ສະພາສູງ ຮັບຮອງເອົາ ລັດຖະມົນຕີ ການເງິນ ທີ່ ປ. ທຣຳ ແຕ່ງຕັ້ງ

ສະພາສູງສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນ ຕໍ່ການແຕ່ງຕັ້ງ ຂອງປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາອະດີດຜູ້ບໍລິຫານຕະຫຼາດຮຸ້ນ Wall Street ທ່ານ Steven Mnuchin ໃຫ້ເປັນລັດຖະມົນຕີການເງິນ ດ້ວຍຄະແນນສຽງ 53 ຕໍ່ 47 ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍທີ່ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ ຕ່າງກໍໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜູນ ແລະສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ອອກສຽງຄັດຄ້ານຢ່າງແຮງ.
ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກກັນ ທ່ານ Orin Hatch ຈາກລັດ Utah ປະທານຄະນະກຳມະ ການສະພາສູງຝ່າຍການເງິນ ກ່າວວ່າ “ພາຍໃຕ້ພື້ນຖານ ການປະຕິເສດໃດໆ ທ່ານ Mnuchin ແມ່ນມີປະສົບການ ຄວາມເຊື່ອຖື ແລະຊົງຄຸນນະວຸດທິຕໍ່ໜ້າທີ່ອັນສຳຄັນນີ້.”
ບໍ່ດົນຫລັງຈາກການຢືນຢັນ ຈາກສະພາສູງແລ້ວ ທ່ານ Mnuchin ໄດ້ສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງທີ່ທຳນຽບຂາວ ໂດຍຮອງປະທານາທິບໍດີ Mike Pence. ຮວມຢູ່ໃນນັ້ນກໍມີປະ ທານາທິບໍດີ Donald Trump ຜູ້ທີ່ຍ້ອງຍໍທ່ານວ່າ ລະບົບການເງິນຂອງ “ປະເທດເຮົາ” ແມ່ນຢູ່ໃນກຳມືທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ຫລັງຈາກໄດ້ກ້າວຂຶ້ນມາເປັນຮຸ້ນສ່ວນຂອງບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ Goldman Sachs ທີ່ຕະຫລາດຮຸ້ນ Wall Street ແລ້ວທ່ານ Mnuchin ໄດ້ນຳພານັກລົງທຶນກຸ່ມນຶ່ງ ຊື້ເອົາທະ ນາຄານ California ທີ່ປະສົບລົ້ມແຫລວ ໃນລະຫວ່າງຈຸດສູງສຸດ ທີ່ເກີດວິກິດການດ້ານການເງິນເມື່ອປີ 2008 ຫາ 2009. ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງທ່ານ ທະນາຄານໄດ້ຍຶດບ້ານເຮືອນຫຼາຍພັນຫລັງ ອັນເປັນຄວາມຈິງທີ່ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ນຳຂຶ້ນມາກ່າວຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ ຕໍ່ການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ຂອງທ່ານ Mnuchin ແລະຢູ່ໃນການໂຕ້ຖຽງກັນກ່ອນການລົງຄະແນນສຽງ.
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