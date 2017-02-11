ຫຼາຍສິບພັນຄົນ ເດີນຂະບວນ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕ້າ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ

ຊາວອິນໂດເນເຊຍຫລາຍພັນຄົນພາກັນໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ເພື່ອຟັງນັກສອນສາສະໜາອິສລາມຊັກຊວນເຂົາເຈົ້າໃຫ້ປ່ອນບັດ ລົງຄະແນນສຽງ ເອົາ ບັນດານັກການເມືອງມຸສລິມຢູ່ຕາມເມືອງແລະເຂດເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆ ທີ່ກຳລັງຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ ໃນທົ່ວປະເທດ ອາທິດໜ້ານີ້.
ຝູງຊົນທີ່ໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ທີ່ວັດອິສລາມ Istiqlal ໃນນະຄອນຫຼວງຈາກາຕ້າໄດ້ລົ້ນອອກມາ ຢູ່ຕາມຖະໜົນອ້ອມແອ້ມ.
ບັນດານັກສອນສາສະໜາອິສລາມໃນນະຄອນຈາກາຕ້າ ຕ້ອງການໃຫ້ຊາວມຸສລິມບໍ່ໃຫ້ປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງເອົາຜູ້ປົກຄອງນະຄອນຫຼວງຈາກາຕ້າ ທ່ານ Basuki Tjahaja Purnama ທີ່ເປັນຄົນຈີນ ຖືສາສະໜາຄຣິສ ທີ່ກຳລັງຖືກໄຕ່ສວນ ໃນຖານໝິ່ນປະໝາດສາສະໜາອິສລາມ.
ການຕໍ່ຕ້ານທາງການເມືອງ ຕໍ່ທ່ານ Basuki ໄດ້ເລີ້ມເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລາປີກາຍນີ້ເວ ລາທ່ານ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ພວກຝ່າຍຄ້ານຂອງທ່ານຜູ້ທີ່ໄດ້ອ້າງເຖິງຄຳສອນຢູ່ໃນ ຄຳພີ Quran ທີ່ເຕືອນບໍ່ໃຫ້ຊາວມຸສລິມສະໜັບສະໜູນ ພວກຜູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອຖືໃນສາສະໜາ.
ຜູ້ປົກຄອງນະຄອນຫຼວງຈາກາຕ້າ ທີ່ພວມດີ້ນຮົນຢູ່ນັ້ນ ກ່າວວ່າ ຊາວຈາກາຕ້າໄດ້ “ຖືກຕົວະ” ໂດຍຄຳສັ່ງສອນທີ່ເປັນຄຳຖາມແລະຄຳເວົ້າ “ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ສາມາດລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າເພາະວ່າ ທ່ານຢ້ານວ່າ ທ່ານຈະຕົກນາລົກ ບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງ. ນັ້ນເປັນສິດທິຂອງທ່ານ.”
ນັບແຕ່ນັ້ນມາທ່ານ Basuki ໄດ້ຂໍຂະມາໂທດ ແລະກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ເຄີຍມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜິດໃຈ ແຕ່ວ່າມັນໄດ້ທຳຄວາມສະຫງົບໜ້ອຍນຶ່ງໃຫ້ແກ່ຊາວມຸສລິມຜູ້ທີ່ພາກັນໂກດແຄ້ນວ່ານະຄອນທີ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວມຸສລິມນ ປົກຄອງໂດຍຊາວຄຣິສ ຄົນນຶ່ງ.
ວັນເສົາມື້ນີ້ເປັນມື້ສຸດທ້າຍທີ່ພວກນັກການເມືອງສາມາດໂຄສະນາຫາສຽງກ່ອນການລົງຄະແນນສຽງ ໃນວັນພຸດອາທິດໜ້ານີ້.
ອິນໂດເນເຊຍເປັນປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວມຸສລິມໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະມີຊາວຄຣິສຢ່າງຫລວງຫລາຍ ທີ່ເປັນຄົນກຸ່ມນ້ອຍ.
ນັບແຕ່ນັ້ນມາທ່ານ Basuki ໄດ້ຂໍຂະມາໂທດ ແລະກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ເຄີຍມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜິດໃຈ ແຕ່ວ່າມັນໄດ້ທຳຄວາມສະຫງົບໜ້ອຍນຶ່ງໃຫ້ແກ່ຊາວມຸສລິມຜູ້ທີ່ພາກັນໂກດແຄ້ນວ່ານະຄອນທີ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວມຸສລິມນັ້ນປົກຄອງໂດຍຊາວຄຣິສ ຄົນນຶ່ງ.
ວັນເສົາມື້ນີ້ເປັນມື້ສຸດທ້າຍທີ່ພວກນັກການເມືອງສາມາດໂຄສະນາຫາສຽງ ກ່ອນການລົງຄະແນນສຽງ ໃນວັນພຸດອາທິດໜ້ານີ້.
ອິນໂດເນເຊຍເປັນປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວມຸສລິມຫລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະມີຊາວຄຣິສຢ່າງຫລວງຫລາຍ ທີ່ເປັນຄົນກຸ່ມນ້ອຍ.
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