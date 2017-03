ລີທົວເນຍ ເພີ່ມກອງກຳລັງ ອົງການເນໂຕ້ ຕາມຊາຍແດນ ເພື່ອຕ້ານຢັນ ຣັດເຊຍ

ໃນ​ຕົ້ນ​ປີ​ນີ້ ອົງການເນ​ໂຕ ​ໄດ້​ສົ່ງ​ກອງ​ກຳລັງ ​ໄປ​ຍັງ​ເຂດ​ທະ​ເລ Baltics ເພີ່ມຕື່ມ

​ເພື່ອສ້າງຄວາມແນ່ໃຈວ່າ​ ​ອະດີດປະ​ເທດ​ທີ່ເຄີຍ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ສະຫະພາບ​ໂຊ​ວຽດ ນັ້ນ

ຈະສາມາດຕ້ານຢັນພວກກະບົດຣັດ​ເຊຍໄດ້ ຊຶ່ງ​ການ​ປະຈຳການດັ່ງກ່າວ ​ຖືກບັນ

ລະຍາຍ​ວ່າ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຢູ່ໃນ​ຂົງ​ເຂດດັ່ງກ່າວ. Lithuania ວາງ​ແຜນ​ວ່າ ຈະ​ສ້າງ

​ຮົ້ວ​ກັ້ນ ​ລະຫວ່າງ​ຊາຍ​ແດນຍຸດ​ທະ​ສາດ ​ເຂດ Kaliningrad ບ່ອນ​ທີ່ຣັດ​ເຊຍ ມີ​ຄວາມ​

ຮູ້ສຶກ​ສັນສົນ ວ່າຖືກປິດ​ລ້ອມ ໂດຍສະມາຊິກ​ອົງການ​ເນ​ໂຕ ​ຄື Lithuania ​ກັບ Poland

ນັ້ນ ຊຶ່ງ​ ວັນນະ​ສອນ​ຈະນຳ​ລາຍລະ​ອຽດຂອງເລື່ອ​ງນີ້​ຈາກ ນັກ​ຂ່າວ VOA Daniel

Schearf ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

​ໜ່ວຍ​ແນວ​ໜ້າ​ຂອງອົງການ​ເນ​ໂຕ ທີ່​ນຳພາ​ໂດຍ​ເຢຍຣະມັນ ໃນ Lithuania ທີ່ຈະ

ສະແດງໃຫ້ແຂກຜູ້ມີກຽດທີ່ທຳການ​ຢ້ຽມຢາມ​ຢຸ​ໂຣບຢູ່ນັ້ນເຫັນ. ຫຼັງ​ຈາກລັດເຊຍ

ໄດ້​ຍຶດ​ເອົາ​ເຂດ Crimea ມາຂຶ້ນກັບຕົນແລ້ວ ອົງການ​ເນ​ໂຕ ​ກໍໄດ້​ຕົກລົງ​ວ່າ

ຈະ​ສົ່ງ​ກອງ​ກຳລັງ ​ໄປ​ຍັງ​ເຂດດັ່ງກ່າວ ​ແລະ​ໃນ Estonia, Latvia ​ແລະ Poland ​

ໃນ​ການ​ເອົາ​ບາດກ້າວທີ່​ຈະຢັບຢັ້ງ​ການ​ຮຸກ​ຮານບົ່ມຊ້ອນ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ.

ພັນ​ໂທ Christopher Huber ຜູ້​ບັນຊາ​ການ​ຂອງໜ່ວຍ​ແນວ​ໜ້າ​ຂອງອົງການ​ເນ​ໂຕ

ໃນ Lithuania ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ມາ​ຈາກ Norway, ​ມາ​ຈາກ Belgium ​ແລະ​ມາ​

ຈາກ Netherlands. ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ສຳ​ເລັດການ​ຝຶກ​ແອບ​ທີ່​ແຂງ​ແກ່ນມາເປັນຢ່າງດີ. ​

ເພາະສະ​ນັ້ນ​ພວກເຮົາຈຶ່ງພ້ອມແລ້ວທີ່​ຈະຢັບຢັ້ງ​ການ​ຮຸກ​ຮານໃດໆແລະ​ປົກ​ປ້ອງ

Lithuania.”

