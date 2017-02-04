ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2017 ຫ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດຂອງອົງການສືບລັບສັນຕິບານ
ກາງ FBI ທົ່ວສະຫະລັດ ໄດ້ເລີ່ມໃຊ້ກົດລະບຽບການທີ່ສຳຄັນ ໃນການກວດກາ
ສະຖານທີ່ອາດຊະຍາກຳທາງດ້ານພັນທຸກຳ ຫຼື DNA. ວິທີໃໝ່ນີ້ ຈະຊ່ອຍເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງຜິດພາດໜ້ອຍລົງກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງ 2 ຄົນ ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ ແຕ່ມີຂໍ້ມູນ DNA ເໝືອນກັນນັ້ນ. ນັກຂ່າວ VOA George Putic ໄດ້ໄປເບິ່ງຫ້ອງທົດ
ລອງດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ.
ທຸກຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ເບິ່ງພາບພະຍົນ ຫຼືລາຍການໂທລະພາບກ່ຽວກັບອາດຊະຍາກຳຕ່າງໆນັ້ນ ຄົງຮູ້ດີ ວ່າ ການກວດສອບຂໍ້ມູນຊີວະວິທະຍາທີ່ພົບເຫັນຢູ່ບ່ອນເກີດອາດຊະຍາກຳ ໃສ່
ກັບຕົວຢ່າງຈາກ DNA ທີ່ໄດ້ມາຈາກພວກທີ່ຕ້ອງສົງໄສ ອາດສາມາດນຳໄປສູ່ການລົງຄວາມເຫັນຢ່າງສຳເລັດຜົນຂອງຄະດີກໍເປັນໄດ້.
ຂໍ້ມູນກຳມະພັນ ທີ່ເອີ້ນວ່າ genome ຂອງມະນຸດ ບັນຈຸປະມານ 3 ພັນລ້ານຄູ່ ຂອງ nucleobases ແລະມັນຈະເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ສົມຄວນທີ່ຈະນຳມາວິໄຈທັງໝົດໄດ້. ແທນ
ທີ່ຈະເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ຫ້ອງສັນລະສູດຫຼັກຖານຈະຊອກຫາ ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ເຄື່ອງໝາຍ ຫຼືບໍ່ ກໍຊອກຫາລຳດັບຂອງ DNA ອີງຕາມສະຖານທີ່ ທີ່ຮູ້ກັນ.
ເພື່ອຄ້ຳປະກັນວ່າ ໃຫ້ຜົນຂອງການກວດສອບຈາກສະຖານທີ່ອາດຊະຍາກຳ ເປັນຫຼັກ
ຖານອັນດຽວກັນ ຢູ່ໃນທົ່ວທັງໝົດຂອງປະທດ ໃນປີ 1997 ອົງການສືບລັບສັນຕິບານ
ກາງ FBI ຈຶ່ງໄດ້ ເຮັດເຄືອງໝາຍ ຫຼື marker 13 ຢ່າງແຕກຕ່າງກັນຂຶ້ນມາ ເພື່ອໃຫ້
ເປັນ ມາດຕະຖານ ຂອງການທົດສອບ.ແຕ່ວ່າ 20 ປີ ຕໍ່ມາ ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງໄດ້ປ່ຽນໄປ.
ທ່ານ Mike Coble ນັກວິໄຈ ຈາກສະຖາບັນຊີວະວິທະຍາ NIST ກ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່ໄດ້
ເກີດຂຶ້ນ ໃນຮອບຫຼາຍໆປີ ຜ່ານມາ ແມ່ນຂະໜາດຂອງຂໍ້ມູນ DNAແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຂະຫຍາຍຫຼາຍຂຶ້ນເປັນປະມານ 16 ລ້ານແບບໃນປັດຈຸບັນ. ເວລາທ່ານມີຂໍ້ມູນພຽງແຕ່ 13 ອັນເທົ່ານັ້ນ, ໂອກາດທີ່ຈະເຫັນວ່າ ຄົນສອງຄົນທີ່ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວກັນ ມີ DNA ແບບດຽວກັນເລີຍ ແມ່ນໜ້ອຍທີ່ສຸດ.”
ເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ 1 ເດືອນມັງກອນເປັນຕົ້ນມາ ອົງການສືບລັບສັນຕິບານກາງ FBI ໄດ້ເພີ່ມ
ຈຳນວນເຄື່ອງໝາຍ marker ຂຶ້ນເປັນ 20. ການເອົາບາດກ້າວດັ່ງກ່າວນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ ຈະເຮັດໃຫ້ກຳມະວິທີການເອົາຕົວຢ່າງປະກອບເຂົ້າກັນລະອຽດຂຶ້ນ ແຕ່ມັນຍັງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອາດສາມາດທີ່ຈະຜິດພາດໜ້ອຍລົງນຳ.
ເຄື່ອງໝາຍ 3 ອັນ ໃນ 7 ອັນ ແມ່ນໄດ້ເຮັດຂຶ້ນຈາກສະຖາບັນວິທະຍາສາດແລະເທັກໂນໂລຈີແຫ່ງຊາດ ຫຼື NIST ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງນະຄອນຫຼວງວໍຊີງຕັນນີ້ເອງ.
ທ່ານ Coble ກ່າວວ່າ “ສິ່ງນຶ່ງທີ່ພວກເຮົາເຫັນ ກໍຄື ພວກເຮົາມອບວັດຖຸອ້າງອິງມາດ
ຕະ ຖານ ໃຫ້ຫ້ອງແລັບອາດຊະຍາກຳຕ່າງໆ ທົ່ວສະຫະລັດ. ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນກໍພວກຫຼອດ DNA ນ້ອຍໆ ທີ່ພວກເຮົາສົ່ງອອກໄປໃຫ້ຜູ້ຄົນຊື້ ແລະແຕ່ລະປີ ຫ້ອງແລັບທົດລອງ
ອາດຊະຍາ ກຳແຕ່ລະບ່ອນໃນສະຫະລັດ ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາ DNA ມາສຶກສາເບິ່ງ ຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນ
ອັນດຽວກັນກັບ ຢູ່ໃນຫຼອດ DNA ຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານ Coble ກ່າວວ່າ ການເອົາເຄື່ອງໝາຍດັ່ງກ່າວທຽບໃສ່ກັນ ຈະສາມາດເຮັດໄດ້
ດ້ວຍມື, ແຕ່ວ່າ ຫ້ອງແລັບຕ່າງໆໃນສະຫະລັດ ໄດ້ພາກັນຊື້ເຄື່ອງຈັກມາໃຊ້ ທີ່ສາມາດຊ່ອຍວຽກໄດ້ໄວຂຶ້ນຫຼາຍ.
ພວກນັກວິທະຍາສາດຈາກ NIST ແລະຫ້ອງແລັບທົດລອງຕ່າງໆ ດຽວນີ້ກຳລັງພັດທະນາ ເທັກໂນໂລຈີແນວໃໝ່ ທີ່ເອີ້ນວ່າ massive parallel sequencingຊຶ່ງຈະຊ່ອຍໃນການສັນນິສູດຫຼັກຖານຕາມທາງວິທະຍາສາດ ເພື່ອຊອກຫາຕົວຢ່າງສີຂອງຕາ ສີຂອງຜົມ ຄວາມສູງ ແລະແມ່ນກະທັ່ງອາຍຸ ນຳ.
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