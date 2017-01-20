ເມັກຊິໂກ ສົ່ງຣາຊາ ຄ້າຢາເສບຕິດ 'El Chapo' ໃຫ້ສະຫະລັດ

ລັດຖະບານເມັກຊິໂກ ໄດ້ສົ່ງນັກຄ້າຢາເສບຕິດ ທ້າວ Joaquin “El Chapo” Guzman ຂ້າມແດນມາຍັງສະຫະລັດ ບ່ອນທີ່ລາວຈະປະເຊີນໜ້າກັບຂໍ້ຫາຄ້າຢາເສບຕິດ ຄາດຕະກຳ ແລະຂໍ້ກ່າວຫາອື່ນໆ.
ລາວໄດ້ມາເຖິງລັດ New York ໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ ແລະຄາດວ່າຈະຖືກດຳເນີນຄະດີຢູ່ທີ່ນັ້ນ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້. New York ແມ່ນນຶ່ງໃນຫລາຍໆ ເຂດຂອງສະຫະລັດ ທີ່ທ້າວ Guzman ຈະປະເຊີນໜ້າກັບການກ່າວຫາຕ່າງໆ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ເມັກຊິໂກໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ເວລາທ້າວ Guzman ໄດ້ຂຶ້ນເຮືອບິນໄປແລ້ວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງລາວ.
ຫົວໜ້າກຸ່ມຄ້າຢາເສບຕິດຂະໜາດໃຫຍ່ Sinoloa ທີ່ຖືກຕັດສິນລົງໂທດ ໄດ້ໃຊ້ເວລາໃນປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ຕໍ່ສູ້ບໍ່ໃຫ້ສົ່ງຜູ້ກ່ຽວມາຍັງສະຫະລັດ. ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ລາວໄດ້ຖືກກັກຂັງໄວ້ ທີ່ຄຸກເມືອງ Juarez ໃກ້ກັບຊາຍແດນທາງພາກເໜືອຂອງເມັກຊິໂກ. ລາວໄດ້ຖືກຈັບຄືນອີກເມື່ອປີກ່ອນ ຫລັງຈາກໄດ້ແຫກຄຸກເປັນເທື່ອທີສອງ.
ທ້າວ Guzman ໄດ້ຫລົບໜີຈາກຄຸກ Altiplano ໃນເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2015 ໃນອັນທີ່ເບິ່ງກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າເປັນການອັບອາຍຂາຍໜ້າຢ່າງໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານທ່ານ Enrique Pena Nieto. ລາວໄດ້ຮັບອິດສະລະພາບ ໂດຍການຄານລອດຜ່່ານຮູໃຕ້ດິນ ຢູ່ກ້ອງຫ້ອງອາບນໍ້າໃນຄຸກຂອງລາວ ທີ່ຂຸດເປັນອຸໂມງຍາວ 1 ກິໂລແມັດເຄິ່ງ. ລາວໄດ້ຖືກຈັບຫົກເດືອນຕໍ່ມາ ໃນການປະຕິບັດງານຂອງທະຫານຢູ່ ໃນທີ່ເຮືອນຂອງລາວໃນລັດ Sinatoa.
ທ້າວ Guzman ໄດ້ຖືກຈັບເທື່ອທຳອິດໃນປີ 1993 ກ່ອນຫລົບໜີໄປດ້ວຍການຊ່ວຍເຫລືອຂອງພວກຍາມ ໃນປີ 2001 ຈາກຄຸກໃນເມືອງ Guadalajara. ລາວໄດ້ຖືກຈັບອີກ 13 ປີຕໍ່ມາ ໂດຍໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຈາກບັນດາອົງການສືບລັບ ສະຫະລັດ.
ໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດວານນີ້ ສານສູງສຸດເມັກຊິໂກໄດ້ປະຕິເສດ ໃນຄວາມພະ ຍາຍາມໂດຍບັນດາທະນາຍຄວາມຂອງທ້າວ Guzman ທີ່ຈະຂັດຂວາງຕໍ່ການສົ່ງໂຕລາວຂ້າມແດນ.
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