ຣັດ​ເຊຍ ​ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ການສົ່ງ​ກອງ​ກຳລັງໄປ ແມ່ນ​ເປັນໄພ​ຂົ່ມຂູ່​ຕໍ່ຄວາມ​ປອດ​ໄພ

ໃນ​ຂົງ​ເຂດ ແລະ​ວາງ​ແຜນວ່າ​ຈະຊ້ອມລົບຢ່າງໃຫຽ່ ​ໃນ​ເດືອນ​ກັນຍາ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິ​ງນີ້

ໃນ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ Belarus.

ການ​ຝຶກ​ຊ້ອມທາງ​ທະຫານ ຂອງຣັດ​ເຊຍ ​ແລະ​ການລົບກວນນ່ານຟ້າຂອງ​ອົງການ

​ເນໂຕເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ ​ໄດ້ສ້າງ​ຄວາມ​ເປັນ​ກັງວົນ​ຢູ່ໃນບັນດາ​ປະ​ເທດເຂດ​ທະ​ເລ Baltics

ທີ່​ກາງ​ຕໍ່ນຳອົງການ​ເນ​ໂຕ ໃຫ້​ເປັນ​ຜູ້ດູ​ແລ​ດ້ານ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​.

ພັນ​ຕີ Martin ຜູ້​ບັນຊາ​ການ​ຂອງໜ່ວຍ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາກາດ ຂອງອົງການ​ເນ​ໂຕ

ທີ່ດູ​ແລ​ນ່ານຟ້າ ​ໃນເຂດ​ທະ​ເລ Baltics ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ປົກ​ປ້ອງ​ເຂດອາກາດ

​ຂອງ​ອົງການເນ​ໂຕ ​ເຂດ​ນ້ຳ​ແດນ​ດິນ​ຂອງ​ອົງການເນ​ໂຕ ​ແລະກໍ​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນວ່າຈະ​

ແມ່ນ​ແຕ່​ຣັດ​ເຊຍ ​ແຕ່​ຈະເປັນ​ເຮືອບິນ​ຂອງ​ຝ່າຍ​ໃດ ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ບໍ່​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ກົດ

​ລະບຽບ​ການ ​...ທີ່​ບໍ່ເຮັດຕາມ​ກົດ​ລະບຽບ​ທາງ​ອາກາດ.”

ຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ​ໃຫ້​ສະມາ​ຊິກ

ອົງການເນ​ໂຕ ຈ່າຍຄ່າປ້ອງ​ກັນເຂົາເຈົ້າເພີ່ມ​ຕື່ມ ​ໄດ້ຮັບ​ຄວາມເຫັນດີ​ໃນໝູ່ປະ​ເທດ

ເຂດ​ທະ​ເລBaltics ​ແຕ່​ກໍມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງຢູ່​ວ່າ ການ​ພັກ​ດັນ​ໃຫ້​ມີ​ສາຍ​ພົວພັນ​ທີ່​ດີຂຶ້ນ

ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບຣັດ​ເຊຍ ຈະ​ບໍ່​ສ້າງຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຫຼາຍໃຫ້ພວກ​ຕົນ.

ທ່ານ Edgars Rinkevics ລັດຖະມົນຕີ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຂອງ Latvia ກ່າວ​ວ່າ

“ພວກ​ເຮົາ​ຫວັງ​ວ່າ ສາຍ​ພົວພັນ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ຈະບໍ່​ສ້າງ​ບັນຍາກາດ​ໃໝ່ຂອງ​ການ​ມີ​ອິດ​ທິພົນ,

ບໍ່​ມີ Yaltas ຄົນທີ 2 ຂຶ້ນມາ ​ແລະ​ແນ່ນ​ອນ ​ມັນຈະບໍ່​ເປັນ​ການປະພຶດທີ່​ກົງກັນຂ້າມ​ກັບ​ກົດໝາຍ​ນາໆ​ຊາດ ​ດັ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ເຫັນ​ນັ້ນ.”

