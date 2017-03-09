ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ພິທີຕ່າງໆ ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ ໃນທົ່ວໂລກ ເພື່ອ ເປັນຂີດໝາຍ ວັນແມ່ຍິງສາກົນ

Women Urged to Take 'Day Off' to Highlight Vital Economic Role
please wait
0:02:01
0:00:00 /0:02:01
ລິງໂດຍກົງ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ແມ່ຍິງຫຼາຍພັນຄົນຈາກທົ່ວສະຫະລັດ ໄດ້ຢຸດເຮັດວຽກນຶ່ງມື້ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄຸນຄ່າທາງເສດຖະກິດ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ອັນເປັນການເຄື່ອນ
ໄຫວທີ່ກົງກັບ ວັນແມ່ຍິງສາກົນ ຫຼື International Woman’s Day.

ພວກແມ່ຍິງ ອອກມາເຕົ້າໂຮມກັນ ສຳລັບ ງານເດີນຂະບວນປະທ້ວງ “A Day Without a Woman ຫຼື ມື້ນຶ່ງທີ່ປາດສະຈາກແມ່ຍິງ” ທີ່ກົງກັບວັນແມ່ຍິງສາກົນ ຫຼື International Women’s Day, ໃນນະຄອນ Los Angeles, ວັນທີ 8 ມີນາ 2017. (E. Lee/VOA)

ພວກແມ່ຍິງ ອອກມາເຕົ້າໂຮມກັນ ສຳລັບ ງານເດີນຂະບວນປະທ້ວງ “A Day Without a Woman ຫຼື ມື້ນຶ່ງທີ່ປາດສະຈາກແມ່ຍິງ” ທີ່ກົງກັບວັນແມ່ຍິງສາກົນ ຫຼື International Women’s Day, ໃນນະຄອນ Los Angeles, ວັນທີ 8 ມີນາ 2017. (E. Lee/VOA)

ການ​ສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນນີ້ ຊຶ່ງພວກຜູ້ຈັດງານເອີ້ນວ່າ “ມື້ນຶ່ງທີ່ປາດສະຈາກ
ແມ່ຍິງ” ແມ່ນມີຄວາມໝາຍ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອຳນາດທາງເສດຖະກິດ ຂອງ
ພວກແມ່ຍິງມີ ໂດຍການຂໍຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ໄປເຮັດວຽກ ແລະ ຫລີກລ່ຽງ
ການໃຊ້ຈ່າຍເງິນ ຍົກເວັ້ນແຕ່ທຸລະກິດນ້ອຍໆທັງຫຼາຍ ທີ່ພວກແມ່ຍິງ ແລະພວກຊົນ
ກຸ່ມນ້ອຍ ເປັນເຈົ້າຂອງ. ພວກຜູ້ຈັດງານ ຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກແມ່ຍິງ ໃສ່ເຄື່ອງສີແດງ
ໃນການສະແດງອອກເຖິງຄວາມສາມັກຄີ. ກຸ່ມທີ່ຈັດການ​ໂຮມ​ຊຸມນຸມເດີນຂະບວນ
ຂອງພວກແມ່ຍິງຢູ່ທີ່ວໍຊິງຕັນ ເມື່ອວັນທີ 21 ມັງກອນ ນັ້ນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກແມ່ຍິງ
ໃນສະຫະລັດ ຢຸດເຮັດວຽກນຶ່ງມື້.

ພວກແມ່ຍິງ ອອກມາເຕົ້າໂຮມກັນ ສຳລັບ ງານເດີນຂະບວນປະທ້ວງ “A Day Without a Woman ຫຼື ມື້ນຶ່ງທີ່ປາດສະຈາກແມ່ຍິງ” ທີ່ກົງກັບວັນແມ່ຍິງສາກົນ ຫຼື International Women’s Day, ໃນນະຄອນ Los Angeles, ວັນທີ 8 ມີນາ 2017. (E. Lee/VOA)

ພວກແມ່ຍິງ ອອກມາເຕົ້າໂຮມກັນ ສຳລັບ ງານເດີນຂະບວນປະທ້ວງ “A Day Without a Woman ຫຼື ມື້ນຶ່ງທີ່ປາດສະຈາກແມ່ຍິງ” ທີ່ກົງກັບວັນແມ່ຍິງສາກົນ ຫຼື International Women’s Day, ໃນນະຄອນ Los Angeles, ວັນທີ 8 ມີນາ 2017. (E. Lee/VOA)

ການຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ຢຸດ​ເຮັດ​ວຽກ​ດັ່ງກ່າວ ​ແມ່ນເປັນຂີດໝາຍ ການປະຕິບັດການທີ່ສຳຄັນ ຄັ້ງທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ໃນເວລາຫຼາຍລ້ານຄົນ ໄດ້ພາກັນລົງສູ່ຖະໜົນຫົນທາງ
ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ແລະ ໃນຫົວເມືອງຕ່າງໆທົ່ວສະຫະລັດ ເພື່ອປະທ້ວງ ນຶ່ງມື້
ຫລັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ.

ການ​ປະ​ທ້ວງ “ມື້ນຶ່ງທີ່ປາດສະຈາກແມ່ຍິງ” ​ແມ່ນເປັນສ່ວນນຶ່ງ ຂອງຫຼາຍຮ້ອຍ​ເຫດການ
ທີ່ໄດ້ມີ​ການວາງແຜນເອົາໄວ້ ໃນທົ່ວສະຫະລັດ ສຳລັບວັນພຸດວານນີ້. ແຕ່ພວກແມ່ຍິງ
ບາງສ່ວນໄດ້ກ່າວວ່າ ແທ້ຈິງແລ້ວ ການຢຸດເຮັດວຽກນຶ່ງມື້ນັ້ນ ແມ່ນເປັນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ບໍ່​ມີ
ປະໂຫຍດຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ.

ພວກແມ່ຍິງ ອອກມາຮ່ວມໃນ ງານເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ໃນວັນແມ່ຍິງສາກົນ ຫຼື International Women’s Day, ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ເມື່ອວັນທີ 8 ມີນາ 2017. (Photo: E. Sarai / VOA)

ພວກແມ່ຍິງ ອອກມາຮ່ວມໃນ ງານເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ໃນວັນແມ່ຍິງສາກົນ ຫຼື International Women’s Day, ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ເມື່ອວັນທີ 8 ມີນາ 2017. (Photo: E. Sarai / VOA)

ນາງ Kathleen McGovern Dinsmore ຈາກເມືອງ Wilmington ລັດ Delaware
ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ສິ່ງທັງໝົດ ກ່ຽວກັບ ‘ມື້ນຶ່ງທີ່ປາດສະຈາກແມ່ຍິງ’
ແມ່ນໃຫຍ່ເກີນໄປ. ແຕ່ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ​ເປັນແຟນທີ່ສະໜັບສະໜູນ ການເດີນຂະ
ບວນຂອງແມ່ຍິງ ໃນວັນທີ 21 ມັງກອນ. ການເດີນຂະບວນນັ້ນ ແນ່ນອນທີ່ສຸດວ່າ ​
ແມ່ນມີຈຸດປະສົງ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດ ກຳນົດເອົາມື້ພິ ເສດມື້ໃດນຶ່ງໄດ້ ເພື່ອຮັບຮູ້ ເຖິງຜົນງານຂອງພວກແມ່ຍິງ ເລີຍ.”

ໃນເວລາຖືກຖາມວ່າ ແມ່ນຫຍັງທີ່ນາງເຮັດເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ
ນາງ Reid Carpenter ຈາກນະຄອນ New York ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າ ພະເຈົ້າໄດ້ໃສ່
ເຄື່ອງສີແດງ! ແລະ.....ໄດ້ອາສາສະໝັກ ຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນຂອງລູກຊາຍ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ
ໄດ້ໄປເຮັດວຽກ ໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນຄະນະຕຸລາການ ໄດ້ໄປຮັບເອົາລູກຂອງຂ້າພະ​ເຈົ້າ
ໄດ້ເຮັດຢູ່ເຮັດກິນ ແລະ ນອກເໜືອຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ເຮັດວຽກຕື່ມອີກ. ແຕ່ອັນນັ້ນ ເປັນພຽງອີກນຶ່ງມື້ ໃນການດຳລົງຊີວິດ ຂອງແມ່ຍິງ ແມ່ນບໍ່?”

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG