ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງລັດຖະບານຜູ້ນຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກທ່ານວ່າ ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ຜິດກົດໝາຍເກືອບ ທັງໝົດແມ່ນ “ສົມເຫດສົມຜົນ” ທີ່ຈະຖືກຈັບກຸມ ແລະເນລະເທດ.
ທ່ານ Thomas Horman ຜູ້ອຳນວຍການຊົ່ວຄາວອົງການກວດຄົນເຂົ້າເມືອງແລະພາສີ ຫລື ICE ໄດ້ພົບປະກັບສະມາຊິກສະພາຕໍ່າພັກເດໂມແຄຣັດ 10 ຄົນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທີ່ລັດ ຖະສະພາ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນສະມາຊິກສະພາຕໍ່າສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດຈາກລັດ Texas ທ່ານ Joaquin Castro ກ່າວວ່າ ມັນຍາກທີ່ຈະອອກຈາກກອງປະຊຸມ ແລະເຊື່ອວ່າ “ລັດຖະບານປະທາ ນາທິບໍດີ Trump ຈະບໍ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຄົນເຂົ້າເມືອງຫລາຍເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້.”
ທ່ານ Castro ກ່າວວ່າ ສິ່ງດຽວ ທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ ນັ້ນກໍຄືພາກປະຕິບັດ ຕໍ່ການມາເຖິງຂອງພວກເດັກນ້ອຍຫຼື DACA ຊຶ່ງເປັນພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜູ້ທີ່ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ແຕ່ເວລາອາຍຸຍັງນ້ອຍ ແລະໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນພາຍໃຕ້ໂຄງການທີ່ໄດ້ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍອະ ດີດປະທານາທິບໍດີ Barack Obama.
ທ່ານ Castro ກ່າວວ່າ “ຄວາມລັງເລໃຈສິ່ງດຽວທີ່ເຂົາເຈົ້າມີກໍຄືວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະຕິດຕາມຫາພວກເດັກນ້ອຍ DACA ຫລືບໍ່ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ທຸກໆຄົນແມ່ນສົມເຫດສົມຜົນສຳ ລັບພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໄດ້ອອກດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານໃນອາທິດທຳອິດຂອງການເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເພື່ອກະກຽມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບລະບຽບຄົນເຂົ້າເມືອງ ໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ.
ສ່ວນຄົນອື່ນໆກ່າວວ່າ “ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຫຼາຍໆຄົນ ທີ່ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດແບບຜິດກົດ ໝາຍແລະພວກທີ່ຢູ່ເກີນກຳນົດຫລືລະເມີດເງື່ອນໄຂຂອງວີຊ່າຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນເປັນການຂົ່ມຂູ່ທີ່ສຳຄັ ນຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນ.”
ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ທີ່ໄດ້ປະຊຸມໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກ່າວວ່າ ໃນຈຳນວນ 686 ຄົນ ຂອງພວກຄົນເຂົ້າບໍ່ມີເອກກະສານ ທີ່ຖືກຈັບ ລະຫວ່າງອາທິດແລ້ວນີ້ 120 ຄົນແມ່ນບໍ່ມີປະຫວັດການກະທຳຜິດ.
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