າ ມີພວກນັກໂທດ ແລະພວກຍາມ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດ ທີ່
ເມືອງ Idlib ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ.
ກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດໃນຊີເຣຍ ໄດ້ຮັບລາຍງານທີ່ແຈ້ງວ່າ ພວກເສຍຊີວິດບາງ
ຄົນພວມພາກັນຫລົບໜີ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີທາງອາກາດເລີ້ມຂຶ້ນ ແລະໄດ້ຖືກຍິງ
ຕາຍ ໂດຍພວກຍາມຄຸກ.
ເມືອງ Idlib ເປັນທີ່ໝັ້ນ ຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ບ່ອນທີ່ເຮືອບິນລົບຣັດເຊຍ
ໄດ້ທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນ ປະທານາທິບໍດີ Bashar al-
Assad.
ນັບແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ ບັນຫາຂັດແຍ້ງໃນຊີເຣຍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດໄປ
ແລ້ວ 400,000 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນແລະເຮັດໃຫ້ເຄິ່ງນຶ່ງ
ຂອງປະຊາຊົນຊາວຊີເຣຍຢູ່ໃນປະເທດ ບໍ່ມີບ່ອນພັກພາອາໄສ.
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