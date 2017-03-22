ລີທົວເນຍ ເພີ່ມກອງກຳລັງ ອົງການເນໂຕ້ ຕາມຊາຍແດນ ເພື່ອຕ້ານຢັນ ຣັດເຊຍ

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ໃນຕົ້ນປີນີ້ ອົງການເນໂຕ ໄດ້ສົ່ງກອງກຳລັງ ໄປຍັງເຂດທະເລ Baltics ເພີ່ມຕື່ມ
ເພື່ອສ້າງຄວາມແນ່ໃຈວ່າ ອະດີດປະເທດທີ່ເຄີຍຂຶ້ນກັບສະຫະພາບໂຊວຽດ ນັ້ນ
ຈະສາມາດຕ້ານຢັນພວກກະບົດຣັດເຊຍໄດ້ ຊຶ່ງການປະຈຳການດັ່ງກ່າວ ຖືກບັນ
ລະຍາຍວ່າ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ. Lithuania ວາງແຜນວ່າ ຈະສ້າງ
ຮົ້ວກັ້ນ ລະຫວ່າງຊາຍແດນຍຸດທະສາດ ເຂດ Kaliningrad ບ່ອນທີ່ຣັດເຊຍ ມີຄວາມ
ຮູ້ສຶກສັນສົນ ວ່າຖືກປິດລ້ອມ ໂດຍສະມາຊິກອົງການເນໂຕ ຄື Lithuania ກັບ Poland
ນັ້ນ ຊຶ່ງ ວັນນະສອນຈະນຳລາຍລະອຽດຂອງເລື່ອງນີ້ຈາກ ນັກຂ່າວ VOA Daniel
Schearf ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໜ່ວຍແນວໜ້າຂອງອົງການເນໂຕ ທີ່ນຳພາໂດຍເຢຍຣະມັນ ໃນ Lithuania ທີ່ຈະ
ສະແດງໃຫ້ແຂກຜູ້ມີກຽດທີ່ທຳການຢ້ຽມຢາມຢຸໂຣບຢູ່ນັ້ນເຫັນ. ຫຼັງຈາກລັດເຊຍ
ໄດ້ຍຶດເອົາເຂດ Crimea ມາຂຶ້ນກັບຕົນແລ້ວ ອົງການເນໂຕ ກໍໄດ້ຕົກລົງວ່າ
ຈະສົ່ງກອງກຳລັງ ໄປຍັງເຂດດັ່ງກ່າວ ແລະໃນ Estonia, Latvia ແລະ Poland
ໃນການເອົາບາດກ້າວທີ່ຈະຢັບຢັ້ງການຮຸກຮານບົ່ມຊ້ອນຂອງຣັດເຊຍ.
ພັນໂທ Christopher Huber ຜູ້ບັນຊາການຂອງໜ່ວຍແນວໜ້າຂອງອົງການເນໂຕ
ໃນ Lithuania ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາມາຈາກ Norway, ມາຈາກ Belgium ແລະມາ
ຈາກ Netherlands. ພວກເຮົາໄດ້ສຳເລັດການຝຶກແອບທີ່ແຂງແກ່ນມາເປັນຢ່າງດີ.
ເພາະສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຢັບຢັ້ງການຮຸກຮານໃດໆແລະປົກປ້ອງ
Lithuania.”
ຣັດເຊຍ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ການສົ່ງກອງກຳລັງໄປ ແມ່ນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມປອດໄພ
ໃນຂົງເຂດ ແລະວາງແຜນວ່າຈະຊ້ອມລົບຢ່າງໃຫຽ່ ໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້
ໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານ Belarus.
ການຝຶກຊ້ອມທາງທະຫານ ຂອງຣັດເຊຍ ແລະການລົບກວນນ່ານຟ້າຂອງອົງການ
ເນໂຕເພີ່ມຂຶ້ນ ໄດ້ສ້າງຄວາມເປັນກັງວົນຢູ່ໃນບັນດາປະເທດເຂດທະເລ Baltics
ທີ່ກາງຕໍ່ນຳອົງການເນໂຕ ໃຫ້ເປັນຜູ້ດູແລດ້ານການປ້ອງກັນ.
ພັນຕີ Martin ຜູ້ບັນຊາການຂອງໜ່ວຍໂຈມຕີທາງອາກາດ ຂອງອົງການເນໂຕ
ທີ່ດູແລນ່ານຟ້າ ໃນເຂດທະເລ Baltics ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາປົກປ້ອງເຂດອາກາດ
ຂອງອົງການເນໂຕ ເຂດນ້ຳແດນດິນຂອງອົງການເນໂຕ ແລະກໍບໍ່ຈຳເປັນວ່າຈະ
ແມ່ນແຕ່ຣັດເຊຍ ແຕ່ຈະເປັນເຮືອບິນຂອງຝ່າຍໃດ ກໍຕາມທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດ
ລະບຽບການ ...ທີ່ບໍ່ເຮັດຕາມກົດລະບຽບທາງອາກາດ.”
ຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ໃຫ້ສະມາຊິກ
ອົງການເນໂຕ ຈ່າຍຄ່າປ້ອງກັນເຂົາເຈົ້າເພີ່ມຕື່ມ ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີໃນໝູ່ປະເທດ
ເຂດທະເລBaltics ແຕ່ກໍມີຄວາມເປັນຫ່ວງຢູ່ວ່າ ການພັກດັນໃຫ້ມີສາຍພົວພັນທີ່ດີຂຶ້ນ
ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບຣັດເຊຍ ຈະບໍ່ສ້າງຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍໃຫ້ພວກຕົນ.
ທ່ານ Edgars Rinkevics ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງ Latvia ກ່າວວ່າ
“ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ສາຍພົວພັນທີ່ວ່ານີ້ ຈະບໍ່ສ້າງບັນຍາກາດໃໝ່ຂອງການມີອິດທິພົນ,
ບໍ່ມີ Yaltas ຄົນທີ 2 ຂຶ້ນມາ ແລະແນ່ນອນ ມັນຈະບໍ່ເປັນການປະພຶດທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບກົດໝາຍນາໆຊາດ ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ເຫັນນັ້ນ.”
Lithuania ພວມເອົາມາດຕະການ ທີ່ຮວມທັງການສ້າງຮົ້ວກັ້ນໃນປີນີ້ ເລາະຕາມຊາຍແດນທີ່ເປີດກວ້າງກັບຣັດເຊຍ ໃນເຂດ Kaliningrad.
Daniel Schearf ນັກຂ່າວ VOA ກ່າວວ່າ “ຈຸດປະສົງຫຼັກ ຂອງການສ້າງຮົ້ວນີ້ ກໍແມ່ນ
ການປ້ອງກັນພວກລັກລອບຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ແຕ່ກໍມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຣັດເຊຍ
ຄືກັນ.”
Vaidotas Urbelis ຈາກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ Lithuania ກ່າວວ່າ “ດັ່ງທີ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າເວົ້ານັ້ນລະ ພວກເຮົາຕ້ອງຕຽມພ້ອມສຳລັບສິ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ. ການເກາະຜິດ
ອາດສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ແລະພວກເຮົາ ກໍໄດ້ເຫັນເຫດການມາແລ້ວໃນເຂດຊາຍ
ແດນ Estonia ບ່ອນທີ່ນາຍທະຫານຄົນນຶ່ງໄດ້ຖືກລັກພາຕົວໄປ.”
ການຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງກາງ Lithuania ກັບ Poland ນັ້ນ ເຂດ Kaliningrad ຂອງຣັດເຊຍ
ແມ່ນເຂດຍຸດທະສາດ ເປັນທີ່ຕັ້ງກອງທັບເຮືອແລະລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ຊຶ່ງພາໃຫ້
ເກີດຄວາມກັງວົນຂອງພວກຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຂົງເຂດນັ້ນ.
ນາງ Ekaterina ຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດ Kaliningrad ຜູ້ນຶ່ງກ່າວວ່າ “ເພາະວ່າ ຂົງເຂດ Kaliningrad ແມ່ນນ້ອຍໆແລະມີຫຼາຍໆຄົນເກີດຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ຊຶ່ງຮວມທັງ
ພວກເຮົານຳ.”
ສະລັບພວກອື່ນໆແລ້ວແມ່ນ ບໍ່ທໍ່ໃດ.
ທ້າວ Ilya ຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດ Kaliningrad ອີກຜູ້ນ່ຶງກ່າວວ່າ “ຂ້ອຍບໍ່ຄິດວ່າ
ຈະມີຜູ້ໃດກ້າສ່ຽງແບບນັ້ນ. ຂ້ອຍບໍ່ຄິດວ່າ ທັງອົງການເນໂຕແລະສະຫະພາບຢູໂຣບ
ຈະມີເຈດຕະນາຮ້າຍ.”
ພຽງແຕ່ເປັນການຕຽມພ້ອມໄວ້ຊື່ໆ ບັນດາປະເທດໃນເຂດທະເລ Baltic ຈຶ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ອົງການເນໂຕ ເອົາມາດຕະການດ້ານຄວາມປອດໄພເພີ່ມຂຶ້ນໃນຂົງເຂດ ກ່ອນການ
ຊ້ອມ ລົບຄັ້ງໃຫຽ່ຂອງຣັດເຊຍ ໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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