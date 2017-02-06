ສະພາສູງ ໂຕ້ຖຽງກັນຢ່າງໃຫຍ່ ກ່ຽວກັບການ ເລືອກເອົາ ສະມາຊິກສານສູງສຸດ ສະຫະລັດ

ການຕໍ່ສູ້ກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເອົາການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ ໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາລັດຖະບານກາງ
Neil Gorsuch ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ເປັນຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດຂອງປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ນັ້ນ ກຳລັງຝົດເດືອດຢູ່ໃນສະພາສູງສະຫະລັດ. ສະມາຊິກພັກເດໂມ
ແຄຣັດຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ພາກັນຕໍ່ຕ້ານຜູ້ພິພາກ ສາ Gorsuch ແລະປະທານາທິບໍດີ Trump ກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ ປ່ຽນກົດລະບຽບສະພາສູງ ຖ້າຫາກມີ ຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອໃຫ້ການຄໍ້າປະກັນວ່າ ຜູ້ທີ່ທ່ານເລືອກຖືກຮັບຮອງເອົາ. ນັກຂ່າວແຫ່ງ ຊາດ ຂອງ ວີໂອເອ Jim Malone ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຈາກວໍຊິງຕັນ ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ.
ຜູ້ພິພາກສາສານອຸທອນ ຂອງລັດຖະບານກາງ ທ່ານ Neil Gorsuch ກຳລັງຢ້ຽມຢາມ ລັດຖະສະພາ ໂດຍທຳການພົບປະກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງ ຮວມທັງຜູ້ນໍາສຽງສ່ວນ
ຫລາຍໃນສະພາສູງ ທ່ານ Mitch McConnel.
ທ່ານ McConnel ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ປະທານາທິບໍດີໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄົນທີ່ດີ ເລີດ ແລະພວກເຮົາທັງໝົດພາກັນມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ແລະຫວັງວ່າຂັ້ນຕອນໃນການຮັບ
ຮອງເອົາຈະເລີ້ມຂຶ້ນ.”
ປະທານາທິບໍດີ Trump ກ່່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ Gorsuch ແມ່ນເພື່ອເຮັດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ທີ່ຈະສະເໜີເອົາບຸກຄົນທີ່ນິຍົມແນວທາງເດີມແທ້ໆເຂົ້າມານັ່ງຢູ່ໃນສານສູງສຸດ.
ທ່ານ Gorsuch ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະເປັນຜູ້ພິພາກສາທີ່ເປັນອິດສະຫລະ ຖ້າ ຫາກຖືກຮັບຮອງເອົາ.
ຜູ້ພິພາກສາ Gorsuch ກ່າວວ່າ “ເວລາໃດທີ່ພວກເຮົາຜູ້ພິພາກສາ ພາກັນນຸ່ງຜ້າຄຸມ ສານເຂົ້າໄປແລ້ວ ມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາສະຫລາດຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ແຕ່ມັນກໍ ເປັນເຄື່ອງ ເຕືອນຄວາມຊົງຈໍາ ໃນສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງຈາກພວກເຮົາ ນັ້ນກໍຄືຄວາມບໍ່ລຳອຽງ ແລະ ຄວາມເປັນອິດສະຫລະ ມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະຄວາມກ້າຫານ.”
ແຕ່ວ່າບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ພາກັນກຽມພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຕໍ່ສູ້. ບາງຄົນໄດ້ຕໍ່ຕ້ານທ່ານ Gorsuch ໂດຍທັງໝົດ.
ທ່ານ Chuck Schumer ຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດໃນສະພາສູງ ກ່າວວ່າ “ລັດ ຖະບານນີ້ ຢ່າງໜ້ອຍກໍຢູ່ໃນການເລີ້ມຕົ້ນ ປາກົດວ່າ ມີຄວາມເຄົາລົບໜ້ອຍລົງຕໍ່ການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍ ກວ່າລັດຖະບານຊຸດອື່ນໆ ທີ່ມີຢູ່ໃນຄວາມຊົງຈຳໃດ ແລະກໍທ້າ ທາຍຕໍ່ລັດຖະທໍາມະນູນໃນວິທີໆບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.”
ບັນດາສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດສາມາດພະຍາຍາມຂັດຂວາງທ່ານ Gorsuch ໂດຍ
ການຖ່ວງເວລາຫຼື filibuster ອັນເປັນວິທີການຂອງສະພາສູງ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ໃນການກຳຈັດ
ບັນດາຜູ້ຖືກສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງໃນຄັ້ງກ່ອນໆ.
ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກກັນກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຢ່າງໝິ່ນໆຢູ່ໃນສະພາສູງ 52 ຕໍ່ 48 ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ 60 ຄະແນນສຽງ ຈຶ່ງຈະສາມາດເອົາຊະນະການຖ່ວງເວລາໄດ້.
