ການໃຊ້ ສື່ສັງຄົມ ຫຼາຍເກີນໄປ ຈະນຳໄປສູ່ ການໂດດດ່ຽວ ໃນໄວຜູ້ໃຫຍ່

ພວກຊາວໜຸ່ມທີ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍໆ ເພື່ອຊອກຫາການຕິດຕໍ່ເຂົ້າກັບສັງຄົມ ຜ່ານທາງສື່ສັງຄົມນັ້ນ ສາມາດພົບເຫັນວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວ ຈາກສັງຄົມຊ້ຳ ອີງຕາມຜົນການສຶກສາຄັ້ງໃໝ່ ທີ່ໄດ້ລົງຄວາມເຫັນວ່າຢ່າງນັ້ນ.
ພວກນັກຄົ້ນຄ້ວາ ໄດ້ສຶກສາເບິ່ງນິໄສການຕິດຕໍ່ທາງສື່ສັງຄົມ ຂອງຊາວອາເມຣິກັນຜູ້ໃຫຍ່
ໄວ 19 – 32 ປີ 1 ພັນ 787 ໂດຍຖາມ ພວກເຂົາເຈົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໃຊ້ ເວລາຫຼາຍປານໃດ ໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ 11 websites ທີ່ຮວມທັງ Facebook,
YouTube, Instragram, Snapchat, Twitter, LinkedIn, ແລະອື່ນໆອີກ.
ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຄວບຄຸມ ສຳຫຼັບຫຼາຍໆສາເຫດຂອງຂອບເຂດແລ້ວນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ໃຊ້
ສື່ສັງຄົມ ຫຼາຍກວ່າ 2 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ມື້ນັ້ນ ແມ່ນ “ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ເຖິງ 2 ເທົ່າ ທີ່ຈັດໃຫ້ວ່າ
ເປັນຄົນໂດດດ່ຽວ ຫຼາຍກວ່າໝູ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ທີ່ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍກວ່າເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ
ໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ ຕໍ່ວັນ.”
ພວກທີ່ເຂົ້າໄປໃຊ້ ສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ 58 ເທື່ອ ຕໍ່ນຶ່ງສັບປະດາ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ “ແມ່ນມີ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ເຖິງ 3 ເທົ່າ ທີ່ຈະຖືກຈັດໃຫ້ເປັນຜູ້ໂດດດ່ຽວ ຫຼາຍກວ່າ ພວກທີ່ເຂົ້າໄປ
ຢ້ຽມຊົມ websites ໜ້ອຍກວ່າ 9 ເທື່ອ ຕໍ່ອາທິດ.”
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