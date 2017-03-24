ມາເລເຊຍໄດ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະຊື້ກຳປັ່ນລົບ ຈາກຈີນຫລາຍລຳ ແລະເພີ້ມ ການລາດຕະ
ເວນຕໍ່ຕ້ານການລ່ວງລ້ຳທາງທະເລຂອງຈີນ ຊຶ່ງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມ ສຳພັນແບບສັບຊ້ອນລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ ແລະສັນຍານ ກ່ຽວກັບ ການມີຄວາມເປັນ
ຫ່ວງເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນດ້ານປ້ອງກັນປະທດ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ປະເທດມາເລເຊຍ ທີ່ມີຝັ່ງທະເລຍາວຢຽດ ເນັ່ງແຕ່ທະເລ Sulu
ໄປທາງຕາເວັນຕົກ ຫາມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ ໄດ້ກ່າວໃນເດືອນພະຈິກ ປີກາຍນີ້
ວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະຊື້ກຳປັ່ນສີ່ລໍາ ທີ່ເຮັດຢູ່ໃນຈີນ ເພື່ອປະຕິບັດງານຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ.
ພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ບັນດາກຳປັ່ນເຫລົ່ານີ້ ຈະນຳໄປແທນເຮືອລາດຕະເວນ 50
ລຳ ທີ່ກອງທັບເຮືອຣາຊະອານາຈັກມາເລເຊຍໃຊ້ປ້ອງກັນເຂດນ່ານນໍ້າຂອງຕົນຈາກ
ການຂົ່ມຂູ່ຕ່າງໆ ຮວມຢູ່ໃນນັ້ນກໍແມ່ນຈີນ ທີ່ຕ່າງກໍໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະ ສິດແຂ່ງກັບ
ມາເລເຊຍ ຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້.
“ຈີນເວລາທີ່ເຮືອເຂົາເຈົ້າລາດຕະເວນ ຕາມເສັ້ນອ້າງກຳມະສິດເກົ້າຂີດນັ້ນ ເຮັດໃຫ້
ກຳປັ່ນຈີນ ແລ່ນເຂົ້າມາໃກ້ກັບຝັ່ງມາເລເຊຍ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ທ່ານ Ibrahim Suffian
ຜູ້ອຳນວຍໂຄງການຢັ່ງສຽງທີ່ີສູນກາງ Merdeka ຢູ່ນະຄອນຫຼວງກົວ ລາລຳເປີ ຊຶ່ງ
ທ່ານໄດ້ອ້າງເຖິງເສັ້ນ ທີ່ຈີນໃຊ້ເພື່ອອ້າງເອົາເຂດນ່ານນໍ້າແຕ່ຈາກ ຝັ່ງທະເລໃນພາກ
ໃຕ້ຂອງຕົນ ໄປຈົນເກືອບເຖິງອິນໂດເນເຊຍ.
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