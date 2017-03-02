ເຈົ້າໜ້າທີ່ມາເລເຊຍ ກຳລັງກະກຽມທີ່ຈະເນລະເທດ ຊາຍເກົາຫຼີຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຖືກຈັບໃນ ຖານສົງໄສວ່າ ມີສ່ວນພົວພັນກັບການເສຍຊີວິດຂອງທ້າວ Kim Jong Nam, ອ້າຍ ຕ່າງມານດາຂອງຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ Kim Jong Un ໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ທ້າວ Ri Jon Choi ຊາຍໄວ 45 ປີ ໄດ້ຢູ່ໃນການຄຸມຂັງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ມາເກືອບ 2 ສັບປະດາແລ້ວ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີທ້າວ Kim ໃນວັນທີ 13 ກຸມພາ ທີ່ສະໜາມບິນນາໆຊາດ Kuala Lumpur.
ອະທິໄອຍະການຂອງມາເລເຊຍ ທ່ານ Mohamed Apandi Ali ໄດ້ກ່າວໃນວັນ ພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ກຳນົດທີ່ທ້າວ Ri ສາມາດທີ່ຈະຖືກຄວບຄຸມຕົວໄວ້ໂດຍປາດສະຈາກການຟ້ອງຮ້ອງນັ້ນ ກຳລັງຈະໝົດເວລາແລ້ວ ແລະກໍບໍ່ທັນມີຫຼັກຖານພຽງພໍ ທີ່ຈະຟ້ອງຮ້ອງຜູ້ກ່ຽວໄດ້ ເພາະສະນັ້ນລາວຈຶ່ງຈະຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກປະເທດໃນວັນສຸກມື້ອື່ນນີ້.
ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ທີ່ສຳຄັນ 2 ຄົນ ໃນຄະດີນີ້ ຊຶ່ງມີ ນາງ Siti Aisyah ຊາວອິນໂດເນເຊຍ ໄວ 25 ປີ ແລະນາງ Doan Thi Huong ໄວ 28 ປີ ຈາກ ຫວຽດນາມ ຖືກຟ້ອງຮອງໃນຂໍ້ຫາຄາດຕະກຳ ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ພວກແມ່ຍິງທັງ 2 ຄົນ ບໍ່ໄດ້ຖືກຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ຮັບສາລະພາບໃນຄະດີນີ້ ແຕ່ກໍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າເປັນຜູ້ບໍລິສຸດ ແລະເຊື່ອວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນໄດ້ເຂົ້າປະກອບສ່ວນໃນ ການສະແດງຕະຫລົກແນວໃດແນວນຶ່ງ ສຳຫຼັບລາຍການໂທລະພາບ. ພວກເຂົາເຈົ້າທັງສອງປະເຊີນກັບໂທດປະຫານຊີວິດ ຖ້າຫາກຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດ ແລະມີ ກຳນົດຈະກັບຄືນໄປຂຶ້ນສານອີກ ໃນເດືອນເມສານີ້.
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