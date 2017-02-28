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ມາເລເຊຍ ຈະຕັ້ງຂໍ້ຫາ ຕໍ່ຜູ້ສັງຫານ ຊາວເກົາຫລີເໜືອ

ບັນດາຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ນາງ Doan Thi Huong (ຊ້າຍ) ແລະ ນາງ Siti Aisyah (ຂວາ) ຖືກຈັບຢູ່ມາເລເຊຍ ທີ່ພົວພັນກັບ ການສັງຫານ ທ້າວ Kim Jong Nam.

ບັນດາຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ນາງ Doan Thi Huong (ຊ້າຍ) ແລະ ນາງ Siti Aisyah (ຂວາ) ຖືກຈັບຢູ່ມາເລເຊຍ ທີ່ພົວພັນກັບ ການສັງຫານ ທ້າວ Kim Jong Nam.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ອະທິໄອ​ຍະ​ການ​ມາ​ເລ​ເຊຍ ກ່າວ​ວ່າ ​ຜູ້ຍິງສອງ​ຄົນ ທີ່​ຖືກ​ຈັບ​ໃນ​ການ​ພົວພັນ​ກັບ​ການ​
ສັງຫານ​ອ້າຍ​ຕ່າງ​ມານ​ດາ​ຂອງ​ຜູ້ນຳເກົາຫລີ​ເໜືອ ທ່ານ Kim Jong Un ຈະ​ຖືກ​ຟ້ອງ​
ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ມື້​ອື່ນ​ນີ້​ ​ໃນ​ຖານ​ຄາດ​ຕະກຳ.

ຜູ້​ຕ້ອງ​ຫາ​ຊາວ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍສອງ​ຄົນ ນາງ Siti Aisyah ​ແລະຊາວ​ຫວຽດນາມ ນາງ
Doan Thi Huong ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ​ເຂົາ​ເຈົ້າໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ​ການສະ​ແດງ
ຕະຫລົກທາງໂທລະພາບ. ຂໍ້ຫາທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະປະເຊີນໜ້າມີ​ໂທດ​ເຖິງ​ຂັ້ນປະຫານ​ຊີວິດ.

ທ້າວ Kim Jong Nam ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ ໃນ​ວັນ​ທີ 13 ​ເດືອນ​ກຸມພາ​ທີ່ຜ່ານ​ມາ ບໍ່​ດົນ​
ຫລັງ​ຈາກແມ່ຍິງ​ສອງ​ຄົນ​ໄດ້ເອົາ​ໃນອັນ​ທີ່​ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ມາ​ເລ​ເຊຍ​ກ່າວ​ວ່າ ​ເປັນ
ສານພິດ VX ​ທີ່​ທຳຮ້າຍ​ເສັ້ນປະສາດ​ ໃສ່​ຢູ່​ໜ້າ​ຂອງ​ລາວ ​ທີ່ສະໜາມ​ບິນ Kuala
Lumper. ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໄດ້​ຖືກ​ບັນທຶກ ​ຢູ່​ກ້ອງ​ວົງ​ຈອນປິດ ​ຂອງ​ສະໜາມ​ບິນ ທີ່​ໄດ້​
ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນວ່າ ທ້າວ Kim ​ໂອ້​ລົມ​ກັບ​ຕຳຫລວດ ​ແລະ​ນຳພາ​ໄປ​ຫາ​ບ່ອນ​ປິ່ນ
ປົວ.

ບຸກຄົນ​ທີ​ສາມ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຊາວ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ກໍໄດ້​ຖືກ​ຕຳຫລວດ​ຈັບ​ໄວ້. ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​
ທີ່​ຍັງ​ໄດ້​ລະບຸ​ວ່າ ມີຊາວ​ເກົາຫລີ​ເໜືອອີກ​ເຈັດ​ຄົນ ເປັນ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສທີ່​ຕ້ອງການ
ສອບ​ປາກຄຳ.

ລັດຖະບານ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢ່າງ​ເປັນ​ການ​ແນ່ນອນວ່າ ຜູ້​ຊາຍ​ທີ່​ຖືກ​
ຂ້າ​ຕາຍ​ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ທ້າວ Kim Jong Nam. ຄະນະ​ຜູ້​ແທນ​ລະດັບ​ສູງ​ກຸ່ມ​ນຶ່ງ​ທີ່​ຮວມ
ທັງທ່ານ Ri Tong II ອະດີດ​ຮອງ​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ ປະຈຳ
ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ນະຄອນ Kuala Lumper ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້
​ເພື່ອຫາທາງສົ່ງ​ສົບກັບ​ຄືນປະ​ເທດ ​ແລະ​ປ່ອຍ​ໂຕ​ຊາວ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ​ທີ່​ຖືກ​ກັກ​ໄວ້​ນັ້ນ.

ຮູບພາບວີດີໂອຈາກສະໜາມບິນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ້າວ Kim Jong Nam ອ້າຍຕ່າງມານດາ ຂອງຜູ້ນຳເກົາຫສີເໜືອ ທ່ານ Kim Jong Un ໄອ້ລົມກັບເຈົ້າໜ້າທີຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຫລັງຈາກລາວໄດ້ຖືກເອົາສານພິດທາໜ້າ.

ຮູບພາບວີດີໂອຈາກສະໜາມບິນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ້າວ Kim Jong Nam ອ້າຍຕ່າງມານດາ ຂອງຜູ້ນຳເກົາຫສີເໜືອ ທ່ານ Kim Jong Un ໄອ້ລົມກັບເຈົ້າໜ້າທີຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຫລັງຈາກລາວໄດ້ຖືກເອົາສານພິດທາໜ້າ.

ທ້າວ Kim Jong Nam ​ແມ່ນ​ລູກ​ຊາຍກົກ ​ຕ່າງມານ​ດາ​ຂອງ ທ່ານ Kim Jong Un​.
Kim Jong Nam ຄັ້ງ​ນຶ່ງ​ ໄດ້​ພິຈາລະ​ນາ​ວ່າ​ ເປັນ​ທາຍາດ​ທາງການ​ເມືອງ​ທີ່​ຈະນຳພາ

​ເກົາຫລີ​ເໜືອ ​ແຕ່​ໄດ້​ຕົກ​ຈາກ​ຄວາມ​ນິຍົມ​ຊົ​ມຊອບ​ກັບ​ພໍ່​ຂອງ​ລາວ ມື້​ລາງ​ຈອມຜະ
​ເດັດ​ການ Kim Jong II ຫລັງ​ຈາກໄດ້​ພະຍາ​ຍາມ ​ແຕ່​ບໍ່​ປະສົບ​ຜົນສຳ​ເລັດ ໃນ​ປີ
2001 ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຍີ່ປຸ່ນ ​ໂດຍ​ການ​ປອມ​ແປງ​ໜັງ​ສື​ຜ່ານ​ແດນ ​ທີ່​ຈະ​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ
​ສວນ​ສະໜຸກ Disneyland.

ນັບ​ແຕ່​ນັ້ນ​ມາ ທ້າວ Kim Jong Nam ​ໄດ້​ດຳລົງ​ຊີວິດເກືອບ​ວ່າ​ແບບ​ລີ້​ໄພ ​ໂດຍ​
ສະ​ເພາະ​ຢູ່ເກາະ Macau ​ດິນ​ແດນຂອງ​ຈີນ.

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