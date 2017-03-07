ມາເລເຊຍ ແລະ ເກົາຫຼີເໜືອ ເພີ້ມການຕໍ່ສູ້ ທາງການທູດ ດ້ວຍການຫ້າມເດີນທາງ

ມາເລເຊຍຫ້າມຊາວເກົາຫລີເໜືອທັງໝົດ ຮວມທັງບັນດານັກການທູດ ແລະພະນັກ
ງານສະຖານທູດ ບໍ່ໃຫ້ເດີນທາງອອກຈາກປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ເກົາຫລີເໜືອໄດ້ຫ້າມ
ບໍ່ໃຫ້ຊາວມາເລເຊຍ ອອກຈາກດິນແດນຂອງຕົນ ໃນຂະນະທີ່ທັງສອງປະເທດ ການ
ຕໍ່ສູ້ທາງດ້ານການທູດ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ຫລັງຈາກໄດ້ມີການສັງຫານ
ອ້າຍຕ່າງມານດາຂອງຜູ້ນຳເກົາຫລີເໜືອ.
ການຕັດສິນໃຈໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ມີຂຶ້ນຫລັງຈາກການເຄື່ອນໄຫວກ່ອນໜ້ານີ້ ໂດຍ
ໄດ້ຂັບໄລ່ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງອີກຝ່າຍນຶ່ງ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີມາເລເຊຍ ທ່ານ Najib Razak ກ່າວວ່າ ເກົາຫລີເໜືອໄດ້
“ຈັບເອົາປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາເປັນໂຕປະກັນ” ແລະທ່ານຫວັງວ່າການຕັດສິນໃຈ
ດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກຕ່າວປີ້ນທັນທີເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ.
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງເກົາຫລີເໜືອໄດ້ປະກາດຜ່ານທາງໂທລະພາບລັດຖະບານ
ໂດຍກ່າວວ່າ ການຫ້າມຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ ຈົນກວ່າຄວາມປອດໄພປະຊາຊົນຂອງຕົນ
ທັງໝົດຢູ່ໃນມາເລເຊຍໄດ້ຮັບການຄໍ້າປະກັນ.
ທ້າວ Kim Jong Nam ອ້າຍຕ່າງມານດາຂອງທ່ານ Kim Jong Un ໄດ້ຖືກໂຈມຕີ
ເມື່ອວັນທີ 13 ກຸມພາຜ່ານມາ ຢູ່ສະໜາມບິນໃນນະຄອນ Kuala Lumpur ດ້ວຍອັນ
ທີ່ບັນດານັກສືບສວນມາເລເຊຍ ກ່າວວ່າ ເປັນສານພິດທຳລາຍປະສາດ VX. ລາວ
ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນ 20 ນາທີຕໍ່ມາ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ມາເລເຊຍໄດ້ກ່າວຫາ ແມ່ຍິງຫວຽດນາມ ແລະອິນໂດເນເຊຍ ໃນ
ການຄາດຕະກຳ ໂດຍກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າແມ່ນຜູ່ທີ່ໄດ້ເອົາສານພິດດັ່ງກ່າວທາໜ້າທ້າວ
Kim. ຕຳຫລວດກຳລັງຊອກຫາຜູ້ຕ້ອງສົງໄສອີກຫລາຍຄົນທີ່ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ໄດ້ພົວ
ພັນກັບການສັງຫານນີ້ ຮວມທັງຊາວເກົາຫລີເໜືອຈຳນວນນຶ່ງ. ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສເກົາຫລີ
ເໜືອຄົນນຶ່ງໄດ້ຖືກກັກຂັງໄວ້ເປັນເວລາຫລາຍອາທິດກ່ອນທີ່ໄດ້ຖືກເນລະເທດ.
ເກົາຫລີເໜືອຍັງບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ຜູ້ທີ່ຕາຍເປັນທ້າວ Kim Jong Nam ແລະໄດ້ປະຕິ
ເສດຕໍ່ການສືບສວນ ຂອງຕຳຫລວດມາເລເຊຍໃນຄະດີດັ່ງກ່າວ ແລະການສະເໜີແນະ
ໃດໆກໍຕາມ ທີ່ວ່າຕົນຢູ່ເບື້ອງຫລັງການຄາດຕະກຳນີ້.
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