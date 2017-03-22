ການໂຈມຕີ ທາງອາກາດ ສັງຫານ ປະຊາຊົນ ຢ່າງນ້ອຍ 33 ຄົນ ໃນຊີເຣຍ

ກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດ ທີ່ຕິດຕາມເບິ່ງ ສົງຄາມໃນຊີເຣຍ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ
ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງກຳລັງປະສົມ ທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະລັດ
ໄດ້ສັງຫານ ຢ່າງນ້ອຍ 33 ຄົນ ຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນແຫ່ງນຶ່ງ ໃກ້ກັບເມືອງ Raqqa ທີ່ເປັນ
ເມືອງສຳຄັນ ນັ້ນ.
ກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດຊີເຣຍ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດທີ່ມີຂຶ້ນ
ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນອັງຄານວານນີ້ ຢູ່ນອກບ້ານ al-Mansoura ແລະວ່າ ໂຮງຮຽນ
ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກໃຊ້ເປັນບ່ອນຫລົບໄພ ຂອງພວກປະຊາຊົນທີ່ຖືກຍົກ ຍ້າຍອອກ
ຈາກເຮືອນຊານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຍ້ອນການສູ້ລົບກັນ ໃນຊີເຣຍ.
ເມືອງ Raqqa ແມ່ນໄດ້ຖືກປະກາດໃຫ້ເປັນເມືອງຫລວງຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ແລະ
ການຍຶດເອົາເມືອງນີ້ ແມ່ນເປັນເປົ້າໝາຍຫລັກ ສຳລັບກອງກຳລັງຕ່າງໆ ທີ່ກຳລັງ
ຕໍ່ສູ້ກັບພວກຫົວຮຸນແຮງ.
ກຸ່ມແນວໂຮມທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະລັດ ຊຶ່ງປະກອບມີ ຫຼາຍກວ່າ ສິບປະເທດ ທີ່
ປະຕິບັດ ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມລັດອິສລາມໃນຊີເຣຍ ໄດ້ຖະຫລົ່ມ
ເມືອງ Raqqa ໃນໄລຍະສອງສາມມື້ຜ່ານມານີ້. ຂໍ້ມູນຂອງກຸ່ມແນວໂຮມ ໄດ້ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໄດ້ມີການໂຈມຕີທາງອາກາດ ເກືອບ 20 ຖ້ຽວ ຕໍ່ມື້ ຢູ່ທີ່ເມືອງດັ່ງກ່າວ
ໃນວັນເສົາ ວັນອາທິດ ແລະ ວັນຈັນຜ່ານມານີ້.
ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ໃນຊີເຣຍ ໂດຍລວມແລ້ວ ແມ່ນໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ
ໃນປີນີ້ ໂດຍມີປະມານ 550 ຖ້ຽວຕໍ່ເດືອນ ໃນເດືອນມັງກອນ ແລະ ເດືອນກຸມພາ
ເມື່ອທຽບໃສ່ ສະເລ່ຍແລ້ວປະມານ 350 ຖ້ຽວ ໃນ 6 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ຂອງປີກາຍນີ້.
ພວກເຮືອບິນລົບ ຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນຮັບຜິດຊອບ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຕໍ່ການໂຈມຕີ
ທາງອາກາດຂອງແນວໂຮມໃນຊີເຣຍ.
ການໂຈມຕີທາງອາກາດເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ໂດຍກຳລັງຊີເຣຍ
ແລະ ພັນທະມິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຄື ຣັດເຊຍ ໄດ້ນຳມາ ຊຶ່ງຄວາມກັງວົນ ກ່ຽວກັບ
ການລົ້ມຕາຍຂອງພົນລະເຮືອນ ໃນສົງຄາມທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ
400,000 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ແລະ ຫຼາຍລ້ານຄົນ ຕ້ອງໄດ້ຖືກ ອົບພະຍົບໜີອອກຈາກ
ເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ເມື່ອຕົ້ນເດືອນນີ້ ກຸ່ມແນວໂຮມ ໄດ້ເປີດເຜີຍ ບົດລາຍງານການເສຍຊີວິດ ຄັ້ງຫຼ້າສຸດ
ໂດຍກ່າວວ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດການ ໃນເດືອນສິງຫາ ປີ 2014 ເປັນ
ຕົ້ນມາ ຕົນໄດ້ພົບເຫັນວ່າ “ເປັນໄປໄດ້ສູງ” ທີ່ການໂຈມຕີທາງອາ ກາດຂອງຕົນ
ໄດ້ສັງຫານພົນລະເຮືອນ ຢ່າງນ້ອຍ 220 ຄົນ. ອັນນັ້ນລວມທັງ ການໂຈມຕີທາງ
ອາກາດ ທັງໃນ ຊີເຣຍ ແລະ ອີຣັກ.
ບັນດາກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະ ກຸ່ມສັງເກດການເບິ່ງບັນຫາຂັດແຍ້ງກ່າວ ວ່າ
ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແມ່ນ ຫຼາຍກວ່ານີ້.
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