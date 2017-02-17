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ຫົວໜ້າ ທຳນຽບຫ້າແຈ ປະຕິເສດ ທີ່ຈະມີ ການຮ່ວມມື ທາງທະຫານ ກັບຣັດເຊຍ

ລັດຖະມົນຕີ ປ້ອງກັນປະເທດ ສຫລ ທ່ານ Jim Mattis ຖະແຫຼງຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ໃນກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ທີ່ກອງບັນຊາການ ອົງການເນໂຕ້ ທີ່ນະຄອນ Brussels. (16 ກຸມພາ 2017)

ລັດຖະມົນຕີ ປ້ອງກັນປະເທດ ສຫລ ທ່ານ Jim Mattis ຖະແຫຼງຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ໃນກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ທີ່ກອງບັນຊາການ ອົງການເນໂຕ້ ທີ່ນະຄອນ Brussels. (16 ກຸມພາ 2017)

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ທີ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ສະມາຊິກ​ຂອງ​ອົງການ​ເນ​ໂຕ້​ຢູ່​ນະຄອນ Brussels ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ລັດ​ຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Jim Mattis ​ໄດ້​ປະ ຕິ​ເສດ​ ກ່ຽວ​ກັບ ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ ​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ ທາງ​ທະຫານ​ໃດໆກໍ​ຕາມ ກັບຣັດ​ເຊຍ ຍ້ອນ​ສະພາບ​ການ​ໃນ​ປັດຈຸບັນ ບໍ່ເປັນ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ.

ທ່ານ Mattis ກ່າວທີ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງຂ່າວ​ຢູ່​ກອງ​ບັນຊາ​ການ​ອົງການ​ເນ​ໂຕ້​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ເວລາ​ນີ້ ບໍ່​ຢູ່​ໃນ​ທ່າ​ທີ ທີ່​ຈະ​ໃຫ້ການ​ຮ່ວມມື​ ໃນ​ລະດັບ​ທາງ​ທະຫານ. ​ແຕ່​ພວກ​ຜູ້ນຳ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ພົວພັນ ​ແລະ​ພະຍາຍາມຊອກ​ຫາ​ພື້ນຖານ​ຮ່ວມ​ກັນ.”

ຄວາມ​ສຳພັນ​ລະຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ທັງ​ສອງ ​ໄດ້​ຕົກ​ສູ່​ລະດັບ​ຕ່ຳ​ສຸດ ນັບ​ແຕ່​ສົງຄາມເຢັນເປັນ ຕົ້ນມາ ຍ້ອນ​ມີ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ມົສກູ​ໄດ້ເຂົ້າ​ແຊກ​ແຊງ​ໃນ​ການ​ເລືອກຕັ້ງຂອງ​ສະຫະລັດ​ໃນ​ປີ​ກາຍ​ນີ້ ​ແລະ​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ທຳ​ການ​ຮຸກ​ຮານໃນຢູ​ເຄຣນ.”

Mattis: US Will Not Work Militarily with Russia
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ທ່ານ Mattis ກ່າວ​ວ່າ ກ່ອນ​ທີ່​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ທາງ​ທະຫານ​ໃດໆ​ກໍ​ຕາມ ຈະ​ເລີ້ມຂຶ້ນ ກັບຣັດ​ເຊຍ​ ຣັດ​ເຊຍຕ້ອງ​ໄດ້​ພິສູດໂຕ​ເອງ​ວ່າຕົນສາມາດ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ກົດໝາຍຂອງ​ນາໆ​ຊາດ.

ທ່ານ Mattis ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ດັ່ງກ່າວ ຫລັງ​ຈາກ​ລັດຖະມົນຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ Sergei Shoigu ກ່າວ​ວ່າ ມົສກູ “ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ຟື້ນຟູ​ການ ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ.”

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດທ່ານດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ​ ​ກ່າວ​ຊົມ​ເຊີຍ​ຜູ້ນຳຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ການ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເປັນປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ​ແລະ​ຍັງ​ກະທຳ​ການ​ດັ່ງກ່າວ​ຢູ່​ ຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້​ເປັນປະທານາທິບໍດີ​ແລ້ວ.

​ແລະ​ເຖິງ​ແມ່ນວ່າ ສະຫະລັດ​ໄດ້​ຢຸດ​ເຊົາ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບຣັດ​ເຊຍ ​ໃນ​ປີ 2014 ຫຼັງຈາກຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ປະກາດໂຮມ​ເອົາ​ເຂດ Crimea ຂອງ​ຢູ​ເຄຣນ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ດິນແດນ​ສ່ວນນຶ່ງ​ຂອງ​ຕົນ ທ່ານ​ທຣຳ ຍັງ​ໄດ້ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ ທີ່​ຈະ​ເຮັດວຽກ​ ຮ່ວມ​ກັບຣັດ​ເຊຍ ​ໃນ​ຫລາຍໆ​ບັນ ຫາ​ທີ່​ມີ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດນຳ​ກັນ ​ເຊັ່ນ​ການ​ຕໍ່​ສູ້ຕ້ານ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ.

ທ່ານ Mattis ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ວ່າ ທ່ານ​ບໍ່​ຄິດ​ວ່າ ການ​ຕໍ່ສູ້​ຕ້ານ​ກຸ່ມ​ລັດອິສລາມ ຈະ​ສິ້ນສຸດ​ລົງ​ໂດຍ​ໄວ ​ແຕ່​ກໍ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ ສະຫະລັດ​ ຢາກ​ຈະ​ເລັ່ງລັດ ການ​ປະຕິບັດ​ງານ ຂອງ​ນາໆ​ຊາດ ​ເພື່ອ​ປາບ​ປາມ​ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ດັ່ງກ່າວ.

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