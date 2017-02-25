ພວກກະບົດ ໂຈມຕີ ເມືອງ Homs ໃນຊີເຣຍ ສັງຫານ ຢ່າງໜ້ອຍ 42 ຄົນ

ການໂຈມຕີ ດ້ວຍລະເບີດສະຫຼະຊີບ 2 ຄັ້ງທີ່ເມືອງ Homs ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງ
ຊີເຣຍໃນວັນເສົາມື້ນີ້ໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 42 ຄົນຮວມທັງເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບຄົນນຶ່ງ.
ກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດ ໃນຊີເຣຍ ກ່າວວ່າ ມີຜູ້ໂຈມຕີສະຫຼະຊີບ ຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຄົນ
ໄດ້ບີບຄະນວນລະເບີດສັງຫານຕົນເອງ ໃກ້ໆກັບກອງບັນຊາການຮັກສາຄວາມສະ
ຫງົບ ແລະອົງການສືບລັບກອງທັບ.
ເວລານີ້ຍັງບໍ່ທັນມີກຸ່ມໃດ ອອກມາອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບເທື່ອ ໃນການໂຈມຕີ
ເຫຼົ່ານີ້.
ເມືອງ Homs ໄດ້ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງລັດຖະບານມາ 3 ປີແລ້ວ.
ໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກວານນີ້ ຢູ່ທີ່ພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍ ການໂຈມຕີດ້ວຍລົດລະເບີດ
ສະຫຼະຊີບ ໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 65 ຄົນຮວມທັງພົນລະເຮືອນຈຳນວນນຶ່ງ ນັກລົບ
ຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານ ແລະທະຫານເທີກີ 2 ຄົນ ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວ ຂອງສື່ມວນຊົນ
ທ້ອງຖິ່ນແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ເທີກີ.
ການໂຈມຕີທີ່ເມືອງ al-Bab ໄດ້ມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ຫລັງຈາກກຳລັງເທີກີແລະພວກຕໍ່ຕ້ານ
ທີ່ເປັນພັນທະມິດ ໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງຫົວເມືອງຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ
ຈາກກຸ່ມລັດອິສລາມ.
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ເຫດລະເບີດຄັ້ງທຳອິດ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ເກີດຂຶ້ນທີ່ດ່ານກວດຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານ
ໃນບ້ານ Sousian ໂດຍໄດ້ສັງຫານພົນລະເຮືອນຫຼາຍຄົນ ພ້ອມດ້ວຍ ກຳລັງຕໍ່
ຕ້ານແລະທະຫານເທີກີ 2 ຄົນ.
ປະຊາຊົນໄດ້ໄປເຕົ້າໂຮມກັນທີ່ຫ້ອງການຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ສ່ວນນຶ່ງແມ່ນ
ເພື່ອຂໍໃບອະນຸຍາດ ທີ່ຈະກັບຄືນໄປເມືອງ al-Bab ຊຶ່ງໄດ້ເກີດການສູ້ລົບຢ່າງ
ໜັກມາໄດ້ຫຼາຍເດືອນແລ້ວນັ້ນ.
ເຫດລະເບີດຄັ້ງທີສອງເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນແລະໜ່ວຍ
ກູ້ໄພ ພວມຊອກຄົ້ນຫາຊາກສົບຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດຄັ້ງທຳ
ອິດ.
ກຸ່ມລັດອິສລາມໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໂຈມຕີ ໂດຍກ່າວວ່າ ຕົນ
ໄດ້ສັງຫານທະຫານເທີກີ 8 ຄົນ ແລະນັກລົບຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານ 60 ຄົນ ອົງການ
Amaq ທີ່ນິຍົມກຸ່ມລັດອິສລາມນັ້ນ.
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