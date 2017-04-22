ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ໂລກ

ຫລາຍກວ່າ 140 ຄົນ ເສຍຊີວິດໃນການ ໂຈມຕີຄ້າຍທະຫານ ອັຟການິສຖານ

ພວກທະຫານອັຟການິສຖານ ຢືນຍາມຢູ່ປະຕູເຂົ້າຄ້າຍທະຫານ ທີ່ແຂວງ Mazar-e-Sharif ພາກເໜືອຂອງ ນະຄອນ Kabul.

ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ສະຫລະ​ຊີບ​ຂ້າມ​ຄືນ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລິ​ບານ ຢູ່​ຄ້າຍ​ທະຫານທີ່​ສຳຄັນ​ແຫ່ງ​
ນຶ່ງ ​ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ອັຟກາ​ນິສຖານ ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ​ເຮັດ​ໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 140 ຄົນ​
ເສຍ​ຊີວິດ ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ທະຫານ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງສຸດ​ຕໍ່​ກໍ​າລັງ​ອັຟກາ
​ນິສຖານ ນັບ​ແຕ່​ປີ 2001 ​ເປັນຕົ້ນມາ.

ບັນດາ​ຜູ້​ເຫັນ​ເຫດ​ການ​ກ່າວ​ວ່າ ກຸ່ມ​ໂຈມດ້ວຍ​ລະ​ເບີດສະຫລະ​ຊີບ​ 10 ຄົນ ທີ່ ຕິດ​ອາ
ວຸດໜັກເຕັມ​ອັດຕາ ເທິງ​ລົດ​ທະຫານ 2 ​ຄັນແລະ​ປອມເປັນທະຫານ​ລັດ ຖະບານໄດ້​ບຸກ
​ໂຈມ​ຕີ​ກອງ​ບັນຊາ​ການກອງພັນ​ທີ 209​ ຫຼືກອງພັນ Shaheen ​ຂອງກອງທັບແຫ່ງ​ຊາດ
ອັຟກາ​ນິສຖານ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານນີ້ ​ຢູ່ທີ່ເມືອງ Mazar-i-Sharif ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເມືອງ​ເອກຂອງ
​ແຂວງ Balk ​ໃ​ນພາກ​ເໜືອຂອງ​ປະ​ເທດ.

ສະ​ຖາ​ນີ​ໂທລະ​ພາບທ້ອງ​ຖິ່ນ​ ໄດ້​ອ້າງຄຳ​ເວົ້າ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ທີ່​
ບໍ່​ບອກ​ຊື່ ​ແລະ​ພວກ​ນັກ​ການ​ເມືອງ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ ​ທີ່​ກ່າວໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້​ນີ້ວ່າ “ຢ່າງ​ໜ້ອຍ
ມີ​ທະຫານ 140 ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ ຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ​ແລະ​ທະຫານ​ອີກ
ຢ່າງ​ນ້ອຍ 100 ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ.”

ອີງ​ຕາມ​ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ແລ້ວ ພວກ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງກຸ່ມ​ຕາ​ລິ​ບານ​ໄດ້​ຍິງປືນສາດ
ເຂົ້າໃສ່​ທະຫານ​ອັຟກາ​ນິສຖານ​ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ອອກ​ຈາກ​ວັດຫຼັງ​ຈາກການ​ສູດ​ມົນ
ຕອນ​ສວຍ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ອີກ​ກຸ່ມ​ນຶ່ງໂຈມ​ຕີ​ບ່ອນ​ກິນ​ເຂົ້າ​ຢູ່​ໃນ​ຄ້າຍ​ທ​ະຫານ ກ່ອນທີ່ໜ່ວຍ​
ກ້າ​ຕາຍ​ອັ​ຟກາ​ນິສຖານ​ໄດ້​ອ້ອມພວກ​ເຂົາໄວ້ ແລະຍິງຕໍ່​ສູ້ກັນ ​ຢ່າງດຸ​ເດືອດ.

ກຸ່ມຕາລິບານເອົາຮູບພາບໃຫ້ແກ່ສື່ມວນຊົນໃຫ້ເຫັນພວກວາງລະເບີດສະຫຼະຊີບ ປອມໂຕເປັນທະຫານອັຟການິສຖານ

ກຸ່ມຕາລິບານເອົາຮູບພາບໃຫ້ແກ່ສື່ມວນຊົນໃຫ້ເຫັນພວກວາງລະເບີດສະຫຼະຊີບ ປອມໂຕເປັນທະຫານອັຟການິສຖານ

​ໂຄສົກຂອງ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລິ​ບານ ທ້າວ Zabihullah Mujahid ​ໄດ້​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາ​ມຮັບ ຜິດ​ຊອບ
​ຢ່າງ​ໄວ ໃນການ​ໂຈມ​ຕີຄັ້ງນີ້. ລາວ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ລາຍ​ລະອຽດ​ໃໝ່ໆ ໃຫ້ ແກ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ
ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້​ນີ້​ ພ້ອ​ມດ້ວຍ​ຮູບ​ຂອງຜູ້​ໂຈມ​ຕີ​. ທ້າວ Mujahid ​ກ່າວ​ອ້າງ​ວ່າ ການ​ສູ້​ລົບ​ກັນ
​ໄດ້​ໃຊ້​ເວລາ​ຢູ່ 10 ​ຊົ່ວ​ໂມງ ​ແລະມີ “​ທະຫານສັດຕູ​ຫຼາຍເຖິງ 500 ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ສັງຫານ ​
ແລະໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ຮວມທັງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ ​ທີ່​ຜູ້​ສຳຄັນ.”​

​ໂຄສົກ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ບຸກ​ໂຈມຕີທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງດັ່ງກ່າວ ​ເປັນ​ການ​ຕອບໂຕ້​ຕໍ່​ການ​ສັງ ຫານ
​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມ​ານີ້ ພວກເຈົ້າ​ແຂວງ ແຂວງ Kunduz ​ແລະ Baghlan ​ທີ່​ຕັ້ງຢູ່​ໃກ້​ຄຽງຂອງ
ກຸ່ມ​ຕາ​ລິ​ບານ ພ້ອມ​ດ້ວຍເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ງານຈຳນວນ​ນຶ່ງຂອງ​ພວກ ​ເຂົາ ​ໂດຍ​ກຳລັງ​ອັຟ
ກາ​ນິສຖານ ທີ່​ໜູນ​ຫລັງ​ຈາກສະຫະລັດ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

Afghanistan Fighting
please wait
0:01:33
0:00:00 /0:01:33
ລິງໂດຍກົງ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG