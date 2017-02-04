ທ່ານ Mattis ຂໍໃຫ້ໃຊ້ ຄວາມພະຍາຍາມ ດ້ານການທູດ ທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດ ໃນທະເລຈີນໃຕ້

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບການປົກຄອງໝູ່ເກາະ Senkaku ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ຊຶ່ງເປັນຄວາມເຫັນທີ່ໄດ້ຮັບການຕ້ອງຕິຢ່າງໄວວາຈາກຈີນ.
ທ່ານ James Mattis ກ່າວໃນວັນເສົາມື້ນີ້ທີ່ນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວວ່າ ໃນການເຈລະຈາກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານນາງ Tomomi Inada ທ່ານໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຢ່າງຈະແຈ້ງໃນນະໂຍບາຍທີ່ມີມາເປັນເວລາດົນນານຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບໝູ່ເກາະ Senkaku.
ໝູ່ເກາະຊຶ່ງເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງ ທີ່ບໍ່ມີຜູ້ຄົນອາໄສຢູ່ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຮູ້ກັນໃນຍີ່ປຸ່ນວ່າ Sen- kaku ແລະຕຽວອີ ໃນຈີນ. ປະເທດທັງສອງ ຕ່າງກໍອ້າງເອົາອະທິປະໄຕ ເໜືອໝູ່ເກາະນີ້ ແລະຈີນໄດ້ສ້າງເກາະທຽມຈຳນວນນຶ່ງ ໃນບໍລິເວນ ທີ່ມີການຂັດແຍ້ງຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ໄຕ້ຫວັນ ມາເລເຊຍ ຫວຽດນາມ ຟີລິບປິນແລະບຣູນາຍກໍໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະ ສິດບາງສ່ວນຂອງເຂດນ່ານນ້ຳທີ່ເປັນເສັ້ນທາງຍຸດທະສາດແລະເປັນບ່ອນຫາປາທີ່ອຸດົມ ສົມບູນພ້ອມທັງມີນ້ຳມັນແລະແກັສທຳມະຊາດສຳຮອງຢູ່ດ້ວຍ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານ Mattis ບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີການຍົກຍ້າຍກຳລັງທາງທະຫານໃດໆຢູ່ໃນຂົງເຂດ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາ ຕ້ອງໄດ້ກະທຳກໍແມ່ນ ໃຫ້ໃຊ້ໝົດທຸກການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມ ຄວາມພະຍາຍາມທາງດ້ານການທູດ ເພື່ອແກ້ໄຂເລື່ອງນີ້ຢ່າງເໝາະສົມສືບຕໍ່ຮັກສາການສື່ສານຄົມມະນາຄົມເອົາໄວ້. ໃນເວລານີ້ພວກເຮົາຍັງ ບໍ່ເຫັນວ່າ ມີຄວາມຈຳເປັນໃດໆທີ່ຈະຕ້ອງມີການເຄື່ອນຍ້າຍກຳລັງທະຫານທີ່ສຳຄັນໆ.”
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດໄດ້ຕ້ອງຕິຈີນຍ້ອນຄວາມບໍ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ໃນການອ້າງເອົາກຳມະສິດຢ່າງແຂງຂັນຢູ່ໃນເຂດທະເລຈີນໃຕ້. ທ່ານ Mattis ກ່າວວ່າ “ຈີນໄດ້ທຳລາຍຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງປະເທດຕ່າງໆຢູ່ໃນຂົງເຂດປາກົດວ່າໃນການພະຍາຍາມ ທີ່ຈະໃຊ້ອຳນາດ ເພື່ອໃຊ້ສິດຢັບຢັ້ງເໜືອການທູດ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະເງື່ອນໄຂທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ.”
ທີ່ນະຄອນປັກກິ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນທ່າທີຂອງສະຫະ ລັດ ກ່ຽວກັບເຂດທີ່ມີການຂັດແຍ້ງ. ທ່ານ Lu Kang ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະລັດ “ເອົາທ່າທີແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢຸດເຊົາການໃຫ້ຄວາມເຫັນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນກັບໝູ່ເກາະຕຽວອີ ອະທິປະໄຕ ແລະຫຼີກເວັ້ນຈາກການເຮັດໃຫ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕື່ມຂຶ້ນ ແລະນຳເອົາການບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບມາສູ່ຂົງເຂດ.”
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