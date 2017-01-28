ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ເອເຊຍ

ປະເທດ ໃນເຂດປາຊີຟິກ ສະຫຼອງ ປີໃໝ່ ທາງຈັນທະຄະຕິ

ບັນດາຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມພາກັນໃສ່ເຄື່ອງປ້ອງກັນການຫາຍໃຈ ເອົາອາກາດເປື້ອນເປິ ແລະພາກັນຖ່າຍຮູບຕົນເອງ.

ບັນດາຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມພາກັນໃສ່ເຄື່ອງປ້ອງກັນການຫາຍໃຈ ເອົາອາກາດເປື້ອນເປິ ແລະພາກັນຖ່າຍຮູບຕົນເອງ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຜູ້​ຄົນ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫລວງຫລາຍ ໃນ​ທົ່ວ​ຂົງ​ເຂດ​ປາຊິ​ຟິກ ເລີ້ມ​ສະຫຼອງການ​ມາ​ຮອດ​ມາ ເຖິງຂອງ​ປີ​ໃໝ່​ ໃນ​ທາງ​ຈັນ​ທະ​ຄະ​ຕິ​ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້​ນີ້ ຊຶ່ງປີນີ້ແມ່ນ​ປີລະກາ ຫຼືປີໄກ່.

ຢູ່​ທີ່ປະ​ເທດ​ຈີນ ຫລາຍ​ພັນ​ຄົນໄປ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ຢູ່ຕາມ​ວັດ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ນະຄອນຫຼວງ​ປັກ​ກິ່ງ ​ເພື່ອໄຕ້​ທູບ​ກົ້ມ​ຫົວ​ໃຫ​ວ້ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ພາກັນ​ໃຫວ້ວອນ ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບໂຊກ​ລາບ ​ແລະ​ມີສຸຂະພາບພະລານະ​ໄມ​ດີ.

ປະຊາຊົນ​ຈຳນວນ​ນຶ່ງໃນ​ນະຄອນ​ປັກ​ກິ່ງ ພາກັນ​ເດີນທາງ​ໄປ​ສວນ Badachu ​ເພື່ອ​ຕີ​ລະຄັງ​ທີ່​ມີ​ອາຍຸເກົ່າ​ແກ່ໃນ​ສະ​ໄໝຣາຊະ​ວົງໝິງ ທີ່​ໄດ້​ປົກຄອງ​ປະ​ເທດມາ ເປັນ​ເວລາ​ດົນກວ່າ 200 ປິ ​ໃນ​ສັດຕະວັດ​ທີ 14.

ສ່ວນ​ຢູ່​ທີ່ແຂວງ Jilin ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນອອກສຽງ​ເໜືອຂອງປະ​ເທດ​ ຜູ້ຄົນ​ພາ ກັນ​ຕ້ອນ ຮັບ​ ການ​ມາ​ເຖິງ​ຂອງປີ​ໃໝ່ ​ດ້ວຍ​ການ​ຟ້ອນ Yangko ທີ່ເປັນ​ການ​ຟ້ອນ​ພື້ນ​ເມືອງ.

ຢູ່ໃນ​ນະຄອນໄທ​ເປ ປະ​ເທດ​ເກາະ​ໄຕ້​ຫວັນ ຜູ້ຄົນ​ພາກັນ​ໄຫວ້ວອນຂໍ​ໃຫ້ໂຊກ​ລາບ ​ແລະ​ຮັ່ງມີ ​ຢູ່​ທີ່​ວັດ​ເກົ່າ​ແກ່ປະຫວັດສາດ Longshan.

ຝູງຊົນພາກັນຈູດທູບ ແລະໄຫວ້ວອນເພື່ອໃຫ້ໂຊກລາບ ຂອງປີໃໝ່ ປີລະກາ ທີ່ປັກກິ່ງ ປະທດຈີນ..

ຝູງຊົນພາກັນຈູດທູບ ແລະໄຫວ້ວອນເພື່ອໃຫ້ໂຊກລາບ ຂອງປີໃໝ່ ປີລະກາ ທີ່ປັກກິ່ງ ປະທດຈີນ..

ຢູ່ທີ່​ເມືອງ​ Injingak ​ໃນ​ເກົາຫລີ​ໃຕ້ ປີ​ໃໝ່​ໃນ​ທາງ​ຈັນ​ທະຄະ​ຕິ ​ເປັນ​ເວລາ​ລະ ນຶກ​ເຖິງ​ບັນດາ​ຍາດຕິ​ພີ່​ນ້ອງ ທີ່​ໄດ້​ພັດ​ພາກ​ຈາກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄປ​ເປັນ​ເວລາ​ຫລາຍ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ. ອີງ​ຕາມ​ຮີ​ດຄອງ​ປະ​ເພນີ​ແລ້ວ ລູກ​ຊາຍ​ກົກ​ເປັນ​ຜູ້​ມອບ​ເຂົ້າ ຕົ້ມ ໝາກ​ໄມ້ ​ແລະ​ປາ ​ໂດຍ​ນຳ​ໄປ​ວາງ​ໄວ້​ຢູ່ແທ່ນບູຊາ.

​ໃນ​ການສະຫຼອງວັນ​ປີ​ໃໝ່ ​ຢູ່ແຄມ​ແມ່​ນໍ້າ Imjin ທີີ່​ແຂງ​ກະດ້າງ ພວກ​ຜູ້​ຊາຍ​ທີ່ ​ເຖົ້າ​ແກ່​ຈຳນວນ​ນຶ່ງ ​ພາກັນ​ໄຫວ້​ວອນ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ. ບາງ​ຄົນ ພາກັນ​ຍ່າງ​ໜີ​ໄປ ​ດ້ວຍ​ນໍ້າຕາໃ​ນຄວາມ​ຊົງ​ຈຳ​ເຖິງ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ບັນດາສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ​ເວລາແຫຼມ​ເກົາຫລີ ​ໄດ້​ແບ່ງ​ອອກ​ເປັນ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ ​ແລະ​ເກົາຫລີ​ໃຕ້.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

Lunar New Year
please wait
0:02:07
0:00:00 /0:02:07
ລິງໂດຍກົງ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG