ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະພາສູງ ຮັບຮອງເອົາ ລັດຖະມົນຕີ ການເງິນ ທີ່ ປ. ທຣຳ ແຕ່ງຕັ້ງ

ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump (ຊ້າຍ) ເບິ່ງຮອງປະທານາທິ ບໍດີ Mike Pence (ຂວາ) ສາບານໂຕ ທ່ານ Steve Mnuchin ເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ.

ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump (ຊ້າຍ) ເບິ່ງຮອງປະທານາທິ ບໍດີ Mike Pence (ຂວາ) ສາບານໂຕ ທ່ານ Steve Mnuchin ເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະພາ​ສູງ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ໃຫ້ການ​ຢືນຢັນ​ ຕໍ່​ການແຕ່ງຕັ້ງ ຂອງປະທານ​າທິບໍດີ Donald Trump ທີ່​ໄດ້​ເລືອກ​ເອົາອະດີດຜູ້​ບໍລິຫານ​ຕະຫຼາດ​ຮຸ້ນ Wall Street ​ທ່ານ Steven Mnuchin ໃຫ້​ເປັນລັດຖະມົນຕີ​ການ​ເງິນ ດ້ວຍ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ 53 ຕໍ່ 47 ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ​ໂດຍ​ທີ່​ສະມາຊິກ​ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ ​ຕ່າງ​ກໍ​ໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜູນ ​ແລະ​ສະມາຊິກພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດໄດ້​ອອກສຽງ​ຄັດຄ້ານ​ຢ່າງ​ແຮງ.

ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານນາງ Debbie Stabenow, ພັກເດໂມແຄຣັດຈາກລັດ Michigan.ກ່າວຢູ່ທີ່ ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດພັກ ເດໂມແຄຣັດ ທີ່ນະຄອນ Philadelphia 28 ກໍລະກົດ 2016.

ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານນາງ Debbie Stabenow, ພັກເດໂມແຄຣັດຈາກລັດ Michigan.ກ່າວຢູ່ທີ່ ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດພັກ ເດໂມແຄຣັດ ທີ່ນະຄອນ Philadelphia 28 ກໍລະກົດ 2016.

ສະມາຊິກ​ພັກຣີພັບບລິກກັນ ທ່ານ Orin Hatch ຈາກ​ລັດ Utah ປະທານ​ຄະນະ​ກຳມະ ການສະພາ​ສູງ​ຝ່າ​ຍການ​ເງິນ ກ່າວ​ວ່າ “ພາຍ​ໃຕ້​ພື້ນຖານ ​ການ​ປະຕິ​ເສດ​ໃດໆ ທ່ານ Mnuchin ແມ່ນ​ມີ​ປະສົບ​ການ ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຖື ​ແລະ​ຊົງ​ຄຸນ​ນະ​ວຸດ​ທິຕໍ່ໜ້າ​ທີ່ອັນ​ສຳ​ຄັນ​ນີ້.”

ສະມາຊິກ ຄະນະກຳມະການ ສະພາສູງ ທ່ານ Orim Hatch ຝ່າຍ ສຸຂະພາບ ການສຶກສາ ແຮງງານ ແລະເບ້ຍລ້ຽງ.

ສະມາຊິກ ຄະນະກຳມະການ ສະພາສູງ ທ່ານ Orim Hatch ຝ່າຍ ສຸຂະພາບ ການສຶກສາ ແຮງງານ ແລະເບ້ຍລ້ຽງ.

ບໍ່​ດົນຫລັງ​ຈາກ​ການ​ຢືນຢັນ​ ຈາກ​ສະພາ​ສູງ​ແລ້ວ ທ່ານ Mnuchin ​ໄດ້​ສາບານ​ໂຕ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງທີ່​ທຳນຽບຂາວ ​ໂດຍ​ຮອງ​ປະທານາທິບໍດີ Mike Pence. ຮວມຢູ່​ໃນ​ນັ້ນກໍ​ມີປະ ທານາທິບໍດີ Donald Trump ຜູ້ທີ່​ຍ້ອງຍໍ​ທ່ານ​ວ່າ ລະບົບ​ການ​ເງິນ​ຂອງ “​ປະ​ເທດ​ເຮົາ” ​ແມ່ນຢູ່​ໃນ​ກຳມື​ທີ່ດີທີ່​ສຸດ.

ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານ Ben Cardin ພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດ Maryland.

ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານ Ben Cardin ພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດ Maryland.

ຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້​ກ້າວ​ຂຶ້ນ​ມາເປັນ​ຮຸ້ນ​ສ່ວນຂອງ​ບໍລິສັດຍັກ​ໃຫຍ່ Goldman Sachs ທີ່​ຕະ​ຫລາດ​ຮຸ້ນ Wall Street ​ແລ້ວທ່ານ Mnuchin ​ໄດ້​ນຳພາ​ນັກ​ລົງ​ທຶນກຸ່ມນຶ່ງ ​ຊື້​ເອົາທະ ນາຄານ California ທີ່ປະສົບ​ລົ້ມ​ແຫລວ ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ຈຸດ​ສູງ​ສຸດ ທີ່ເກີດ​ວິກິດການ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເມື່ອ​ປີ 2008 ຫາ 2009​. ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ນຳພາ​ຂອງ​ທ່ານ ທະນາຄານ​ໄດ້​ຍຶດບ້ານເຮືອນຫຼາຍພັນ​ຫລັງ ອັນ​ເປັນຄວາມ​ຈິງ​ທີ່​ສະມາຊິກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ນຳ​ຂຶ້ນ​ມາ​ກ່າວ​ຊໍ້າ​ແລ້ວ​ຊໍ້​າອີກ ​ຕໍ່​ການຮັບ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້ການ ຂອງທ່ານ Mnuchin ​ແລະ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ໂຕ້​ຖຽງ​ກັນ​ກ່ອນການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

US Senat Mnuchin
please wait
0:02:13
0:00:00 /0:02:13
ລິງໂດຍກົງ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG