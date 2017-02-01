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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ Mattis ຢ້ຽມຢາມເອເຊຍ ໃນຖານະ ລມຕ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສຫລ

New Defense Secretary Travels to Japan, South Korea
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ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Jim Mattis ກຳລັງ​ເດີນທາງ
​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມຍີ່ປຸ່ນ ​ແລະ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ມື້​ນີ້ ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງໄປ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ເປັນ​
ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ທ່ານ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ໄດ້​ເຂົ້າກຳ​ຕຳແໜ່​ງມາ. Carla Babb ນັກ​ຂ່າວ VOA
ປະຈຳ​ທຳນຽບ 5 ​ແຈ ມີ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ໃນການຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງວັນນະ​ສອນ ຈະນຳ​ເອົາລາຍ​ລະອຽດ​ ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ

.

ຟັງລາຍງານການຢ້ຽມຢາມເອເຊຍ ຂອງທ່ານ Mattis ໃນຖານະເປັນລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ
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ທຳນຽບ 5 ​ແຈ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ຂອງທ່ານ Mattis ນັ້ນ​
ແມ່ນ​ເປັນ​ໂອກາດ​ທີ່ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຟັງ​ກ່ຽວກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫວ່ງ​ເປັນ​ໃຍຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ
ຄູ່ພາຄີ​ທີ່ໄກ້ຊິດທາງ​ທະຫານຂອງ​ສະຫະລັດ.

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປ້ອງກັນ​ປະ​ເທດ​ບອກ​ VOA ວ່າ ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດຄົນ
ດັ່ງກ່າວ ມີ​ກຳໜົດຈະ​ພົບ​ປະ​ກັບ ປະທານາທິບໍດີ​ຮັກສາ​ການ​ຊົ່ວຄາວ​ຂອງເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ​
ກັບ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງ​ຍີ່ປຸ່ນ ​ແລະລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຂອງ​ທັງ​
ສອງ​ປະ​ເທດ.

ພວກນັກ​ຊ່ຽວຊານ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຄັ້ງ​ນີ້ ມີເປົ້າ​ໝາຍແນ​ໃສ່​ ການ​ສ້າງຄວາມ
ໝັ້ນໃຈ ​ໃຫ້​ຄູ່​ພາຄີ ​ໃນ​ຫຼາຍ​ໆ​ເດືອນ​ ກ່ອນ​ໜ້າ​ລັດຖະບານ​ຊຸດ​ນີ້ ຈະຊີ້​ແຈງ​ແລະ​ໃຫ້
​ຄວາມ​ກະຈ່າງ​ແຈ້ງ​ເຖິງ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃນ​ເຂດ​ປາ​ຊິກ​ຟິກ.

ຄວາມເຫັນ​ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ເວລາໂຄສະນາ
ຫາສຽງ ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ປະເທດທັງຫຼາຍ ລວມທັງ​ ຍີ່ປຸ່ນ​ແລະເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ​ໃຫ້ ໃຊ້ຈ່າຍ
ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ຊ່ອຍ ສຫຣ ​ແລະແມ່ນກະທັ່ງສະ

ເໜີແນະຢູ່ໃນການສຳພາດຄັ້ງນຶ່ງວ່າ ​ຍີ່ປຸ່ນ ຄວນ​ຈະ​ມີ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍຂອງ​ຕົນເອງ
​ຢັບຢັ້ງໄພ​ຂົ່ມຂູ່ດ້ານ ນິວເຄຼຍ ​ຂອງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ.

ທ່ານ Bonnie Glaser ຈາກ​ສູນສຶກສາ​ການ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ແລະ​ການວາງ​ແຜນ​ນາໆ​ຊາດ ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຄິດ​ວ່າ ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດແມຕິສ ຈະ​ສະໜັບ
ສະໜຸນ ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ທັງ​ສອງ​ນີ້ ພັດທະນາ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ. ພວກ​ເຮົາ​ຢາກ​ສົ່ງ​ສັນຍານ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ທັງ​ສອງ​ຮູ້ວ່າ ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ຮວມ​ເຂົ້າຢູ່​ກັບ
ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ພາລະ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຈະ​ປະຕິບັດ​ ​ແລະ​ຈັດການ​ໄດ້.”

ການຢ້ຽມຢາ​ມຂົງ​ເຂດເອ​ເຊຍຕາເວັນອອກຄັ້ງ​ນີ້ ມີ​ຂຶ້ນ ຫຼັງ​ຈາກທຳນຽບຂາວ ​ໃຫ້ຄວາ​ມ​ເຫັນກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພົວພັນ​ທີ່​ເລິກ​ເຊິ​ງຂຶ້ນ ​ໃນ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຈີນ​ກຳລັງ​ຄືບໜ້າ
ສ້າງ​ເກາະ​ທຽມ ​ແລະ​ມີ​ປາກ​ສຽງ​ກັບ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ ​ໃນ​ການ​ອ້າງ​ເອົາ​ກຳມະສິດ​
ໃນໝູ່​ເກາະດັ່ງກ່າວ ​ເຊັ່ນ Spratlys ນັ້ນ.

ທ່ານ Sean Spicer ​ໂຄສົກ​ທຳນຽບຂາວ ກ່າວ​ວ່າ “ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ພວກ​ໝູ່ເກາະ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ນ່ານນ້ຳ​ນາໆ​ຊາດແທ້ ​ແລະ​ບໍ່​ແມ່ນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ກຳມະສິດ​ຈີນ​ແລ້ວ​ ສະ​ນັ້ນ
​ແມ່ນ​ແລ້ວ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ກຳກັບ​ແລະ​ປົກ​ປ້ອງຜືນ​ແຜ່ນດິນ​ນາໆ​ຊາດ ຈາກ​ການ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຍຶດຄອງໂດຍ​ປະ​ເທດ​ໃດ​ປະ​ເທດ​ນຶ່ງ.”

ສ່ວນວ່າ ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ທີ່ວ່ານັ້ນ ຈະ​ເປັນ​ແບບ​ໃດ​ ຍັງຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງໄປກ່ອນ ແຕ່ພວກນັກ
ຊ່ຽວຊານທັງຫຼາຍ ​ເຊັ່ນ​ທ່ານ Bonnie Glaser ​ແມ່ນ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ລະ​ໝັດ​ລະວັງ.

ທ່ານ Glaser ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ຂີດ​ເສັ້ນ​ສີ​ແດງແຕ່ຫົວທີ ແລ້ວເຮັດບໍ່ໄດ້ ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ
ບັນຫາຂຶ້ນມາສຳລັບ ສະຫະລັດ ເລື່ອງຄວາມເຊື່ອຖື ​ໃນການທີ່ຈະກ້າວ​ຕໍ່​ໄປ​ຂ້າງ​ໜ້າ​”

ກອງທັບ​ເຮືອ​ສະຫະລັດ ທຳ​ການ​ລາດຕະ​ເວນຢູ່ ເປັນປະຈຳ ​ເພື່ອເສລີພາບ​ໃນ​ການເດີນ
ເຮືອໃນນ່ານນ້ຳ​ນາໆ​ຊາດ ​ແຕ່​ວ່າ ​ສະຫະລັດ​ກໍແມ່ນ​ຈະຢູ່ຫ່າງໆ ຈາກ​ການຜິດຖຽງກັນ ດ້ານການ​ອ້າງ​ເອົາ​ກຳມະສິດດິນດອນ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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