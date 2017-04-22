ການເດີນຂະບວນ ເພື່ອວິທະຍາສາດ ມື້ນີ້ ຈັດຂຶ້ນ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ

ການເດີນຂະບວນເພື່ອສະໜັບສະໜຸນວິທະຍາສາດ ເປັນເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນທົ່ວໂລກ
ໂດຍຄາດວ່າ ຈະມີຄົນຫລາຍໆພັນຄົນອອກມາເດີນຂະບວນ ໃນຫຼາຍກວ່າ 600 ແຫ່ງ
ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ລວມທັງນະຄອນຫລວງໂຊລ, ມາດຣິດ, ລອນດອນ ແລະ ເຄບທາວ ໃນ
ວັນເສົາມື້ນີ້ ຊຶ່ງເປັນວັນແຫ່ງໜ່ວຍໂລກ.
ງານເທດສະການທີ່ສໍາຄັນນີ້ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນນະຄອນວໍຊິງຕັນ ຊຶ່ງຈະມີຫຼາຍຄົນມາກ່າວ
ຄໍາປາໄສ ແລະມີເຕັ້ນໃຫຍ່ ໃຊ້ເປັນບ່ອນສອນ ທີ່ກາງຢູ່ຫລາຍໆຈຸດ ໃນເຂດສະໜາມ
ຫລວງຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ນັກວິທະຍາສາດ, ອາຈານສອນ ແລະຜູ້ນໍາຈາກຫລາຍສາຂາວິ
ຊາຮຽນ ຈະສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ, ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການສື່
ສານທາງດ້ານວິທະ ຍາສາດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອລະດົມເອົາການສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ຂົງເຂດວຽກງານນີ້.
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ບັນດາຜູ້ຈັດງານນີ້ຂຶ້ນເວົ້າວ່າ ການຈັດງານໃນລະດັບສາກົນແບບນີ້ຂຶ້ນແມ່ນເປັນບາດ
ກ້າວທໍາອິດ ຂອງການເຄື່ອນໄຫວ ລະດັບໂລກ ເພື່ອໃຫ້ການຮັບຮູູ້ ແລະປ້ອງກັນ "ບົດ
ບາດ ອັນສໍາຄັນ ຂອງວິທະຍາສາດ ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງຜູ້ຄົນ ຊຶ່ງລວມມີດ້ານສຸຂະ
ພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ເສດຖະກິດ, ແລະລັດຖະບານຕ່າງໆ."
ທ່ານນາງ Caroline Weinberg ປະທານຮ່ວມ ຂອງການຈັດການເດີນຂະບວນເພື່ອ
ສະໜັບສະໜຸນວິທະຍາສາດ ກ່າວວ່າ "ວິທະຍາສາດ ຊ່ວຍຕໍ່ອາຍຸ ຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້
ຍືນຂຶ້ນ, ປົກປ້ອງ ໜ່ວຍໂລກທີ່ເຮົາຢູ່, ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີອາຫານຢູ່ເທິງພາເຂົ້າ, ປະກອບ
ສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງເສດຖະກິດ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດມີການສື່ສານແລະ
ຮ່ວມມືກັນກັບຄົນທົ່ວໂລກໄດ້. ບັນ ດາຜູ້ກຳນົດນະໂຍບາຍ ໄດ້ນາບຂູ່ຕໍ່ຄວາມຍັ້ງຍືນ
ແລະອະນາຄົດ ຂອງພວກເຮົາ ໂດຍການບໍ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ຕໍ່ຫລັກຖານພິສູດ ທາງວິທະຍາສາດ ໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າກຳນົດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ, ນາບຂູ່ຕໍ່ຄວາມກ້າວໜ້າ
ທາງວິທະຍາສາດ ໂດຍການຕັດງົບປະມານແລະຈໍາກັດຮັດແຄບຄວາມຮັບຮູ້ຂອງປະ
ຊາຊົນໂດຍການບໍ່ໃຫ້ພວກນັກວິທະຍາສາດມີສິດມີສຽງໄດ້."
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ
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