ສະມາຊິກພັກຣີພັບບິກັນຈຳນວນນຶ່ງກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າເຕັມໃຈທີ່ຈະນຳໃຊ້ໃນອັນທີ່ຮ້ອງວ່າ “ທາງເລືອກນິວເຄລຍ” ໂດຍຈະປ່ຽນກົດລະບຽບຂອງສະພາສູງເພື່ອ ກຳຈັດການຖ່ວງເວລາ.
ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວ ປະທານາທິບໍດີ Trump ບໍ່ໄດ້ປະຄວາມສົງໄສໃດໆໄວ້ເລີຍທີ່ວ່າ ທ່ານ
ຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ນຳພັກຣີພັບບລິກັນ ທ່ານ McConnel ປ່ຽນກົດລະບຽບຂອງສະພາສູງ
ຖ້າຫາກມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາ ການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Gorsuch.
ປະທານາທິບໍດີ Trump ກ່າວວ່າ “ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຮົາຈົບລົງໃນສະພາບ ທີ່ບໍ່ໄປບໍ່ມາ ຂ້າພະເຈົ້າຈະກ່າວວ່າ ຖ້າຫາກເປັນໄປໄດ້ທ່ານ Mictch ຄວນນຳ ໃຊ້ທາງເລືອກນິວເຄລຍ.”
ໃນປີກາຍນີ້ ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ ໄດ້ຂັດຂວາງການແຕ່ງຕັ້ງຂອງປະທານາທິບໍດີ
Barack Obama ໃຫ້ທ່ານ Merrick Garland ເປັນຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດ ຊຶ່ງໄດ້
ສ້າງຄວາມໂກດແຄ້ນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ.
ການອະພິປາຍຢູ່ສະພາສູງ ຊຶ່ງຈະມີຂຶ້ນກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Gorsuch ແມ່ນເປັນເທື່ອຫລ້າສຸດໃນການຖົກຖຽງທາງດ້ານການເມືອງທີ່ມີມາເປັນລຳດັບ ໃນການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງຢູ່ສານສູງສຸດທີ່ເລີ້ມດ້ວຍການຕໍ່ສູ້ກັນໃນປີ 1987 ກ່ຽວກັບແຕ່ງຕັງຜູ້ພິພາສາ Robert Bork.
ທ່ານ Bork ໄດ້ຖືກສະເໜີໂດຍປະທານາທິບໍດີ Ronald Reagan ແຕ່ວ່າສະມາຊິກພັກ
ເດໂມແຄຣັດ ລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານຢູ່ສະພາສູງ.
ສະມາຊິກສະພາສູງ Harry Reid ກ່າວວ່າ “ເຫັນດີ 42 ບໍ່ເຫັນດີ 58 ດັ່ງນັ້ນ ການແຕ່ງຕັ້ງຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ.”
ການຕໍ່ສູ້ທີ່ດຸເດືອດອີກຄັ້ງນຶ່ງມີຂຶ້ນໃນປີ 1991 ເວລາສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ສອບ
ຖາມຜູ້ຖືກສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ Clarence Thomas ກ່ຽວກັບການກ່າວຫາຕ່າງໆທີ່ພິ
ສູດບໍ່ໄດ້ ທີ່ພົວພັນກັບເລື່ອງສ່ວນໂຕ ໃນລະຫວ່າງການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການຕໍ່ສະພາສູງ.
ທ່ານ Thomas ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ ແລະເວລານີ້ ຍັງຮັບໜ້າທີ່ຢູ່ໃນສານສູງສຸດ.
ຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດ Thomas ກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນການຫລິ້ນລະຄອນສັດ. ມັນເປັນເລື່ອງໜ້າອັບອາຍແກ່ປະເທດຊາດ.”
ຖ້າຫາກຖືກຮັບຮອງເອົາ ທ່ານ Gorsuch ຈະເຂົ້າໄປນັ່ງແທນບ່ອນນັ່ງ ທີ່ຜູ້ພິ ພາກສາ Antonin Scalia ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປຢ່າງກະທັນຫັນປີກາຍນີ້ເຄີຍນັ່ງມາກ່ອນ. ທ່ານ Scalia ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາວ່າ ເປັນນັກຄິດຊັ້ນແນວໜ້າ ຂອງ ພວກນິຍົມແນວທາງ ຢູ່ ສານສູງສຸດ ແລະເປັນບຸກຄົນທີ່ທ່ານ Gorsuch ໄດ້ຍ້ອງຍໍ ລະຫວ່າງການປະກາດ ຢູ່ ພິທີທີ່ທຳນຽບຂາວ.
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