ຜູ້ມີຄະແນນສຽງນຳໜ້າ ໃນການສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານນາງ Marine
Le Pen ປະເຊີນໜ້າກັບການຕິດຄຸກສາມປີແລະປັບໃໝ 79,000 ໂດລາ ໃນການລົງ
ຂ່າວທາງສື່ສັງຄົມ 3 ຄັ້ງທີ່ທ່ານນາງ Le Pen ໄດ້ລົງຮູບພາບທາງສື່ສັງຄົມໃນປີ 2015 ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສັງຫານຢ່າງທາລຸນຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ສະພາຢູໂຣບໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຍົກເລີກສິດພິເສດໃນຖານະສະ
ມາຊິກສະພາຂວາຈັດຂອງທ່ານນາງ ໂດຍປ່ອຍໃຫ້ທ່ານນາງຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ຕໍ່
ການຖືກລົງໂທດໃນຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆກ່ຽວກັບ “ການເຜີຍແຜ່ຮູບພາບໃນການກໍ່ຄວາມ
ຮຸນແຮງ.”
ທ່ານນາງ Le Pen ຮ້ອງການເຄື່ອນໄຫວນີ້ວ່າ “ເປັນເລື່ອງການເມືອງ” ແລະກ່າວວ່າ
ມັນມີຄວາມໝາຍເພື່ອທຳລາຍການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານນາງທີ່ຈະເປັນປະທາ
ນາທິບໍດີ.
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາອົງການຂ່າວຝຣັ່ງ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ສົ່ງສອງ ຫລືສາມຮູບພາບ ໃນການກໍ່ໂທດກຳຂອງກຸ່ມ Daesh ແລະຂ້າພະເຈົ້າກ່າວ
ວ່າ ນີ້ແມ່ນກຸ່ມ Daesh. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍປະນາມການກໍ່ໂທດກຳນີ້. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງສືບສວນ
ຂ້າພະເຈົ້າ ແລະບໍ່ແມ່ນຄົນອື່ນໆ? ຂ້າພະເຈົ້າເປັນສະມາຊິກສະພາ ແລະໄດ້ປະນາມ
ກຸ່ມ Daesh ຢູ່ໃນບົດບາດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມສະມາຊິກສະພາ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
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