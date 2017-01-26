ທ່ານ Mattis ຈະຢ້ຽມຢາມ ເອເຊຍ ໃນນາມ ລມຕ ປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ James Mattis ມີແຜນ ການ ທີ່ ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຍີ່ປຸ່ນ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນເດືອນໜ້ານີ້ ຊຶ່ງເປັນການຢ້ຽມຢາມ
ໃນຖານະຫົວໜ້າທຳນຽບຫ້າແຈເທື່ອທຳອິດ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກໃນວັນພຸດວານນີ້.
ທ່ານ Jeff Davis ໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ ກ່າວວ່າ “ການເດີນທາງດັ່ງກ່າວນີ້ຈະເນັ້ນໃຫ້
ເຫັນເຖິງຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງສະຫະລັດຕໍ່ການເປັນພັນທະມິດທີ່ຍືນ ຍົງຂອງພວກເຮົາ
ກັບຍີ່ປຸ່ນແລະສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ ພ້ອມທັງເສີມຂະຫຍາຍ ການຮ່ວມມືໃນດ້ານ
ຄວາມໝັ້ນຄົງ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີເພີ້ມຂຶ້ນ.”
ທ່ານ Mattis ຈະອອກເດີນທາງໄປເກົາຫຼີໃຕ້ໃນວັນທີ 1 ກຸມພາແລະເດີນທາງໄປໂຕກຽວ ສອງມື້ຫລັງຈາກນັ້ນ. ໃນລະຫວ່າງການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການເພື່ອຮັບ ຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ
ທ່ານ ແລະການເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງມື້ທຳອິດທີ່ນຳນຽບຫ້າແຈ ນັ້ນ ທ່ານ Mattis ໄດ້ກ່າວຢ້ຳ
ເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການສືບຕໍ່ຮັກສາກຸ່ມພັນທະມິດນາໆຊາດ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຂູ່ໃນລະ ຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງນັ້ນວ່າ ຈະຖອນກຳລັງອາເມຣິກັນອອກຈາກເກົາຫຼີໃຕ້ແລະຍີ່ປຸ່ນ ຖ້າປະເທດທັງສອງຫາກ ບໍ່ໃຊ້ຈ່າຍເງິນເພີ້ມຕື່ມໃນການສະໜັບສະໜຸນກຳລັງສະຫະລັດ.
ນາຍພົນ Mattis ຊຶ່ງເປັນຄະນະລັດຖະບານຄົນທຳອິດຂອງທ່ານທຣຳທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ ເຄີຍຮັບໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ບັນຊາການກອງກຳລັງສະຫະລັດໃນພາກຕາ ເວັນອອກກາງຫຼື Central Command ແລະຜູ້ບັນຊາການກອງກຳລັງອົງການເນໂຕ້ເພື່ອການປະຕິຮູບໃນຂະນະທີ່ທ່ານຍັງຢູ່ໃນເຄື່ອງແບບ. ທ່ານໄດ້ອອກກິນ ເບ້ຍບຳນານຈາກການຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນກອງທັບເມື່ອປີ 2013.
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