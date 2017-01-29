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ຊາວຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ຢູໂຣບ ຄຽດແຄ້ນ ຕື່ມຂຶ້ນ ຕໍ່ການຫ້າມເດີນທາງ ຂອງ ປ. ທຣຳ

ຊາຍຄົນນຶ່ງເຂົ້າຮ່ວມການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ຄັດຄ້ານ ຕໍ່ດຳລັດ ຂອງປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ທີ່ສັ່ງຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ຊາວມຸສລິມ ທີ່ມາຈາກ ບາງປະເທດ, ຢູ່ທີ່ສະໜາມບິນ ສາກົນTom Bradley ໃນນະຄອນ Los Angeles, ລັດ California, ວັນທີ 28 ມັງກອນ 2017.

ຊາຍຄົນນຶ່ງເຂົ້າຮ່ວມການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ຄັດຄ້ານ ຕໍ່ດຳລັດ ຂອງປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ທີ່ສັ່ງຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ຊາວມຸສລິມ ທີ່ມາຈາກ ບາງປະເທດ, ຢູ່ທີ່ສະໜາມບິນ ສາກົນTom Bradley ໃນນະຄອນ Los Angeles, ລັດ California, ວັນທີ 28 ມັງກອນ 2017.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຄະນະກຳມາທິການ ສະພາແຫ່ງຊາດຂອງອີຣັກ ໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ ລັດຖະບານ ຂອງ
ປະເທດ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ “ຕອບໂຕ້” ການກະທຳທີ່ເປັນບັນຫາດ້ານ ຄົນເຂົ້າ
ເມືອງ ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ເປັນເລື່ອງນອງນັນ ທີ່ໄດ້ວາງອອກໂດຍປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນ ທຣຳ ຕໍ່ພົນລະເມືອງທີ່ມາຈາກເຈັດປະເທດທີ່ເປັນມຸສລິມ.

ປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ Donald Trump ລົງນາມໃນດຳລັດດ້ານບໍລິຫານ ວ່າດ້ວຍການກວດກາ ທີ່ເຄັ່ງຂັດທີ່ສຸດ ໃນລະວ່າງງານ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບ 5 ແຈ ໃນວໍຊິງຕັນ, ວັນທ່ີ 27 ມັງກອນ 2017.

ປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ Donald Trump ລົງນາມໃນດຳລັດດ້ານບໍລິຫານ ວ່າດ້ວຍການກວດກາ ທີ່ເຄັ່ງຂັດທີ່ສຸດ ໃນລະວ່າງງານ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບ 5 ແຈ ໃນວໍຊິງຕັນ, ວັນທ່ີ 27 ມັງກອນ 2017.


ລັດຖະບານຂອງອີຣັກ ມາເຖິງເວລານີ້ ຍັງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນໃດໆ ຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ ກ່ຽວກັບດຳລັດດ້ານບໍລິຫານຂອງປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໂດຍການຈຳກັດຄົນເຂົ້າ
ເມືອງ ເປັນເວລາ 120 ມື້ ທີ່ມາຈາກປະເທດອີຣ່ານ ອີຣັກ ລີເບຍ ໂຊມາເລຍ ຊີເຣຍ ຊູດານ ແລະ ເຢເມນ. ແຕ່ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ແບກແດດ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະວິ້ງເຕັ້ນ ຕໍ່ຄະນະລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ເພື່ອໃຫ້ຕ່າວປີ້ນ ມາດຕະ ການບໍລິຫານດັ່ງກ່າວ. ຫຼືຢ່າງໜ້ອຍ ກໍຜ່ອນເບົາມາດຕະການບໍລິຫານນີ້ລົງ ຕໍ່ຊາວ
ອີຣັກ. ແລະພວກເຂົາເຈົ້າວາງແຜນວ່າ ຈະເຕືອນທຳນຽບຂາວວ່າ ການຫ້າມຊົ່ວຄາວ ຄົນເຂົ້າເມືອງນີ້ ຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ຄວາມຮ່ວມມື ໃນການເຮັດສົງຄາມຕ້ານ ພວກກຸ່ມ ຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ.

ເດັກນ້ອຍຄົນນຶ່ງ ອ້ອມກອດ ແມ່ຂອງລາວ ຫຼັງຈາກທີ່ນາງ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດ ສະໜາມບິນ ສາກົນ John F. Kennedy ຈາກຖ້ຽວບິນ 203 ຂອງສາຍການບິນ Dubai Emirates ໃນນະຄອນ Queens, ລັດ New York, ວັນທີ 28 ມັງກອນ 2017.

ເດັກນ້ອຍຄົນນຶ່ງ ອ້ອມກອດ ແມ່ຂອງລາວ ຫຼັງຈາກທີ່ນາງ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດ ສະໜາມບິນ ສາກົນ John F. Kennedy ຈາກຖ້ຽວບິນ 203 ຂອງສາຍການບິນ Dubai Emirates ໃນນະຄອນ Queens, ລັດ New York, ວັນທີ 28 ມັງກອນ 2017.

ພວກລັດຖະບານຕ່າງໆ ໃນບັນດາປະເທດອາຣັບ ຍັງມິດງຽບຢູ່ ໃນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການສັ່ງຫ້າມດັ່ງກ່າວ ໂດຍຈະເຈລະຈາຢ່າງຈິງຈັງ ກັບວໍຊິງຕັນ.

Trump Orders Block Immigrants at Airports, Leading to Chaos, Protests

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