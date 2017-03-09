ພິທີຕ່າງໆ ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ ໃນທົ່ວໂລກ ເພື່ອ ເປັນຂີດໝາຍ ວັນແມ່ຍິງສາກົນ

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
ແມ່ຍິງຫຼາຍພັນຄົນຈາກທົ່ວສະຫະລັດ ໄດ້ຢຸດເຮັດວຽກນຶ່ງມື້ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄຸນຄ່າທາງເສດຖະກິດ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ອັນເປັນການເຄື່ອນ
ໄຫວທີ່ກົງກັບ ວັນແມ່ຍິງສາກົນ ຫຼື International Woman’s Day.
ການສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນນີ້ ຊຶ່ງພວກຜູ້ຈັດງານເອີ້ນວ່າ “ມື້ນຶ່ງທີ່ປາດສະຈາກ
ແມ່ຍິງ” ແມ່ນມີຄວາມໝາຍ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອຳນາດທາງເສດຖະກິດ ຂອງ
ພວກແມ່ຍິງມີ ໂດຍການຂໍຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ໄປເຮັດວຽກ ແລະ ຫລີກລ່ຽງ
ການໃຊ້ຈ່າຍເງິນ ຍົກເວັ້ນແຕ່ທຸລະກິດນ້ອຍໆທັງຫຼາຍ ທີ່ພວກແມ່ຍິງ ແລະພວກຊົນ
ກຸ່ມນ້ອຍ ເປັນເຈົ້າຂອງ. ພວກຜູ້ຈັດງານ ຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກແມ່ຍິງ ໃສ່ເຄື່ອງສີແດງ
ໃນການສະແດງອອກເຖິງຄວາມສາມັກຄີ. ກຸ່ມທີ່ຈັດການໂຮມຊຸມນຸມເດີນຂະບວນ
ຂອງພວກແມ່ຍິງຢູ່ທີ່ວໍຊິງຕັນ ເມື່ອວັນທີ 21 ມັງກອນ ນັ້ນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກແມ່ຍິງ
ໃນສະຫະລັດ ຢຸດເຮັດວຽກນຶ່ງມື້.
ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດເຮັດວຽກດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນຂີດໝາຍ ການປະຕິບັດການທີ່ສຳຄັນ ຄັ້ງທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ໃນເວລາຫຼາຍລ້ານຄົນ ໄດ້ພາກັນລົງສູ່ຖະໜົນຫົນທາງ
ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ແລະ ໃນຫົວເມືອງຕ່າງໆທົ່ວສະຫະລັດ ເພື່ອປະທ້ວງ ນຶ່ງມື້
ຫລັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ.
ການປະທ້ວງ “ມື້ນຶ່ງທີ່ປາດສະຈາກແມ່ຍິງ” ແມ່ນເປັນສ່ວນນຶ່ງ ຂອງຫຼາຍຮ້ອຍເຫດການ
ທີ່ໄດ້ມີການວາງແຜນເອົາໄວ້ ໃນທົ່ວສະຫະລັດ ສຳລັບວັນພຸດວານນີ້. ແຕ່ພວກແມ່ຍິງ
ບາງສ່ວນໄດ້ກ່າວວ່າ ແທ້ຈິງແລ້ວ ການຢຸດເຮັດວຽກນຶ່ງມື້ນັ້ນ ແມ່ນເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ມີ
ປະໂຫຍດຫຼາຍເກີນໄປ.
ນາງ Kathleen McGovern Dinsmore ຈາກເມືອງ Wilmington ລັດ Delaware
ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ສິ່ງທັງໝົດ ກ່ຽວກັບ ‘ມື້ນຶ່ງທີ່ປາດສະຈາກແມ່ຍິງ’
ແມ່ນໃຫຍ່ເກີນໄປ. ແຕ່ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນແຟນທີ່ສະໜັບສະໜູນ ການເດີນຂະ
ບວນຂອງແມ່ຍິງ ໃນວັນທີ 21 ມັງກອນ. ການເດີນຂະບວນນັ້ນ ແນ່ນອນທີ່ສຸດວ່າ
ແມ່ນມີຈຸດປະສົງ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດ ກຳນົດເອົາມື້ພິ ເສດມື້ໃດນຶ່ງໄດ້ ເພື່ອຮັບຮູ້ ເຖິງຜົນງານຂອງພວກແມ່ຍິງ ເລີຍ.”
ໃນເວລາຖືກຖາມວ່າ ແມ່ນຫຍັງທີ່ນາງເຮັດເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ
ນາງ Reid Carpenter ຈາກນະຄອນ New York ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າ ພະເຈົ້າໄດ້ໃສ່
ເຄື່ອງສີແດງ! ແລະ.....ໄດ້ອາສາສະໝັກ ຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນຂອງລູກຊາຍ ຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ໄປເຮັດວຽກ ໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນຄະນະຕຸລາການ ໄດ້ໄປຮັບເອົາລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ເຮັດຢູ່ເຮັດກິນ ແລະ ນອກເໜືອຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ເຮັດວຽກຕື່ມອີກ. ແຕ່ອັນນັ້ນ ເປັນພຽງອີກນຶ່ງມື້ ໃນການດຳລົງຊີວິດ ຂອງແມ່ຍິງ ແມ່ນບໍ່?”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