ທ່ານ Martin McGuinness ເຖິງມໍລະນະກຳ ຮວມອາຍຸ 66 ປີ

ທ່ານ Martin McGuinness ອະດີດຜູ້ບັນຊາການ ກອງທັບຣີພັບບລິກັນໄອຣິສ
ຫລື IRA ທີ່ຕໍ່ມາ ໄດ້ຊ່ວຍໄກ່ເກ່ຍ ຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບ ຢູ່ໄອແລນເໜືອ ໄດ້ເຖິງແກ່
ກຳແລ້ວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຮວມອາຍຸໄດ້ 66 ປີ.
ທ່ານໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ ໃນນາມຮອງລັດຖະມົນຕີໄອແລນເໜືອ ເປັນເວລານຶ່ງທົດສະວັດ
ກ່ອນລາອອກ ໃນເດືອນມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ ເພາະວ່າ ຍ້ອນເຈັບປ່ວຍທີ່ບໍ່ມີການ
ເປີດເຜີຍ.
ພັກ Sinn Fein ຂອງທ່ານ ໄດ້ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈຕໍ່ການເຖິງແກ່ກຳ
ຂອງທ່ານ ໂດຍກ່າວວ່າ “ທ່ານຈະເປັນທີ່ຄິດຮອດຄິດເຖິງຈາກທຸກໆຄົນທີ່ຮູ້ທ່ານ.”
ທ່ານ Gerry Adams ປະທານພັກ Sinn Fein ກ່າວວ່າ “ທ່ານເປັນຄົນທີ່ເຫັນອົກ
ເຫັນໃຈຂອງຣີພັບບລິກັນ ຜູ້ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ອິດເໝື່ອຍ ເພື່ອສັນຕິພາບ ເພື່ອ
ຄວາມປອງດອງຊາດ ແລະເພື່ອທ້ອນໂຮມປະເທດຂອງທ່ານ.”
ທ່ານ McGuinness ໄດ້ຂຶ້ນມາເປັນຜູ້ບັນຊາການ IRA ທີ່ສຳຄັນ ໃນຕົ້ນຊຸມປີ
1970 ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງດັ່ງກ່າວອອກປະຕິບັດງານເພື່ອແຍກໄອແລນເໜືອ ອອກ
ຈາກອັງກິດ ແລະກາຍມາເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງ ຂອງໄອແລນ.
ບັນຫາຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງ ພວກຊາດນິຍົມຊາວໄອແລນ ທີ່ນັບຖື Catholic ແລະປະ
ຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ເປັນຊາວ Protestant ທີ່ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ອັງກິດ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫລາຍກວ່າ 3.500 ຄົນ ເສຍຊີວິດໃນໄລຍະກວ່າ ສາມທົດສະວັດທີ່
ຜ່ານມາ.
ການກ້າວເຂົ້າມາສູ່ການເມືອງຂອງທ່ານ ມີຂຶ້ນໃນປີ 1982 ເວລາທ່ານໄດ້ຖືກເລືອກ
ຕັ້ງ ເທື່ອທຳອິດ ເຂົ້າໄປນັ່ງໃນສະພາໄອແລນເໜືອ ແລະໃນທ້າຍຊຸມປີ 1990 ທ່ານ
ໄດ້ເປັນຜູ້ເຈລະຈາທີ່ສຳຄັນຄົນນຶ່ງ ຢູ່ໃນສົນທິສັນຍາສັນຕິພາບວັກສຸກສັກສິດຫຼື
Good Friday ທີ່ໄດ້ເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນເທື່ອທຳອິດໃນການສິ້ນສຸດຄວາມ
ຮຸນແຮງ.
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