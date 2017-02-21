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ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກຂອງມາເລເຊຍ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ
ຍັງບໍ່ທັນສະຫຼຸບຜົນການຕາຍຂອງການທີ່ເບິ່ງຄືວ່າເປັນ ການລອບສັງຫານອ້າຍຕ່າງ
ມານດາຂອງຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ Kim Jong Un ເທື່ອ.
ທ່ານ Noor Hisham Abdullah ຜູ້ອຳນວຍການສາທາລະນະສຸກຂອງມາເລເຊຍ
ໃນກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວວ່າ ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳຈາກການ
ສັນລະສູດ ຂອງທ່ານ Kim Jong Nam ໄດ້ສົ່ງໄປຍັງຫ້ອງພິສູດແລ້ວ ເພື່ອວິເຄາະ
ຜົນສະຫຼຸບ ໃນທັງສອງທາງ ຊຶ່ງຮວມທັງວ່າ ແມ່ນຫຍັງເປັນສາເຫດຂອງການເສຍຊີວິດ
ຂອງທ່ານ ແລະຈະໄດ້ລະບຸເຖິງວ່າ ແມ່ນຜູ້ໃດເປັນອ້າຍນ້ອງຮ່ວມອຸທອນດຽວກັນ.
ການວິເຄາະທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນຈະຮວມທັງ ການກວດສອບຂໍ້ມູນ ທີ່ເປັນຫຼັກຖານພິຍານ ຂອງການອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ວ່າສານພິດ ຫຼືບໍ່ ແລະຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ເມື່ອໃດ ການພິສູດທີ່ວ່ານີ້ ຈະເສັດສິ້ນລົງ.
ທ່ານ Noor Hisham ໄດ້ກ່າວວ່າ ຈາກການສັນລະສູດນັ້ນ “ບໍ່ມີຫຼັກຖານໃດໆວ່າແມ່ນໂຣກຫົວໃຈ” ແລະ “ຍັງບໍ່ທັງມີຫຼັກຖານທີ່ແຈ່ມແຈ້ງທີ່ສະເໜີເເນະໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ມີການຖືກແທງ ຫຼືມີບາດແຜ ແຕ່ຢ່າງໃດ.”
ຕາບເທົ່າເຖິງປະຈຸບັນນີ້ ຫຼັກຖານທີ່ແທ້ຈິງນັ້ນແມ່ນວ່າ ຊາຍຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດນັ້ນແມ່ນ ທ່ານ Kim Jong Nam ຊຶ່ງທ່ານ Noor Hisham ໄດ້ກ່າວວ່າ ການກວດສອບນັ້ນແມ່ນເກັບຂໍ້ມູນມາຈາກ DNA ຮອຍນິ້ວມື ຂໍ້ມູນຈາກແຂ້ວ ຈາກຮ່າງກາຍ, ແຕ່ວ່າ ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ຄືກັນກັບສະມາຊິກຄອບຄົວ ທີ່ເກັບກຳໄວ້.
“ໃນຂະນະນີ້ ຍັງບໍ່ທັນມີຜູ້ໃດເທື່ອ ມາອ້າງວ່າ ເປັນສະມາຊິກທີ່ໄກ້ຊິດຂອງຄອບຄົວຜູ້ກ່ຽວ.”
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ທູດພິເສດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງ Kuala Lumpur ທ່ານ Kang Choi ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະສານງານຮ່ວມ ຊຶ່ງໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ “ບໍ່ສາມາດເຊື່ອຖືການສັນລະສູດໄດ້ ຈາກທາງຕຳຫຼວດມາເລເຊຍ.”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີມາເລເຊຍ ທ່ານ Majib Bazak ຕອບໂຕ້ ວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານ ບໍ່ມີເຫດຜົນໃດໆ ທີ່ຈະແຕ້ມແຕ່ງສີສັນໃສ່ເກົາຫຼີເໜືອ. ແລະອະທິບາຍວ່າ ຕົນແມ່ນມີຄວາມໝັ້ນໃຈຢ່າງເຕັມຮ້ອຍເປີເຊັນ ໃນການສືບສວນແລະສັນລະສູດດັ່ງກ່າວ.
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