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ມີການປະທະກັນຄັ້ງໃຫຍ່ ລະຫວ່າງ ກອງ ກຳລັງຂອງ ຊີເຣຍ ກັບພວກຕໍ່ຕ້ານ ລັດຖະບານ

ມີປືນຖືອາວຸດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ປະຊາຊົນບາງຄອບຄົວ ເດີນທາງອອກຈາກຄຸ້ມບ້ານ al-Waer ໄປເມືອງ Homs ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດຊາຍແດນຕິດກັບ ເທີກີ. 18 ມີນາ, 2017.

ມີປືນຖືອາວຸດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ປະຊາຊົນບາງຄອບຄົວ ເດີນທາງອອກຈາກຄຸ້ມບ້ານ al-Waer ໄປເມືອງ Homs ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດຊາຍແດນຕິດກັບ ເທີກີ. 18 ມີນາ, 2017.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ກອງກຳລັງຂອງຊີເຣຍ ແລະ ພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ໄດ້ສູ້ລົບກັນຢູ່ຂອບນອກນະຄອນ ຫຼວງດາມັສກັສ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຫຼັງຈາກພວກຕໍ່ຕ້ານ ໄດ້ແຊກຊຶມເຂົ້າໄປໃນນະ
ຄອນຫຼວງ ຜ່ານອຸໂມງໃນຕອນກາງຄືນ ແລະໄດ້ເປີດສາກບຸກໂຈມຕີແບບບໍ່ໃຫ້ຕັ້ງໂຕໄດ້ ຕໍ່ພື້ນທີ່ຂອງເມືອງຕ່າງໆທີ່ຄວບຄຸມໂດຍລັດຖະບານ.

ພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນການໂຈມຕີ ດ້ວຍລົດບັນຈຸລະເບີດສອງຄັນ ແລະ ການໂຈມຕີສະຫລະຊີບຈຳນວນນຶ່ງ ອີງຕາມລາຍງານຂອງກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດ ຂອງຊີເຣຍທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ປະເທດອັງກິດ. ພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ຍຶດໄດ້ອາຄານ
ຫຼາຍແຫ່ງໃນຄຸ້ມ Jobar ຂອງຕົວເມືອງ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ປະມານ 2 ກິໂລແມັດທາງກໍ້າຕາເວັນ
ອອກສຽງເໜືອ ຂອງກຳແພງເມືອງເກົ່າ ທີ່ມີການຄຸມກັນຢ່າງໜາແໜ້ນ ເຊິ່ງພວກພົນລະ
ເມືອງກ່າວວ່າ ລູກປືນໃຫຍ່ ແລະ ລູກຈະຫຼວດຫຼາຍລູກ ໄດ້ຕົກລົງໃສ່ໃນໃຈກາງ
ໂຕເມືອງ.

ແຕ່ຫຼັງຈາກການບຸກຄືບໜ້າໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຍຸຕິລົງ ກຸ່ມສັງ
ເກດການ ກໍໄດ້ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນລົບຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ບິນໂຈມຕີທີ່ໝັ້ນທັງຫຼາຍຂອງ
ພວກຕໍ່ຕ້ານ ຫຼາຍກວ່າ 30 ຖ້ຽວບິນ ອັນເປັນບັ້ນລົບຄັ້ງຫລ້າສຸດ ໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງທີ່
ແກ່ຍາວມາໄດ້ 6 ປີ.

ສື່ມ່ວນຊົນຂອງລັດຖະບານ ກ່າວວ່າ ພວກທະຫານທີ່ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ ປະທານາທິບໍດີ
Bashar al-Assad “ໄດ້ສະກັດກັ້ນການບຸກໂຈມຕີຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍຕໍ່ຈຸດຕ່າງໆ
ຂອງທະຫານ ແລະ ອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສທັງຫຼາຍຂອງພົນລະເມືອງໃນຄຸ້ມ Jobar."

ລະເບີດຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ແຕກຂຶ້ນຢູ່ທາງດ້ານຫລັງ ໃນຂະນະທີ່ສະຖານີໂທລະພາບ
ຂອງລັດຖະບານ ກຳລັງຖ່າຍທອດອອກອາກາດສົດຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຈາກຈະຕຸລັດ Abbasiyin ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວ ຈະເຕັມໄປດ້ວຍກິດຈະກຳຕ່າງໆຢູ່ແຫ່ງດັ່ງກ່າວ ແຕ່ມັນກໍເປົ່າຫວ່າງ ຫຼັງຈາກກອງທັບບົກ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ພົນລະເມືອງຢູ່ແຕ່ໃນບ້ານເຮືອນ.

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