Lithuania ​ພວມ​ເອົາ​ມາດ​ຕະການ ທີ່​ຮວມທັງ​ການ​ສ້າງຮົ້ວ​ກັ້ນໃນ​ປີ​ນີ້ ເລາະຕາມ​ຊາຍ​ແດນ​ທີ່ເປີດກວ້າງ​ກັບຣັດ​ເຊຍ ​ໃນ​ເຂດ Kaliningrad.

Daniel Schearf ນັກ​ຂ່າວ VOA ກ່າວ​ວ່າ “ຈຸດປະສົງ​ຫຼັກ ຂອງການ​ສ້າງຮົ້ວນີ້ ກໍ​ແມ່ນ​

ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ພວກລັກລອບ​ຄ້າຂາຍຢາ​ເສບ​ຕິດ​ ​ແຕ່​ກໍມີ​ຄວາມ​ກັງວົນກ່ຽວ​ກັບຣັດ​ເຊຍ

ຄືກັນ.”











Vaidotas Urbelis ຈາກ​ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ Lithuania ກ່າວ​ວ່າ “ດັ່ງ​ທີ່​ຂ້າພະ

​ເຈົ້າ​ເວົ້າ​ນັ້ນ​ລະ ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ຕຽມ​ພ້ອມ​ສຳລັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດ. ການ​ເກາະຜິດ

ອາດ​ສາມາດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໄດ້ ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາ ກໍ​ໄດ້​ເຫັນ​ເຫດການມາແລ້ວ​ໃນ​ເຂດ​ຊາຍ

​ແດນ Estonia ບ່ອນ​ທີ່​ນາຍທະຫານຄົນນຶ່ງໄດ້​ຖືກ​ລັກ​ພາ​ຕົວ​ໄປ.”

ການຕັ້ງ​ຢູ່ລະຫວ່າງກາງ Lithuania ​ກັບ Poland ນັ້ນ ​ເຂດ Kaliningrad ຂອງຣັດ​ເຊຍ

​ແມ່ນ​ເຂດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ເປັນທີ່ຕັ້ງກອງທັບເຮືອ​ແລະ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ ຊຶ່ງ​ພາ​ໃຫ້

​ເກີດ​ຄວາມ​ກັງວົນ​ຂອງ​ພວກ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່ອາ​ໄສຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ນັ້ນ.

ນາງ Ekaterina ຜູ້​ຄົນ​ທີ່ອາ​ໄສຢູ່​ໃນ​ເຂດ Kaliningrad ຜູ້ນຶ່ງກ່າວ​ວ່າ “​ເພາະວ່າ ຂົງ​ເຂດ Kaliningrad ​ແມ່ນ​ນ້ອຍໆ​ແລະ​ມີ​ຫຼາຍໆ​ຄົນ​ເກີດ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ເປັນ​ໃຍ ຊຶ່ງ​ຮວມທັງ

ພວກ​ເຮົາ​ນຳ.”

ສະລັບ​ພວກ​ອື່ນໆ​ແລ້ວ​ແມ່ນ ບໍ່​ທໍ່ໃດ.

ທ້າວ Ilya ຜູ້​ຄົນ​ທີ່ອາ​ໄສຢູ່​ໃນ​ເຂດ Kaliningrad ອີກຜູ້ນ່ຶງກ່າວ​ວ່າ “ຂ້ອຍ​ບໍ່​ຄິດ​ວ່າ

ຈະ​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ກ້າ​ສ່ຽງ​ແບບ​ນັ້ນ. ຂ້ອຍ​ບໍ່​ຄິດ​ວ່າ ທັງ​ອົງການ​ເນ​ໂຕ​ແລະ​ສະຫະພາບຢູ​ໂຣບ ​

ຈະມີ​ເຈດ​ຕະນາ​ຮ້າຍ.”

ພຽງແຕ່ເປັນການຕຽມພ້ອມໄວ້ຊື່ໆ ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ເຂດ​ທະ​ເລ Baltic ຈຶ່ງ​ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ​

ໃຫ້​ອົງການ​ເນ​ໂຕ ​ເອົາ​ມາດ​ຕະການ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ ກ່ອນ​ການ

​ຊ້ອມ ລົບຄັ້ງໃຫຽ່ຂອງຣັດ​ເຊຍ ​ໃນ​ເດືອນ​ກັນຍາ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້.