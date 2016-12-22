ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຄົ້ນຫາສາເຫດ ແລະ ພິສູດສົບ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ໃນເຫດລະເບີດ ຢູ່ເມັກຊິໂກ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ເມັກຊິໂກ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນສາມາດລະບຸຕົວ 10 ຄົນຂອງພວກເຄາະຮ້າຍທັງໝົດ 33 ຄົນ ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນເຫດລະເບີດ ຢູ່ຕະຫຼາດຂາຍບັ້ງໄຟດອກ
ໃກ້ໆກັບນະຄອນຫຼວງ Mexico City ນັ້ນ.
ມາຈົນເຖິງແລງວັນພຸດວານນີ້ ລັດຖະບານ ຢູ່ລັດ Mexico ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ຍັງມີຫຼາຍກວ່າ 40 ຄົນ ທີ່ຍັງຮັກສາພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ຈາກເຫດລະເບີດໃນວັນອັງຄານຜ່ານ ມານີ້ທີ່ຕະຫຼາດ San Pablito ໃນເມືອງ Tullepec ປະມານ 30 ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດ.
ເຊີນຊົມ: ພາບວີດີໂອ ຈາກ Eyewitness ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຫດລະເບີດ
ຕະຫຼາດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນແໜ້ນໄປດ້ວຍພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ ແລະພວກລູກຄ້າທີ່ພາກັນມາຈັບຈ່າຍຊື້ບັ້ງໄຟດອກເພື່ອຈູດສະຫຼອງໃນວັນຄຣິສມັສແລະວັນປີໃໝ່ເວລາລະເບີດຫຼາຍໆ ຄັ້ງໄດ້ແຕກຂຶ້ນ ຊຶ່ງທຳລາຍສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຮ້ານຂາຍຂອງ ແລະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນແຕກຕື່ນ ຕົກໃຈ ພາກັນໜີເອົາຕົວລອດ ໃນຂະນະທີ່ຄວັນໄຟ ກຸ່ມຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າ.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສັນນະສູດສົບຈະນຳໃຊ້ຫຼັກຖານດ້ານສາຍພັນໃນການພະຍາຍາມລະ ບຸຕົວຂອງພວກທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະ ທີ່ຖືກໄຟເຜົາຕາຍນັ້ນ ວ່າແມ່ນຜູ້ໃດກັນແທ້.
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