ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານ McCain ພວມຢ້ຽມຢາມປະເທດ ແອັສໂທເນຍ Estonia ໃນຄວາມພະຍາຍາມປ້ອງກັນການ ຮຸກຮານຂອງ ຣັດເຊຍ

ສະມາຊິກຂັ້ນນໍາສະພາສູງສະຫະລັດຄົນນຶ່ງ ບອກບັນດາຜູ້ນຳປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດທະເລ Baltic ວ່່າ ເຂົາເຈົ້າສາມາດອີງອາໄສ ການສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນຂອງສະຫະລັດ ຈາກລັດຖະບານທີ່ຈະເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃໝ່ ຂອງທ່ານ Donald Trump ໃນກໍລະນີທີ່ຣັດເຊຍທຳການລຸກລານ.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ສະຫະລັດ ທ່ານ John Mccain ທີ່ເປັນສະມາຊິກພັກ ຣີພັບບລິກັນ ຂອງປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ທ່ານ Trump ຍັງໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ຢູ່ນະຄອນຫລວງ Tallinn ປະເທດ Estonia ວ່າ ທ່ານບໍ່ມອງເຫັນວ່າຈະມີການຫລຸດຜ່ອນ ການລົງໂທດຕໍ່ຣັດເຊຍ ຫລັງຈາກການຍຶດເອົາ Crimea ໃນປີ 2014 ມາຂຶ້ນກັບຕົນ.
ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດ Arizona ຜູ້ທີ່ກຳລັງຢ້ຽມຢາມສາມປະເທດເຂດ ທະເລ Baltic ອາທິດນີ້ ຕິດຕາມດ້ວຍເພື່ອສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣິພັບບລິກັນ ທ່ານ Lindsey Graham ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າການມີໜ້າຂອງກຳລັງທະຫານສະຫະລັດຢູ່ທີ່ນີ້ ໃນປະເທດ Estonia ເປັນສັນຍານທີ່ພວກເຮົາເຊື່ອອັນທີ່ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ Ronald Reagan ເຊື່ອ ແລະເປັນສັນຕິພາບຜ່ານທາງກຳລັງ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ທາງດີທີ່ສຸດເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມປະພຶດບໍ່ດີຂອງຣັດເຊຍ ກໍຄືການເຊື່ອຖື ກຳລັງທະຫານທີ່ແຂງແຮງ ແລະພັນທະມິດ NATO ທີ່ແຂງແຮງອັນທີ່ ປະເທດ Estonia ເປັນພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນ. NATO ໄດ້ປະກາດແຜນໃນປີນີ້ທີ່ຈະສົ່ງກຳລັງທະຫານຢັບຢັ້ງ 4,000 ຄົນ ໄປຢູ່ໃນເຂດທະເລ Baltic ແລະພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູໂຣບ.
ບັນດາຜູ້ນຳປະເທດ Estonia, Lithuania ແລະ Latvia ອະດີດຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງສະຫະພາບໂຊຫວຽດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມອົງການ NATO ເມື່ອຖືກລົບກວນຈາກຣັດເຊຍ ທີ່ຍຶດຄອງຂົງເຂດຊາຍແດນໃນປະເທດ Ukraine ແລະ Georgia ພ້ອມດ້ວຍການເສີມສ້າງອາວຸດຂອງ Moscow ເຂົ້າໃກ້ກັບຊາຍແດນທີ່ຢູ່ໃນພາກສ່ວນ Kinliningrad ຂອງຣັດເຊຍ.
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